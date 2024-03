Escuchar

Mónica Fein, titular del Partido Socialista, parte de la coalición que gobierna hoy Santa Fe junto con Maximiliano Pullaro, respondió a las acusaciones que esta mañana les dirigió Javier Milei, quien los responsabilizó por la escalada de violencia en la provincia. “Todo lo que tocan lo destruyen”, les enrostró el Presidente a los socialistas.

Fein consideró que “no hay tiempo” para “responder mentiras” y marcó la paradoja en la que recayó Milei. “Por respeto a las familias de las víctimas y la situación extrema que atraviesa Rosario, que por mucho tiempo combatimos en soledad, no vamos a responder mentiras. No hay tiempo para eso”, escribió Fein en X. Destacó, además, la necesidad de mantenerse “unidos” y solicitó a Milei frenar “las falsas acusaciones, campañas difamatorias y ciberataques”. “Lo invito a suspender las discusiones que no traerán ningún resultado”, requirió la diputada nacional.

Somos parte del @GobSantaFe y desde el 10 de diciembre trabajamos en equipo, junto a @maxipullaro, en diferentes estrategias legislativas y de políticas públicas para mejorar lo que pasa nuestra querida ciudad.

Le pido al presidente la seriedad que exige este difícil momento. — Mónica Fein (@MonicaFein) March 11, 2024

El Presidente diferenció al gobernador Pullaro, de origen radical, de las políticas socialistas. Dijo que el Gobierno nacional, de la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, trabaja de forma coordinada con el mandatario santafecino y se mostró confiado de las medidas adoptadas: “Creemos que lo podemos resolver”, sintetizó. Previamente, criticó al socialismo y acusó a este partido de la situación actual.

“Los rosarinos tienen que entender que haberle dado crédito a los socialistas no es gratis, todo lo que tocan los destruyen. No es solo la Justicia. En el congreso votaron en contra de la ley Bases. ¿Están a favor de los narcos?”, apuntó Milei.

El jefe del Estado les marcó el fracaso del proyecto de ley ómnibus en el Congreso, donde los legisladores del Partido Socialista se negaron a acompañar la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, entre las que se encontraban las competencias en materia de Seguridad. El radicalismo, en tanto, apoyó mayoritariamente este punto y hasta participó, junto a los otros bloques dialoguistas, de la redacción del inciso J del artículo 4°, que no estaba prevista en el texto original enviado por el Poder Ejecutivo.

Digamos la verdad. La emergencia en seguridad no estaba en el proyecto de Ley Bases enviado por el gobierno y la Ministra de Seguridad. Fue incluido en el dictamen a propuesta de la oposición. — Alejandro Cacace (@alejandrocacace) March 11, 2024

En este marco, el Presidente dijo que “se terminó con el zafaronismo, que victimiza al victimario y a la víctima se la dejaba a la buena de Dios”. Sin embargo, el Partido Socialista es parte la coalición del gobierno de Santa Fe. Incluso, Pullaro fue ministro de Seguridad de la administración del exgobernador socialista ya fallecido, Miguel Lifschitz, entre 2015 y 2019. Esta contradicción del Presidente fue subrayada por Fein, quien destacó que trabajan junto al gobernador “en diferentes estrategias legislativas y de políticas públicas para mejorar lo que pasa nuestra querida ciudad”.

El diputado santafecino, Esteban Paulón, también trató de bajarle el tono a la discusión. Como parte del socialismo en la Cámara de Diputados que conforma el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto, pidió al gobierno nacional trabajar cohesionado con la provincia. “La grave situación de Rosario, y el dolor de las víctimas, no admite chicanas ni evasión de responsabilidades”, consideró.

Pullaro ganó las elecciones el año pasado compitiendo en un frente de frentes. Es decir, su candidatura surgió de la alianza conformada por el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), donde gravita el socialismo, y Juntos por el Cambio (JxC). Esta sinergia permitió desplazar al peronismo del exmandatario provincial, Omar Perotti, que postuló al actual senador Marcelo Lewandowski como candidato para sucederlo.

La grave situación de Rosario, y el dolor de las víctimas, no admite chicanas ni evasión de responsabilidades. El Gobierno Nacional debe hacerse cargo de la tarea vinculado al narco delito en nuestra ciudad. Y trabajar junto al gobierno provincial para abordarlo. Manos a la obra https://t.co/t2rgnsvF1v — Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) March 11, 2024

