Frigerio recalcó que Juntos por el Cambio debe generar "músculo político". Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

7 de octubre de 2020

CORDOBA.- El 102 aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba reunió a referentes de Juntos por el Cambio que aprovecharon la presentación para hablar de la construcción a futuro para ser, nuevamente, una opción de poder. El exministro del Interior Rogelio Frigerio aprovechó la oportunidad para admitir que "todavía falta una profunda autocrítica" respecto del gobierno que integró.

Se refirió también a la tarea que debe hacer Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones: ampliarse. "No hay que volver a cometer el error, hay que ampliarse, dotarnos de volumen, de músculo político. Para lograrlo hay que ser muy empáticos, muy tolerantes; la política no es cómoda, si aprendimos la elección vamos a poder avanzar".

Del encuentro, en otro segmento, también participó Miguel Ángel Pichetto, quien recuperó la idea de convocar al "peronismo republicano" para sumarse a Juntos por el Cambio.

Frigerio y Massot compartieron una exposición ante empresarios cordobeses. Crédito: Gentileza Bolsa de Comercio de Córdoba

El planteo de Frigerio respecto de la deuda de una autocrítica difiere de la posición de los macristas duros. En la misma línea se inscribió el exdiputado Nicolás Massot, quien sostuvo que hay que "analizar aquellos que nos faltó" y ahí mencionó la necesidad de construir "consensos, que es diferente a una mayoría".

Massot describió que la dinámica que con "Rogelio y Emilio" (NR: por Monzó) intentaron durante la administración de Juntos por el Cambio y, ahora, desde afuera: "Una dinámica que, con identidades muy marcadas, nos aleje de los extremos y nos permite en aquellas cuestiones que más nos unifican podamos avanzar aun con los desacuerdos que tenemos".

Frigerio reconoció que es "imprescindible" para la Argentina "generar consensos" sobre algunas cuestiones fundamentales para el "despegue" del país. Aseguró que seguirán trabajando para "construir" el diálogo con aquellos que "no piensan igual". "Es difícil, este Gobierno demostró una efímera vocación al inicio de su mandato de construir puentes, pero hay que seguir. La dirigencia política durante muchos años ha tenido incapacidad para los consensos", sintetizó.

Para Frigerio hoy el "liderazgo" de la oposición "no" es una preocupación de la gente, a la que sí le interesa que se "mantenga la unidad". Reconoció que esa condición es necesaria pero no suficiente, "hay que ampliarla" porque "la coalición no alcanzó para transformar el país" en línea con los objetivos fijados.

Massot señaló que el "verticalismo" de Mauricio Macri durante cuatro años dentro del partido, ahora dio lugar a un esquema más horizontal, con una decena de dirigentes con proyección nacional. "El primer desafío que tenemos por delante es darnos herramientas democráticas como ha sucedido con todos los partidos que se volvieron de masa".

A su turno, Pichetto indicó que hay que convocar a "muchos peronistas republicanos que no comparten la visión del kirchnerismo duro; tengo mucha confianza en la construcción de una alternativa republicana y federal del peronismo y creo que seremos una opción" para las legislativas y las próximas presidenciales. "La salida es por el capitalismo, no por un socialismo chavista".

Sin dar nombres, Pichetto criticó a los dirigentes que no aparecen hace meses. "Siempre hay que dar testimonio, no hay que guardarse. Es fundamental en momentos aciagos como estos que vive la gente", apuntó y evitó decir quién o quiénes deberían ser candidatos a futuro.

