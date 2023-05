Sábado de campaña de JxC: la reforma penal de Bullrich, el plan antiinflacionario de Larreta y “el pacto para el conurbano” de Morales

escuchar

Cuando falta menos de un mes para el cierre de listas, los presidenciables de Juntos por el Cambio encienden la campaña electoral con vistas a los próximos comicios. Desde Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta hasta Gerardo Morales intensificaron hoy sus actividades en el territorio de los principales centros urbanos para sumar adhesiones a sus proyectos.

Bullrich cuestionó con dureza al gobierno de Axel Kicillof por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y pidió bajar la edad de imputabilidad de menores para combatir el delito. Lo hizo durante una recorrida por Merlo, uno de las fortalezas electorales del peronismo, en la que estuvo escoltada por su flamante candidato a gobernador: Néstor Grindetti.

Bullrich y Grindetti visitaron comercios en ese distrito y criticaron en duros términos la gestión de Kicillof y de la administración de Alberto Fernández por la ola de hechos de inseguridad en el territorio bonaerense y la agudización de la inflación.

“Lo que más nos han hablado acá en Merlo es de la inseguridad, tanto los comerciantes con los que estuvimos, como todos los trabajadores de delivery, que nos contaron que la inseguridad está realmente descontrolada”, sostuvo Bullrich, precandidata a presidente de Pro y rival de Larreta en la interna de Juntos por el Cambio.

En ese marco, la exministra aseguró que la baja de la edad de imputabilidad es una “deuda” desde el retorno de la democracia. Y anticipó que, en caso de llegar a la Casa Rosada, impulsará una reforma penal. “Hoy tenemos un sistema totalmente antiguo y necesitamos un sistema moderno. Nosotros en el año 2018 presentamos un proyecto desde el Ejecutivo, pero no había mayorías parlamentarias, no se pudo votar”, remarcó.

Y agregó: “Pero vamos a presentar Juntos los cambios del Código Penal, la ley de barras bravas, contra las barras bravas, de ordenamiento, para que los delincuentes no entren y salgan como pancho por su casa. Es decir, todo un paquete penal que vamos a presentar, donde va a estar también la baja de la edad imputabilidad” , explicó.

El “orden” es uno de los ejes de la campaña de Bullrich. Por eso, la titular de Pro en uso de licencia refuerza sus mensajes vinculados a la seguridad. “Un menor que delinque tiene que saber que tiene consecuencias. También en muchos casos ese menor no tiene quizás una familia que lo ayude, que lo ampare, que lo acompañe. Entonces hay que mirar con un tratamiento específico y adecuado para que el menor no siga la carrera delictiva. Ese es nuestro objetivo, que realmente pueda elegir un camino distinto y no una carrera delictiva”, apuntó.

Esta semana, Bullrich defendió al agente de la Policía bonaerense que mató a un motochorro en Moreno, al ser víctima de un asalto. El policía Lucas Mallea fue liberado ayer, pero quedó imputado por homicidio agravado, delito que tiene una expectativa de pena de prisión perpetua.

“La inseguridad y la inflación son los principales flagelos de los vecinos del conurbano bonaerense, que no ven en este gobierno una salida ni propuestas para solucionar sus problemas. La gente está harta de ver al gobierno y a los políticos en general pelearse y discutir entre ellos enfrascados en discusiones de poder que están totalmente alejadas de la realidad”, aseguró Grindetti.

“Con Patricia tenemos un objetivo claro que es devolver el orden en la provincia, empezando por la seguridad y siguiendo por lo administrativo, los comerciantes necesitan certidumbre y un Estado más ágil y facilitador del desarrollo del sector privado”, completó.

Larreta, junto a Juez y de Loredo, en Córdoba

Mensaje de Larreta en Córdoba

Por su parte, Larreta intensifica sus visitas al interior del país. Tras visitar Santa Fe y Mendoza, el jefe porteño desembarcó hoy en Córdoba, donde se mostró junto al candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, y el postulante a intendente de la capital provincial, Rodrigo de Loredo. “Le voy a devolver la esperanza a los argentinos y el sueño de tener un trabajo que genere oportunidades para sus hijos”, dijo Larreta desde Dean Funes.

Allí, Rodríguez Larreta lanzó dardos contra el Frente de Todos: “El ajuste lo está haciendo hoy el kirchnerismo sobre los más necesitados, sobre los jubilados, sobre la clase media”, señaló. “Este gobierno kirchnerista es el que genera una jubilación de menos de 60 mil pesos, que es de hambre. Vamos a terminar con este período de ajuste, de frustración y de pobreza”, completó.

Además, el precandidato a presidente de Pro se comprometió a impulsar un plan para reducir la inflación. Y enumeró las medidas que piensa tomar para frenar la suba de precios. “Hay que dejar de gastar más de lo que tenemos, dejar de emitir, independizar el Banco Central y aumentar las exportaciones”, detalló.

