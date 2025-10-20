Rosendo Fraga analizó cómo llega Javier Milei a las elecciones: “Ya no tracciona como antes”

El analista político Rosendo Fraga evaluó que el presidente Javier Milei llega a las elecciones legislativas en un escenario complejo en cuanto a la economía y con la irrupción de Donald Trump en el panorama interno. Según planteó, la disputa central del acto electoral no se definirá en las urnas, sino también en la interpretación posterior de los resultados: cómo se mida el desempeño del oficialismo y qué narrativa logre imponerse al respecto. “Milei ya no tracciona como antes”, evaluó.

Durante su participación en el programa Comunidad de Negocios, programa conducido por José del Río en LN+, Fraga recordó que Trump señaló de forma concreta que si Milei no gana la elección, el apoyo a la Argentina se acaba. En ese sentido, el analista indicó que las próximas elecciones se tratarán de un “punto crucial” para el Gobierno.

Rosendo Fraga. Cómo impactará en la imagen del Presidente "cuando la gente empiece a pensar en la economía" Fabián Marelli / LA NACION - Archivo

El analista político sostuvo que la definición de qué significa “ganar” será clave. Milei expresó en diversas oportunidades que considera un buen resultado alcanzar un tercio de las bancas en el Congreso. Señaló que se podría abrir un debate sobre los parámetros de medición: si se toman los resultados por distritos o a nivel nacional. También señaló que un fallo judicial pendiente de la justicia electoral podría influir en esa lectura, ya que definirá si los votos se contabilizan por distrito o en forma agregada.

Fraga analizó también que, aunque históricamente los gobiernos suelen obtener menos apoyo en las elecciones de medio mandato —porque los dos primeros años suelen concentrar las medidas con costo político—, en este caso la contienda adoptó una dimensión atípica y terminó teniendo el nivel de relevancia propia de una elección presidencial.

Para el analista, la economía continúa siendo un condicionante central de la política. Una buena situación económica, planteó, suele favorecer a los gobiernos, mientras que una mala los perjudica. Pero advirtió que esa relación “no es absoluta”. En contextos normales, señaló, perder algunos puntos respecto de la elección anterior sería esperable.

A su juicio, Milei podría celebrar si alcanza un tercio de las bancas en la Cámara de Diputados, una cifra que le permitiría sostener los vetos pero sin poder garantizar la aprobación de leyes. “Con eso podés mantener firmes los vetos, pero no alcanza para gobernar”, observó.

Ante ese escenario, el analista consideró “fundamental” el acuerdo con los gobernadores para dotar de viabilidad política al programa de Gobierno. Fraga destacó que la sostenibilidad del respaldo internacional también dependerá de la percepción de éxito o fracaso electoral. “De la narrativa depende la continuación del apoyo de Estados Unidos”, reiteró.