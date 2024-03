Escuchar

La Academia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestaron hoy su preocupación por las amenazas a periodistas en Rosario y reclamaron acciones concretas a las autoridades tras el mensaje intimidatorio que recibieron Nelson Castro y el equipo de TN que él encabeza.

“La Academia Nacional de Periodismo manifiesta su profunda preocupación por la situación de peligrosa inseguridad que vive la ciudadanía de Rosario y, en particular, los periodistas que trabajan en el lugar de los hechos para mantener informado al país”, dice el comunicado que lleva las firmas de Joaquín Morales Solá, presidente de la academia, y Silvia Naishtat, secretaria.

Nelson Castro

“La Academia reclama de las autoridades nacionales y provinciales acciones concretas para preservar la seguridad física de los periodistas que están en Rosario -dice el documento-. No podemos dejar de señalar la amenaza de muerte que recibió nuestro colega Nelson Castro, quien está en Rosario al frente de un equipo de la señal de noticias en TN. Al académico Nelson Castro le advirtieron que correrá la misma suerte que el fotógrafo de la editorial Perfil José Luís Cabezas, cruelmente asesinado en la costa argentina en el verano de 1997.”

La Academia Nacional de Periodismo destacó que “en circunstancias como las actuales es cuando se hacen más injustas las generalizadas críticas al periodismo por parte de las autoridades nacionales, que tienen el deber de resguardar la seguridad de todos los argentinos, incluidos los periodistas”. Y advirtió: “Los ataques al periodismo no pueden seguir siendo una estrategia de marketing político”.

ADEPA, que agrupa a medios periodísticos de todo el país, condenó vía X (exTwitter) “enérgicamente las amenazas de muerte al periodista Nelson Castro y al equipo del canal @todonoticias mientras se encontraban realizando una cobertura en Rosario, que en los últimos días fue escenario de graves crímenes perpetrados por bandas de narcotraficantes”.

ADEPA relató que “las amenazas fueron recibidas en el teléfono celular del periodista Sebastián Domenech, desde un número desconocido” y destacó que “fueron varios mensajes intimidatorios dirigidos contra Castro y el equipo del canal”.

ADEPA repudia las amenazas recibidas por Alejandro Pueblas, periodista de @A24COM, mientras estaba transmitiendo en vivo desde la ciudad de Rosario. El periodista comentó la situación al aire, luego de recibir un llamado de un número anónimo desde el que se lo amenazó. — ADEPA (@Adepargentina) March 11, 2024

“ADEPA insta a las autoridades locales y federales, y a los tres poderes del estado, a investigar y a sancionar a los responsables de las amenazas que recibió el conductor y el equipo que cubre la violencia narco en Rosario”, sostuvo la asociación de medios.

Amenaza de muerte

Nelson Castro, que llegó en las últimas horas a Rosario para cubrir la ola de violencia narco, fue amenazado de muerte esta mañana junto a su equipo.

El mensaje se lo hicieron llegar ni bien pisó la ciudad. “Decile que si llega a Seguí y Oroño lo sacamos a tiros, el que avisa no traiciona, que se vaya de Rosario, no los queremos acá. Atentamente, la Mafia. Que no se acerque a Francia y Seguí y Oroño... fuera de Rosario. Si no van a terminar como Cabeza [en alusión al fotógrafo asesinado José Luis Cabezas]”, fue el mensaje que recibió el cronista Sebastián Domenech, acompañado de una captura en la que se lo ve a Castro saliendo al aire por TN desde Rosario.

