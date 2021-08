Desautorizado por el Presidente, Trotta evita la confrontación mientras aguarda la presencialidad plena en los colegios

El escándalo de la docente militante volvió a marcar una diferencia de criterio entre el presidente Alberto Fernández y su ministro de Educación, Nicolás Trotta, que nuevamente quedó desautorizado por el jefe del Estado .

Tras juzgar como “injustificable” la conducta de Laura Radetich, quien durante el dictado de una clase en la Escuela Técnica N°2 María Eva Duarte de Ciudad Evita increpó en duros términos a un alumno, el Presidente sostuvo que “ese debate es formidable”, porque “abre la cabeza e invita a pensar”.

“Ayer escuchaba un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensa en un debate con un alumno. Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires hace 37 años y siempre he dicho que lo más importante que un profesor tiene que hacer es sembrarles dudas a los alumnos. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente le puso 1 al alumno como consecuencia de la discusión, es reprochable”, agregó el mandatario en una entrevista con Radio 10.

Golpeado, el ministro evitará la confrontación durante los próximos días, mientras aguarda la implementación de la decisión que tomó el Consejo Federal de Educación de regresar a la “presencialidad plena” en los colegios a partir del próximo miércoles.

Un día antes, cuando la polémica escalaba en los medios de comunicación, Trotta criticó a la docente por el maltrato a sus alumnos y por buscar imponer su punto de vista partidario.

“Nos oponemos a todo tipo de adoctrinamiento”, sostuvo el funcionario. Tras los dichos del Presidente cerca del ministro intentaron bajarles el tono a las diferencias y aseguraron que el ministro no consideró la actuación de la profesora como un adoctrinamiento, sino que se refería a una cuestión general.

De hecho, la investigación que se abrió contra Radetich –a cargo de la Jefatura distrital de La Matanza– es por maltrato a los adolescentes.

“Estoy al tanto de lo que pasó, lo vi en las redes y la Provincia ha iniciado la investigación y ha separado a la docente mientras se lleva adelante la investigación necesaria”, dijo el titular de la cartera educativa en la Nación tras el diálogo que mantuvo con Agustina Vila, su par bonaerense. Y agregó: “Ante esas situaciones se ponen en funcionamiento todos los mecanismos para garantizar que esos episodios no se reproduzcan”.

Tras dos semanas atravesadas por el terremoto político que provocó la publicación de las fotografías con el festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, causa por la que ayer quedó imputado, el Presidente volvió a meterse en el centro de otra polémica.

Durante la entrevista, el mandatario también consideró que el adolescente al que la docente maltrató “tiene una idea formada”. En este punto, Fernández explicó que los dichos del alumno son “el resultado de escuchar cosas dichas, como que el peronismo gobernó los últimos 70 años, y lo repite y ella se exalta porque sabe cómo es la verdad”.

Acto seguido, buscó igualar el escándalo con la designación que hizo el gobierno porteño de un docente acusado de reivindicar crímenes de lesa humanidad. “Yo veía ayer todo el ruido que hizo, pero acá en la Ciudad hubo un director de colegio que defendía al proceso militar y nadie dedicó un renglón a ese hombre que defendió un genocidio”, comparó el Presidente.

Las palabras del Presidente llegaron acompañadas por el respaldo de algunos funcionarios, como el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando Navarro. “No me gusta el tono de la profesora, pero dice su verdad. Yo quiero vivir en un país donde cada una y cada uno pueda decir lo que piensa. Nadie impone su ideología. Hoy los chicos tienen muchos elementos para informarse. El ministerio de Educación tomó medidas y se hará un sumario”, sostuvo “el Chino”, uno de los líderes del Movimiento Evita.

La defensa del jefe del Estado a la docente suspendida fue fuertemente repudiada por la oposición. “La verdad que es increíble. Sinceramente, no me sale otra palabra. Queremos que los alumnos estén en el aula para aprender, no para que los adoctrinen o para que vayan a hacer político”, dijo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Esta no es la primera vez que Trotta quedó en offside por el Presidente. En abril, ante la irrupción de la segunda ola del coronavirus, en medio de la discusión sobre la presencialidad, el ministro de Educación dijo públicamente que las escuelas no iban a cerrar. Unas horas más tardes el mandatario anunciaba públicamente la suspensión total de las clases presenciales en los tres niveles hasta fin de mes. Nadie le había notificado al responsable de Educación la decisión del Presidente, lo que generó una fuerte ola de rumores sobre su continuidad en el gabinete.