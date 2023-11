escuchar

Los mensajes del teléfono celular del puntero peronista detenido Julio “Chocolate” Rigau, que trascendieron ayer y mostraron su relación recaudatoria con el concejal massista Facundo Albini, incluyen diálogos con ese dirigente del Frente Renovador, pero también con varios de los 49 titulares de las tarjetas de débito de la Cámara de Diputados bonaerense que el puntero usufructuaba, además de familiares suyos y conocidos que participaban de la maniobra.

Facundo Albini, que en los mensajes le reprocha a Rigau que se lleva “200 [mil pesos] por mes hace tres años” pero no está cuando lo necesita, es un concejal de La Plata por el Frente Renovador que fue reelecto en las últimas elecciones . Es también empleado de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y su padre, Claudio Albini, es a quien el puntero del PJ debía rendirle el dinero de los contratos, según surge de la investigación. El edil platense es uno de los apoderados bonaerenses de Unión por la Patria. Su padre fue durante años director del área de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense.

Entre otros intercambios de mensajes, Rigau le envía a Albini un comprobante de movimientos bancarios correspondiente a Perla de Micheli, una de las titulares de las tarjetas de débito de la Cámara de Diputados. Ese mensaje es del 5 de septiembre, cuatro días antes de la primera detención de Rigau, que fue apresado el 9 de septiembre, luego liberado por un fallo que anuló la causa, y detenido nuevamente el 14 de octubre, cuando se entregó después de la reapertura del expediente.

Facundo Albini, en su banca en el Concejo Deliberante de La Plata

En los chats de Chocolate aparece un contacto agendado como “Rulo”. Se trata de Raúl Boragina, uno de los titulares de las tarjetas de débito con las que fue detenido Rigau en una línea de cajeros automáticos en pleno centro platense. El 15 de mayo de 2023, Boragina le manda una foto de su DNI al puntero.

Uno de los contactos más frecuentes que aparecen en el intercambio es “Lorena”, que sería Lorena Valdata, hijastra de Rigau. Al igual que Carmen Valdata, figura en un cuaderno de anotaciones que llevaba Rigau con los movimientos de dinero. “Hola buen día papi, ahí te hice la transferencia”, le envía Lorena a Rigau el 31 de mayo de este año. De los chats se desprende que una maniobra frecuente de Rigau era recibir transferencias de los beneficiarios de las tarjetas o de intermediarios para cubrir eventuales faltantes en las cuentas y, así, poder rendir los pagos completos a Claudio Albini.

Guillermo Koster es uno de los titulares de las tarjetas de débito que cobraba Rigau. Está agendado como ”Guille” y es vecino de La Granja, el barrio de Rigau. A él, el puntero detenido le comentó, el 7 de julio de 2022 que “le entró un embargo de 25 lucas al hijo de la Bruja” . Koster es uno de los supuestos empleados de la Legislatura que dio una explicación de su vínculo en una entrevista con el canal TN. “Me traía mi plata, me daba la tarjeta y el recibo”, dijo sobre Rigau. “Es más práctico”, señaló cuando le consultaron por qué el puntero se encargaba de cobrarle el sueldo.

Guillermo Koster, uno de los titulares de las tarjetas de débito

Un contacto que también la manda a Rigau información es “Débora”, que no aparece identificada con su apellido. El peritaje del celular del detenido reveló que este contacto le pasó a Rigau un recibo de sueldo de la Cámara de Diputados provincial, del mes de febrero de 2023, a nombre de Sabrina Morel, empleada de “bloque político” en la dependencia “vicepresidencia Eslaiman”. Rubén Eslaiman es el diputado massista que es uno de los cuatro vicepresidentes de la Cámara.

“Maxy”, otro interlocutor que figura en los mensajes del teléfono de Rigau, es Maximiliano Rigau, hijo del puntero peronista. El 9 de junio, le manda un mensaje: “Pa... Como andás? Eh…escuchame, sabés lo que necesito, la clave del home, que me generes la clave de homebanking, porque estábamos mirando que te estaba por pasar la plata, y no me puedo, y no puedo recordar ehhh... cuándo fue la última vez que usamos la tarjeta”. Maximiliano, que tiene 36 años, también es empleado de la Cámara baja.

