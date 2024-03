Violencia narco en Rosario | Milei, en LN+: “No estamos dispuestos a ceder ni un milímetro”

Escuchar

El presidente Javier Milei fue tajante respecto de la situación de violencia narco en la ciudad de Rosario. “Estamos acorralando a la droga y al narcotráfico y nos encontramos ahora con la respuesta, pero no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro”, dijo el mandatario nacional en diálogo con LN+.

“Son ellos o nosotros, y somos nosotros, está decidido. Están actuando todas las fuerzas, se le está dando asistencia logística con el ejército”, añadió esta mañana Milei. El Presidente sumó que desde que asumieron en el Gobierno se inició el operativo Bandera y hoy Santa Fe es el tercer lugar en el país con más fuerzas federales en la zona. “Se lograron cosas importantes como la baja en la tasa de homicidio, hubo operativos exitosos contra la droga dando una lucha sin cuartel”, prosiguió el mandatario.

“Vamos a terminar con el cáncer del narcotráfico. Los rosarinos tienen que entender que haberle dado crédito a los socialistas no es gratis, todo lo que tocan los destruyen. No es solo la Justicia. En el congreso votaron en contra de la ley Bases. ¿Están a favor de los narcos?”, apuntó Milei. Dijo que “se terminó con el zafaronismo. Se victimiza al victimario y a la víctima se la dejaba a la buena de Dios”.

Rodrigo Néspolo

Al ser consultado sobre si existe la posibilidad de que se declare el estado de sitio en Rosario, Milei dijo que todas las medidas están consensuadas con el gobernador santafesina, “paso a paso”. “Por el momento, estamos trabajando en esta solución y creemos que lo podemos resolver. Estamos de forma coordinada con Pullaro”, añadió el Presidente y se mostró positivo con que puedan solucionar la problemática.

Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar… pic.twitter.com/kI5doQXECp — Javier Milei (@JMilei) March 10, 2024

Su cruce con Cristina Kirchner por el aumento de los sueldos para los funcionarios

“Es interesante. Cuando la discusión avanza ella no se hace cargo, como de un montón de cosas. Está preocupada por los jubilados, entonces le dije que resigne su jubilación y que vaya por la mínima. Lejos de darme una respuesta me dio una “falacia de pista falsa”; psicología berreta. Yo estoy tranquilo, la que tiene que estar nerviosa es ella, que tiene una jubilación de privilegio. Que la entregue”, indicó Milei respecto de su discusión vía redes que tuvo en las últimas horas con la exvicepresidenta Cristina Kirchner.

Según Milei, en enero el Gobierno dio la orden de no aumentar los sueldos para el personal jerárquico. “Cuando se dio el primer incremento del 16 por ciento no se les dio a los cargos políticos. Lo que sucede es que se llega a un acuerdo de paritarias, hay suba de salarios y se dispara un decreto de Cris que hacía que estos puestos no pueden ganar menos que los que están debajo de ellos en la estructura, y ahí dispara el aumento”, se explayó el Presidente.

E indicó que se tomaron dos medidas: mediante un decreto firmado el pasado sábado se retrotrajo ese incremento salarial y “despedí al secretario de trabajo [Omar Yasín]; en este momento lo están notificando por este error”. “Antes, cuando los de la casta política se subían las dietas quedaban expuestos; hoy quedan escrachadísimos”, dijo Milei y criticó de que quedaron “mecanismos para que [los salarios] se disparen automáticamente y no tener que levantar la manito”.

Milei denunció que la aérea donde “más encontramos sale pus todo el tiempo es en Capital Humano”. Indicó que es allí donde “hay un montón de situaciones irregulares”. “Cuando vas a buscar los comedores no existen, o te dicen que atienden a 500 personas y nunca atienden más de 50″, ejemplificó.

“No solo mienten con el número de personas, sino que hay cosas más crueles. Hay un tema grave de cuando reclaman los bolsones de comida, en el caso de los fideos, te cotizan fideos calidad triple A y después son calidad E. Cuando tirás esos alimentos al agua se deshacen. Hay un problema con la cantidad y otro que tiene que ver con la calidad. En los lugares donde mandaban comida y no va gente, te encontrás en la cercanía determinados supermercados que están vendiendo esos alimentos”, denunció el mandatario nacional.

Milei reconoció el trabajo de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, por “cortar la intermediación” y dijo que “teníamos claro que los primeros meses del programa van a ser duros porque venimos a cambiar 20 años de desastre y eso no es gratis”. Para el Presidente, el problema no radica en que las tarifas sean caras, sino que “nos empobrecieron como consecuencia del populismo”. “Destrozaron todo, por ende los salarios son miserables”, apuntó.

Precios e inflación

“Yo puedo hacer tarifas 0, pero no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Alguien lo tiene que pagar. ¿Cómo? Emitis dinero, generas inflación. Eso tiene varios problemas, estás falseando la señal de precios en un sector, destruyendo la inversión en ese sector, sobredimensionando la demanda”, criticó Milei y habló de que entonces se malasignan recursos y tanto la productividad como los salarios bajan.

“El único que se jode en esto es el trabajador, porque el capital no está presente. El Producto Bruto Interno (PBI) per cápita es más chico, por lo que sos más pobre. Eso es lo que hay que entender, falsear los precios no es gratis y nos está costando”, se explayó el Presidente y enfatizó: “Tenemos 10 por ciento de indigentes. Esto no va para ningún lado. Si seguimos repitiendo esto somos la villa miseria más grande del mundo y eso no lo quiero”.

“Dije que el inicio iba a ser durísimo. Por eso duplicamos la Asignación Universal por Hijo (AUH), la tarjeta Alimentar, se cuadruplicó el dinero para que los chicos puedan comenzar las clases y tener útiles”, añadió el mandatario, que se mostró positivo respecto de que el Gobierno pueda bajar el aumento de precios. “La inflación se está derrumbando”, aseguró Milei.

De acuerdo a sus números y relevamientos, y tal como lo dijo en anteriores ocasiones, “vamos con un febrero camino a 15 por ciento de inflación”. “La tendencia a la baja es clave. Cuando tomas la primera semana de marzo, está abajo de la primera de febrero y sucesivamente. Cuando uno toma el dato y lo limpia de arrastre estadístico, suba de tarifas y prepaga, el número cae en un dígito, entre un 6 y un 7 por ciento”, dijo.

Natacha Pisarenko - AP

“Estamos dando una batalla con la inflación y desde que asumimos la base monetaria no cambió. Compramos dólares, cada día abrimos más restricciones. Contraemos tanto que la cantidad de dinero no se mueve. Frente a ese pasivo, tenemos 9500 millones de reservas”, agregó el titular del Ejecutivo nacional.

Para Milei, “si hay algo que podemos ofrecerle a la gente de manera directa es dejar de estafarlos con el señoreaje. La emisión de dinero directa o para pagar intereses del gobierno anterior en el último año: 13 por ciento del PBI. La base monetaria es un 2 por ciento del PBI. Está claro el desastre que nos dejaron. Era obvio que esto iba a explotar, estamos haciendo todo para evitar la híper, si nos vamos a eso la pobreza es del 95%”.

Respecto de la convertibilidad, el Presidente aseguró que “el ritmo es más rápido” que con esa salida monetaria porque “cuando uno fija el tipo de cambio, el dinero queda determinado de forma endógena”. “Estamos sacando pesos a lo loco, pero al margen, la cantidad de dinero está clavada. El proceso de desinflación es tremendo y por eso cayó el dólar”, se explayó. Milei reconoció que este mes “va a ser muy complicado porque tiene un problema estacional histórico”.

