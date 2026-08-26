Rossi comparó a Milei con un villano de Hijitus y un diputado libertario le respondió con una alusión a Cristina Kirchner: “Cachavacha”

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Agustín Rossi y el legislador oficialista Álvaro Martínez protagonizaron este miércoles un inédito cruce con alusiones a dibujitos animados durante el debate en la Cámara baja por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Rossi comparó al presidente Javier Milei con Neurus, el principal villano de la historieta Las Aventuras de Hijitus y el libertario le respondió con una alusión a la exmandataria Cristina Kirchner, a la que comparó con otro personaje de la serie creada por el dibujante Manuel García Ferré.

“[Las Aventuras de Hijitus] tenía personajes, como Largirucho, y tenía un villano, el Profesor Neurus. Era un científico que hacía todas las maldades. Tenía un lema; su consigna más importante era ‘Esto es mío, mío, mío’. En la historia del Banco Central, el profesor Neurus es el presidente Milei, que dice que se lo quiere quedar aunque pierda las elecciones”, comparó Rossi.

A lo que Álvarez respondió: “Nosotros tenemos a un profesor y ustedes a ‘Cachavacha’”, dijo en referencia a la famosa bruja de la caricatura.

El intercambio inició con la intervención del diputado por Santa Fe, quien para criticar el proyecto que pretende modificar los estatutos del Banco Central comparó al Presidente con el profesor Neurus, uno de los villanos de la historieta.

Agustín Rossi, junto a Julia Strada

Además, manifestó que el único objetivo de la reforma es que las autoridades actuales de la entidad “sigan aplicando la reforma monetaria en los próximos años, independientemente de si pierden las elecciones”.

A su vez, sostuvo que la relación que mantiene el ministro de Economía, Luis Caputo, con el presidente de la institución, Santiago Bausili, en el sector privado “hace poco creíble esta supuesta autonomía que quieren en el Banco Central”.

Omar de Marchi y Álvaro Martínez Instagram Álvaro Martínez

Rossi también criticó el artículo 3 de la iniciativa, uno de los puntos que más resistencia genera, vinculado al esquema de gobernanza de la entidad.

El Gobierno propone que el presidente, el vicepresidente y los ocho directores duren seis años y sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría simple, pero que para removerlos se requieran dos tercios de ambas cámaras.

“Ponen una cláusula de remoción para poder remover al presidente del Banco Central”, expresó.

Luego de su alocución, el micrófono pasó a Álvarez, quien sin nombrarla explícitamente, hizo referencia a Cristina Kirchner para responderle al diputado peronista.

“Para seguir con las analogías literarias que estaba haciendo el diputado preopinante, nosotros tenemos a un profesor y ustedes a Cachavacha”, afirmó.

Sesión en Diputados Soledad Aznarez

En su intervención, el legislador de La Libertad Avanza defendió el proyecto, en particular el artículo que establece la prohibición de emisión sin respaldo.

“Mientras se sientan y me miran, les voy a dar una recomendación: deberían dejar de leer un poco el ‘Manifiesto Comunista’ o ‘Sinceramente’ y les recomiendo un libro que es ‘La economía en una lección’. Un capítulo en especial que es el número 5, que es que los impuestos desincentivan la producción y que la emisión genera inflación, que es el peor impuesto que podemos tener porque afecta a los que menos tienen. Todavía no logran entenderlo”, señaló.

Y añadió: “Prenden fuego la casa y la quieren venir a apagar con un balde de agua vacío. Eso es lo que están haciendo, lo que pretenden instalar. Y quieren decir que nosotros somos los insensibles, que somos los malos, cuando el Presidente ha bajado la inflación controlando la emisión. No puedo creer que sigan sosteniendo que la emisión, que darle a la maquinita, es la solución”, concluyó.