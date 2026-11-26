El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, advirtió sobre el avance de la inteligencia artificial y alertó que la tecnología “está entrando en una etapa agéntica en la que ha cobrado autonomía, una autonomía que no sabemos hasta qué punto va a llegar, pero que ya siembra alarmas en todo el mundo”.

El magistrado participó del acto por los 35 años de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, donde expuso sobre la participación ciudadana y el compromiso cívico.

Durante su intervención, trazó un itinerario filosófico desde la concepción aristotélica del hombre como “ser sociable por naturaleza” y la primacía del bien común, pasando por la ruptura antropocéntrica de la modernidad y el colapso del mito del progreso indefinido tras las guerras mundiales del siglo XX, para abordar la actual crisis de representación.

Señaló que existe un distanciamiento creciente donde “los representados no se sienten interpretados por los representantes y los representantes muchas veces se olvidan de los intereses de los representados”.

Rosatti rescató una idea de Sigmund Freud que definió al ser humano como “una especie de Dios con prótesis” al crear motores, aviones o barcos para superar sus limitaciones físicas.

Al trasladarlo a la actualidad, planteó: “¿Qué hubiera pensado si hubiera conocido internet y la inteligencia artificial, que son las prótesis de ahora y que nos plantean tantos desafíos?“.

Al analizar el impacto de internet, reconoció que permitió “ampliar, generalizar, potenciar, universalizar el conocimiento” y que se ha “vulgarizado y popularizado” a bajo costo, pero advirtió que muchas veces se asienta en “la despersonalización y en la superficialidad”.

En ese sentido, calificó de “ilusión” creer que “tengo un millón de amigos porque tengo un millón de visualizaciones o que mi palabra despierta el interés de decenas de miles de personas porque tengo suscriptores”.

El decano de la facultad de Derecho de la Universidad Austral , Gabriel María Astarloa Hernán Zenteno - LA NACION

Además, alertó sobre el uso de la red para “poder ser otro amparado en el anonimato, poder decir palabras muy innobles sin hacerme cargo de las consecuencias”.

En relación con la inteligencia artificial, remarcó la necesidad de fijar límites éticos y evocó los llamados de alerta eclesiásticos sobre el tema.

Comparó el escenario actual con los tratados internacionales del siglo pasado: “Así como frente a un determinado momento en el siglo XX fue imprescindible lograr el desarme, ahora se ha tornado imprescindible deconstruir y desarmar ciertos aspectos que nos pueden llevar a una consecuencia que nadie quiere que es la máquina autoalimentada y pasando a gobernar el destino de las personas”.

Rosatti concluyó celebrando que en el ámbito universitario se conciba a estas herramientas tecnológicas “como prótesis al servicio de la persona y no de la prótesis girando sobre sí misma, olvidándose de los intereses de la persona, de la espiritualidad”.

Antes había hablado el decano de la facultad, Gabriel Astarloa, que también se refirió a la IA. La definió como “una herramienta valiosísima para fortalecer las capacidades intelectuales” y dijo que en la universidad “debe ser utilizada para potenciar, sin sustituir, la formación del pensamiento crítico”.

Astarloa también evocó la visita de León XIV al país de hace pocas semanas. Dijo que dejó “un aire de serenidad entre la crispación, una propuesta de reflexión frente al griterío”.

Después se preguntó: “¿Estará dispuesta nuestra dirigencia a interpretar estas consignas que suponen un paso a favor de la concordia antes que la polarización?”.

El decano anunció que la universidad buscará “potenciar su presencia e incidencia en la vida institucional del país y en los grandes debates”.

Sostuvo que “la gravedad de la situación que atravesamos en nuestro país desde hace ya mucho tiempo exige, también al mundo académico, trabajar juntos aún desde nuestra propia diversidad”.

Cerró su discurso con una referencia a la Constitución Nacional, “prenda de unidad entre los argentinos”.

Entre los presentes estuvieron la jueza del Tribunal Superior de Justicia, Marcela De Langhe; el exjuez de la Corte Suprema, Manuel García-Mansilla; y el dirigente del PJ, Juan Manuel Abal Medina.