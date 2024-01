escuchar

El gobierno de Javier Milei programó la sesión para tratar la ley ómnibus para el este miércoles, con una oposición “aliada” que le condicionó el ambicioso contenido del proyecto. El diputado nacional de la Unión Cívica Radical Rodrigo De Loredo, si bien forma parte de los “dialoguistas”, apuntó contra la administración libertaria por las privatizaciones y lanzó una advertencia: “No nos apuran ni [Luis] Caputo ni el Presidente”.

Si bien la privatización de YPF quedó fuera del proyecto de ley ómnibus por la presión opositora, con un intento del Gobierno de sumar apoyos, De Loredo recordó los cambios de posturas entre las administraciones anteriores con respecto a este tema. “No habría razones por las cuales avanzar otra vez en este zigzagueo pendular del país, privatizar YPF, nos parece que tiene un rol estratégico, o una empresa que supe conducir yo, que es la empresa ARSAT”, detalló en diálogo con la prensa a la salida del Congreso.

“Damos cuenta que hay una multiplicidad de empresas públicas que no hacen más que agravar el déficit del Estado. Y después sobre las otras empresas, tenemos postura caso por caso, que vamos a tratar de salir de la lógica todo o nada. Esta lógica, con la que el gobierno insiste, será un estilo, simplificará las cosas, pero no va de la mano con nosotros” , sostuvo el legislador nacional.

Esta mañana, el portavoz Manuel Adorni ratificó la postura del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sobre que habrá un ajuste mayor a las provincias tras el retiro del capítulo fiscal del proyecto. En ese sentido, junto con la presión del Gobierno para aprobar la ley lo más rápido posible, De Loredo advirtió: “No nos apuran ni Caputo, ni el Presidente con sus declaraciones”.

Además, apuntó contra aquellos antiguos miembros del radicalismo, que ahora integran Unión por la Patria, como Leandro Santoro. “Ni nos apuran los kirchneristas, ni estos nuevos abogados defensores que tenemos, porque veo exintegrantes al radicalismo, que son traidores a la UCR, que enteran las filas del kirchnerismo hace mucho tiempo, y de pronto nos salen a defender a nosotros. Muchachos, no necesitamos abogados defensores”, aseguró.

Finalmente, como parte de la oposición “aliada”, De Loredo afirmó que desde el radicalismo se busca que se vote “de manera unificada”, siendo que ya se redujo el contenido del proyecto a pedido de los diputados de los bloques de la UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal. “Siempre nuestro partido está en una postura de racionalidad. Sé que me está de moda, sé que no garpa, sé que por ahí no da tantos votos, pero bueno, el plan es nuestra convicción. Queremos que el país va a salir con sensatez y equilibrio”, finalizó.

El Gobierno pospuso la sesión para el miércoles

La reunión de Labor Parlamentaria se hará mañana por la tarde y la sesión se convocará para el miércoles a las 10, a pedido del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA).

Tal como publicó LA NACION, a pesar de que el Gobierno apuntaba a sesionar este martes, tanto fuentes de la presidencia de la Cámara como legisladores dialoguistas hablaban este mediodía de ir al recinto el miércoles. “No dan los tiempos”, se sinceraban ante este medio.

Pedido de sesión en Diputados

Si bien el mosaico de legisladores que serán determinantes para definir el futuro de la iniciativa se mostró conforme con la contrapropuesta, presionarán por sumar reformas en el recinto, como la eliminación del capítulo de privatizaciones, tal como impulsa el radicalismo.