El contacto “Ricardo Licursi” le envía a Rigau una pregunta, el 5 de septiembre. “Hola, Choco. Ya lo sacaste el ticket de Folone, me lo mandás?”, es el mensaje de Licursi. Días después, Rigau sería detenido. Folone es Raúl Folone, uno de los titulares de las tarjetas de débito.

Mensajes que Facundo Albini le enviaba a Rigau

“Yoni Carmen” es la forma en que tiene agendado Rigau a uno de sus nietos, que le escribe, el 26 de febrero de 2022: “Abuelo, cómo va, en un rato paso a dejar la plata. Abrazo” . Como “Yoni Lorena” aparece también agendado un contacto que es su hijastra Lorena Valdata. “Agendame como Lore hija”, le dice la mujer el 25 de febrero del año pasado.

Un contacto le pide a Rigau que proceda a dar de baja el contrato de un hijo, para que pueda cobrar planes sociales. Está identificado como “Bruja”.

Rocío Belén De Luca, según consta en el relevamiento telefónico, le enviaba mensualmente dinero a Rigau a través de su cuenta DNI. Algo similar hacía “Cris”, un contacto cuya identidad no figura especificada pero le enviaba al puntero detenido tickets de cajeros automáticos.

“Thian” podría ser Paula Valdata. Sería otra hijastra de Rigau. “Paula, entro un descuento de $8.000 de tu cuenta dni. Ahí t mando foto del tiket” , le envía Rigau el 3 de agosto de 2023. También podría corresponder a Paula Valdata el mensaje que llego al celular de Rigau identificado como de “Alex” (sería la pareja de la mujer, Alex López). “Paula, buen día hija, escuchame amor, me podés hacer un favor, te acordás el otro día cuando te pedí que me pasaste los movimientos del descuento ese que te entró en la tarjeta, ehh… Hacéme un favor, volvé a pedir los movimientos porque por ahí como vos los pediste el mismo día, a vos no entró, y te entra después, volvélos a pedir y pasámelos”, le envía Rigau a “Alex” el 16 de marzo de 2023.

El contacto agendado como “Remisse Hilda” sería una agencia de remises utilizada con frecuencia por Rigau, que el 17 de agosto de 2023 le escribe, escueto, “7.000.000″. El contacto responde con un signo de pregunta. Rigau se habría equivocado de destinatario.

El número “Fabián” es de Fabián Estecho. Es quien le pregunta a Rigau, cuando tiene que presentar una declaración jurada, “¿Cuánto estaría cobrando, más o menos?, y ¿Cómo es?, ¿A qué me dedico?, ¿Mantenimiento?, ¿Qué mierda es lo que estoy haciendo? ”, en un mensaje del 7 de septiembre de 2022.

También Rigau habla con Daniel Mederos, que es uno de los 49 titulares de las tarjetas de débito. “Mandame un mensaje o llamame, así nos ponemos de acuerdo para que lo vengas a buscar”, le dice Rigau el 15 de octubre de 2022, en un mensaje de voz.

Reproducción de un intercambio de mensajes de audio entre Rigau y "Chispa", el 18 de agosto de 2023. El cruce de mensajes surge a partir de faltantes de dinero por gastos de los titulares de las tarjetas

“Chispa” es otro de los contactos de Rigau. Podría ser uno de sus hijos. “Estoy en la sala con mamá, eso ehh, te paso el resumen de que le pedí ayer el recibo y me dijo hoy, y hoy cuando le pido el recibo y lo va a buscar, como sos de la tanda mía los recibos, esos recibos están en la Cámara de la Construcción, recién salen mañana”, le envía Rigau el 4 de abril de 2023. Al día siguiente, “Chispa” le manda a Rigau: “Viejo, buen día. Escuchame, si llegás a rendirle temprano a Claudio y lo llegás a ver por el tema del recibo, avisame”, le dice “Chispa” el 5 de abril de 2023.

Un contacto “desconocido” es una nieta de Rigau llamada Daiana, según consta en los mensajes relevados. “Abuelo, me quiero inscribir al IFE, y no me dejan porque salta que yo cobro algo”, le escribe al puntero el 29 de abril de 2022.

