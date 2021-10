Rodríguez Larreta desembarcó en Córdoba con el objetivo de “ponerle un freno” al kirchnerismo

CORDOBA.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el legislador Martín Lousteau, llegaron a Córdoba a respaldar a los candidatos de Juntos por el Cambio que respalda la lista de candidatos de Juntos por el Cambio de cara a las legislativas de noviembre. “En las próximas elecciones tenemos que buscar un país más federal”, dijo Rodríguez Larreta, quien insistió en que no ve “vocación de diálogo” por parte del gobierno nacional.

Reiteraron que los únicos que pueden “poner freno” al kirchnerismo son los candidatos de JxC. La lista de senadores cordobesa está encabezada por Luis Juez -quien usa el slogan “Un Juez para Cristina”- y la de Diputados, por Rodrigo de Loredo. Fueron los ganadores de las PASO de la alianza.

El lunes, con la llegada de Patricia Bullrich seguirá el desfile de referentes nacionales de JxC; la presidenta del Pro recorrerá el sur provincial con los candidatos locales. A pesar de los anuncios, la semana próxima no estará Mauricio Macri porque había reorganizado su agenda para disertar el jueves en un almuerzo, pero ese día se presentará ante la Justicia.

“Somos todos argentinos, estamos todos preocupados por la situación del país y queremos sacar a Argentina adelante, y lo último que necesitamos son divisiones internas”, afirmó Rodríguez Larreta, quien también aprovecha estos recorridos por el interior del país para posicionarse para el 2023. Hoy, junto a Lousteau, también estarán en Santa Fe y mañana en Entre Ríos y Rosario.

También fueron de la partida los diputados nacionales Emiliano Yacobitti y Maxi Ferraro y el exministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza. Visitaron un frigorífico y se reunieron con jóvenes militantes.

En declaraciones periodísticas aclaró que no es candidato y que falta “mucho” para las presidenciales. En esa línea señaló que el país necesita “un acuerdo más amplio para lograr el equilibrio y el desarrollo federal. Desde Juntos por el Cambio tenemos la aspiración de liderar ese proceso”.

“Siempre voy a buscar el consenso, pero dialoguismo no es ser concesivo. A nosotros nos hicieron cerrar la educación y yo dije que no, me planté y fui a la Corte que nos terminó dando la razón y este año todos los días los chicos tuvieron clases en la Ciudad de Buenos Aires”, añadió.

El federalismo -y su falta- es uno de los ejes de campaña del peronismo local de Hacemos por Córdoba. Tanto los candidatos como el gobernador Juan Schiaretti insisten con la “defensa” de los intereses provinciales en el Congreso.

Lousteau consideró que tienen el “enorme desafío de equilibrar el poder y eso lo haremos si logramos sacarle el quorum propio al kirchnerismo en el Senado, empezando por un gran triunfo en Córdoba que nos dará dos senadores”. Y agregó: “Hoy tenés una economía disfuncional donde el Estado no funciona cómo podría funcionar y el mercado no funciona cómo podría funcionar”.

La apuesta de JxC en Córdoba es lograr seis diputados, uno más de los que tiene. En esa línea, Rodríguez Larreta sostuvo que la provincia “puede ser protagonista” y ayudar a inclinar la balanza para que el kirchnerismo no insista más con diferentes temas, como el de la reforma judicial.

“Se necesita un diputado más y Córdoba puede ponerlo, por eso pedimos a los cordobeses que piensen, porque pueden aportar un diputado más, para poner diferencia en el Congreso Nacional”, enfatizó.

Desde JxC quieren bajar el tono a las diferencias internas a nivel nacional y, por ejemplo, desde el sector de Bullrich sostienen que no es que no quieran coincidir en las visitas, sino que “coordinan agendas”.

Macri siempre fue protagonista de las campañas de su alianza en Córdoba y siendo presidente ésta fue una de las provincias que más visitó, a punto de plantear que tiene la idea de mudarse aquí. Sin embargo, en esta oportunidad su participación viene más espaciada. En las PASO apoyó la lista interna que perdió.