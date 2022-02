Sabino Vaca Narvaja dijo que en los próximos años China será el primer socio comercial de la Argentina

El embajador nacional en China, Sabino Vaca Narvaja, aseguró, luego de la visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a ese país en el que se reunió con su par Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín; que “en tres o cuatro años” el gigante de oriente desplazará a Brasil y será el principal socio comercial de la Argentina en el mundo.

“China el año pasado dijo que iba a crecer al 6 por ciento y finalmente lo hizo al 8. Quiero poner la atención en que tanto Chile como Uruguay y Perú son socios de China por sus minerales. Si buscamos un esquema inteligente para la Argentina, tenemos un virtual triángulo del litio junto a Chile y Bolivia. Pero resulta que tenemos el doble de litio que Chile y mejor calidad que Bolivia. Entonces si somos inteligentes y trabajamos en una cadena de industrializar ese mineral, no solo vamos a ganar en la exportación del mineral, sino que tenemos chances de convertirnos en un vector del futuro”, sostuvo en una entrevista que brindó a la agencia estatal Télam.

Y agregó: “Podemos reconvertir nuestra industria automotriz, instalando fábricas de baterías y de autos eléctricos. Esto es muy importante porque China se ha puesto metas concretas para 2030 y 2060, con respecto a la reducción de la emisión de carbono. Y con las energías renovables, la Argentina tiene una potencialidad ilimitada”.

Las declaraciones de Vaca Narvaja fueron poco después de que el Gobierno nacional anunció la incorporación del país a la nueva Ruta de la Seda impulsada por China y bautizada “La Franja y la Ruta”, el gigantesco proyecto de inversión internacional con el que pretende facilitar el comercio y proyectar su influencia global al que están adheridos 140 países de todo el mundo y muchos de ellos de América Latina.

Sobre cómo beneficiará a la Argentina, explicó: “Con China tenemos economías muy complementarias, no somos competitivos, entonces todo lo que sea mejorar la infraestructura no solo nos sirve en términos de desarrollo local, sino también para mejorar nuestra conexión con China en términos exportadores, de turismo y de diversas ramas que tienen que ver con la conectividad. La ventaja de Argentina es que estaría accediendo a financiamientos de obras de infraestructura de manera más flexible y económica. Me parece que hay que sacarse el sesgo ideológico y ser pragmáticos. Hay un informe del Banco Mundial sobre los países que se incorporaron a la Ruta de la Seda, que explica cómo multiplicaron por cinco y seis veces su comercio con China. Es decir, el comercio explota exponencialmente”.

En esta foto publicada por la agencia de noticias Xinhua, el presidente chino, Xi Jinping, a la derecha, y el presidente argentino, Alberto Fernández, posan para una foto antes de su reunión bilateral en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el domingo 6 de febrero de 2022. (Liu Weibing/Xinhua vía AP, Archivo)

El funcionario descartó que la relación con el gigante asiático solucionará los problemas económicos de la Argentina: “La salvación de la Argentina tiene que ver con los argentinos. No nos va a salvar la relación con China ni con ningún país. Tenemos que pensar hacia adentro, de qué manera aprovechar las chances que tenemos en un mundo en el que aparecen otras potencias con economías complementarias a las nuestras. Otros programas de infraestructura solían imponer condiciones, eran más asimétricos, pero en el caso de la Ruta de la Seda es posible discutir con la contraparte casi en una situación de igualdad”.

Sabino Vaca Narvaja dijo que el encuentro entre Alberto Fernández y Xi Jinping fue “de alto impacto en términos de volumen de agenda” porque estaba pactada “para veinte minutos” y fue de “una hora”. “Fue con el que más estuvo reunido, de los once mandatarios que estuvieron en China por los Juegos Olímpicos de Invierno. Se pudieron concretar varios temas pendientes, que se venían trabajando desde el último gobierno de Cristina (Fernández de Kirchner). Se cristalizó la continuidad de un proyecto político que arrancó con Néstor (Kirchner), que fue consolidado por Cristina en 2014, cuando firmó con Xi Jinping la asociación estratégica integral, y se cristaliza hoy con Alberto Fernández y la incorporación a la Ruta de la Seda”.

Por último, se refirió al apoyo que China le dio a la Argentina por el acuerdo del pago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional (FMI): “China siempre quiso que lleguemos al mejor acuerdo en términos de nuestro capítulo financiero y ni hablar con el tema del Fondo. Tuvimos un acompañamiento pleno, porque ellos se dieron cuenta que el gobierno anterior nos dejó una deuda que nos generó una dependencia atroz. Y que se usó todo para especulación financiera. En la reunión bilateral, hubo un planteo directo del presidente con respecto a los derechos especiales de giro (DEG) y al swap. La respuesta de apoyo del presidente Xi Jinping fue contundente”.