Según el referente de JxC, el país debe “duplicar las exportaciones en seis años” para terminar con el problema del dólar, que genera inflación. “Va a haber una oxigenación día por día. Cada día vamos a estar un pasito mejor”, resaltó.

A su vez, dijo que prepara un programa productivo de desarrollo, para impulsar el rol del turismo en Córdoba, entre otras cosas. “La inseguridad hoy es un flagelo y los cordobeses están cada vez peor en este sentido. Hay zonas del país que están tomadas por el narco como Rosario, buena parte del conurbano bonaerense y la zona de San Martín. Vamos a dar la pelea y a ganarle a las mafias de la droga”, indicó.

Y remató: “Yo eché a los narcos de la Ciudad de Buenos Aires y los metimos presos, y es una de las razones por las cuales el delito bajó”.

Morales pidió un “pacto para el conurbano”

En tanto, Morales, precandidato a presidente de la UCR, también desembarcó en la provincia de Buenos Aires. Fue al municipio de Escobar, donde se mostró junto a Roberto Costa. Durante su visita, el gobernador de Jujuy arremetió contra Cristina Kirchner. “Lo primero que tenemos que hacer este año es sacar al Frente de Todos. Esa es la primera misión que tenemos como pueblo. Sacar a Cristina, que es como si fuera de otro partido, uno le escucha, la mira, y dice, ¿de dónde vino? Es como que bajó de un plato volador, recién aterriza en el planeta, en la República Argentina y no tiene nada que ver con lo que pasa en el país”, enfatizó Morales.

Enseguida, añadió: “Y la verdad, la responsable número uno de lo que pasa en el país es Cristina Kirchner. Porque ella es la que armó el engendro del Frente de Todos. Ella es la que un día le dijo a todo el pueblo argentino, elegí como candidato a presidente a Alberto Fernández. Ella es la que pone a Alberto, que mientras ella aterriza, él está en la estratosfera. Es así el esquema”.

Gerardo Morales, de campaña en Escobar

Morales dijo que Juntos por el Cambio es la mejor alternativa al Gobierno y advirtió que la economía no se puede “estabilizar” a “costa de la gente”, es decir, con un profundo ajuste fiscal, como promueve el ala dura de Pro: “Obviamente hoy no se puede tener un plan, nadie puede tener un plan con estos niveles de inflación, ni siquiera plan familiar, menos un plan empresarial y menos un plan para emprender con estos niveles de inflación, por lo tanto lo primero que hay que hacer es arreglar eso, pero ojo, con los que quieren estabilizar la economía a costa de la gente, nosotros no vamos a ir por ese camino”, indicó Morales, aliado de Larreta.

“No les tengo miedo ni a los Moyanos, ni a Milei. Hace 40 años que hago política y sigo siendo un ciudadano de clase media. Hace 40 años como muchos los que están acá, trabajo por ideales, por principios de nuestro partido que están hoy más vigentes que nunca. La lucha por la igualdad y la lucha por la libertad siguen siendo un desafío de este tiempo. Y siguen siendo la columna vertebral y el soporte ideológico de la Unión Cívica Radical”, resaltó.

Por último, el jefe de la UCR dijo que pretende impulsar “un pacto para el conurbano”. Se trata de “un plan a 10 años de infraestructura social básica, de educación pública, de salud pública y de seguridad pública, donde aporte el gobierno nacional, porque a la provincia le faltan varios puntos de coparticipación”. Según Morales, ese aporte del Estado debe ser otorgado “en el marco de un plan” para que los fondos “no se los terminen robando los intendentes, y no se la termine robando el gobernador o cualquier funcionario del gobierno provincial”.

En ese marco, apuntó contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. “El intendente de la Matanza tiene guardados 30.000, 40.000 millones. ¿Por qué guarda la plata? Hay gente que le gusta guardarla. Pero un intendente: 40.000 millones en La Matanza. Andá y ponela en infraestructura, ponele un adicional a los policías, poné cámaras de seguridad, hermano hace algo para garantizar la seguridad de tu pueblo. ¿Qué hacés con 40 mil millones guardados?”, puntualizó.

Mientras tanto, Martín Tetaz, el precandidato a gobernador de Evolución Radical, la fuerza de Martín Lousteau, encabezó un plenario partidario en Junín. “Si tenemos claro cómo hay que gobernar la provincia de Buenos Aires, cuál es el aporte que tiene que hacer cada municipio y hacia dónde tiene que ir la Argentina estamos en el camino para que en el mediano plazo tengamos a un Gobernador y un Presidente radical y salgamos adelante.”, afirmó Tetaz, quien estuvo acompañado por la diputada nacional Danya Tavela y el legislador Pablo Domenichini.

Martín Tetaz, en el plenario de Evolución

