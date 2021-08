Sabina Frederic sobre el ataque al diputado correntino: “Es un hecho de violencia política”

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró hoy que el ataque contra el diputado provincial correntino Miguel Arias ocurrido anoche fue “un hecho de violencia política” que se dio en el marco de la campaña electoral.

Al brindar una conferencia de prensa en la ciudad de Paso de los Libres, cercana a la localidad de Tapebicuá donde se produjo el hecho, la funcionaria dijo que “no hay un hecho objetivo que es parte del contexto en el que se produjo, y ese hecho objetivo es que ocurrió en un acto de campaña, con candidatos y el intendente. El contexto no debería escapar a la investigación . Es un hecho de violencia política”.

Arias fue herido ayer de un disparo de arma de fuego tras ser atacado por una persona mientras participaba de un acto de cierre de campaña del peronismo en una localidad cercana a Paso de los Libres.

El diputado correntino fue trasladado este mediodía a la capital de Corrientes en un avión sanitario para ser atendido en el hospital Escuela “General San Martín”, de mayor complejidad.

Frederic pidió también que se permita la intervención de las fuerzas federales como parte de la investigación y anticipó que esta noche se hará una reconstrucción del hecho.

Durante el encuentro con la prensa, Frederic estuvo acompañada por el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa; el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks; el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández; el superintendente de Investigaciones Federales de la PFA, Mariano José Giuffra, y el secretario de Interior de la Nación, José Lepere.

La ministra de Seguridad adelantó que se reconstruirá “el hecho en el lugar en el que se desarrolló el acto”, en el que fue baleado Arias, y confirmó que dos brigadas de la Policía Federal se desplazarán a Paso de los Libres para colaborar en la investigación con las fuerzas de seguridad locales.

Frederic aseguró además que el presidente Alberto Fernández le encomendó a su cartera que pusiera “todos los recursos disponibles para asistir y apoyar la investigación” de un “hecho inadmisible de violencia política a tres días de las elecciones”.

”Hay elementos que exigen un rápido avance” , dijo la ministra respecto a los indicios que surgen de la investigación sobre el ataque a balazos al diputado Arias. La funcionaria aclaró que aún no se puede precisar que calibre tenía la bala y con qué arma se disparó hasta que se realicen las pericias correspondientes, que también determinarán la dirección desde donde accionó el tirador.

”Se asume que la bala es un calibre 22 pero está alojada en el cuerpo de Arias y por eso no lo podemos establecer con exactitud. Lo mismo que el arma y la dirección en la que se efectuó el disparo. Tenemos que esperar que se hagan las pericias”, señaló la ministra. Consultada sobre la posibilidad de una intervención federal a Corrientes, Frederic aseguró que “el Presidente no lo entiende así” y remarcó que la intención de las autoridades “es dar una respuesta rápida para esclarecer el hecho para garantizar que este hecho no empañe el funcionamiento institucional de la provincia”, que el domingo celebrará elecciones para elegir gobernador, legisladores y autoridades municipales.

Temas Política