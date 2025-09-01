“Sabemos que viene de tu lado”: la diputada Pagano presentó una denuncia por amenazas tras la filtración de los audios de Karina Milei

En medio de las denuncias del Gobierno por la filtración de audios de Karina Milei, por las que responsabilizó entre otros a Marcela Pagano, la diputada que se fue del bloque de La Libertad Avanza presentó una denuncia por amenazas anónimas y coacción. El escrito fue a sorteo y recayó en el juzgado federal N° 2 de Sebastián Ramos.

En su denuncia, la legisladora planteó que recibió mensajes anónimos en su cuenta de Telegram donde le hacían advertencias y sugerían que era ella quien había filtrado los audios del Gobierno.

La diputada Pagano afirmó que este domingo 31 de agosto de 2025, a las 2.30 de la madrugada, recibió en su cuenta de Telegram una serie de mensajes provenientes del número telefónico +54 11 2754-2094, identificado con el usuario “Delirious-boy”.

En esos mensajes le decían: “Batman o Superman” de las 2:20 y “Ojo Marcela” a las 2:30 y a continuación señalaban: “Sabemos que viene de tu lado”.

“Aclaro que nunca tuve vínculo o contacto previo con el remitente y que las expresiones recibidas, por su tenor intimidante, generan en mí fundado temor respecto de mi seguridad personal, familiar e institucional, en mi carácter de representante legislativa de la Nación”, sostuvo la legisladora.

Respuesta de una diputada “inexperta” al Sr Jefe de Gabinete @GAFrancosOk . Tiene razón carezco de experiencia como la de Ud, que hizo una operación al ex presidente del BID, Claver Carone, junto a Gustavo Beliz para liberarle la presidencia. https://t.co/ARneOJj4Z7 (abro hilo) — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 30, 2025

La diputada dijo que se tratan de amenazas anónimas dirigidas a generarle temor. Y sostuvo que el contexto y el contenido de los mensajes (“Ojo Marcela”, “Sabemos que viene de tu lado”) “revelan un propósito de condicionar mi libertad de obrar e influir en mi desempeño institucional como diputada nacional, lo cual subsume la conducta en el supuesto de coacciones agravadas”.

El Gobierno sugirió, también ante la Justicia, que Pagano y su pareja Franco Bindi están detrás de la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Angencia de Discapacidad, y de los audios de Karina Milei. Tras esas afirmaciones es que ahora Pagano registró y denunció estos mensajes anónimos.