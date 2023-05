Samid dijo que quiere partir La Matanza en cuatro y que le gustaría sumarse a la campaña de Milei: “Sería su candidato”

escuchar

Enojado con los políticos de distintas fuerzas que gobernaron la Argentina hasta hoy, el empresario de la carne Alberto Samid está abocado de lleno a potenciar su carrera para la intendencia de La Matanza, a la que quiere dividir en cuatro para lograr una mejor administración. En eso, esta mañana el dirigente peronista sorprendió por sus elogios al libertario Javier Milei. No solo dijo que se sumaría a su campaña, sino también que podría ser su candidato.

“A mí no me desagrada Milei. No gobernó todavía. Me desagradan los que han gobernado y destrozado nuestro país. Es una tristeza, es una vergüenza lo que han hecho. Le echamos la culpa al tipo que no gobernó, y no a los que gobernaron e hicieron mierda el país. Vamos a pegarle a Milei que todavía no gobernó y a los que gobernaron, no le digamos nada”, se quejó el hombre conocido como “El rey de la carne”, quien fue liberado en octubre del año pasado después de que el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N° 1 levantara la prisión domiciliaria que pesaba sobre él por una causa de 2019 en la que fue condenado a cuatro años de prisión por asociación ilícita.

“Mientras no haya gobernado, no quiero criticar a un tipo que no ha hecho nada hasta ahora. Vamos a criticar a los que han hecho: al peronismo, al macrismo. El país hecho mierda, la gente no llega a fin de mes en el país más rico del mudo y ahora tiene la culpa Milei. Déjense de joder”, planteó, fiel a su estilo, y fue en ese momento cuando aseguró: “Sería candidato de Milei en La Matanza, no tengo dudas”. Sin embargo, manifestó no haber hablado todavía con el diputado nacional sobre esa posibilidad.

Dispuesto a destronar al actual intendente, Fernando Espinoza, también de riñón peronista, el precandidato que de momento competiría por una fuerza propia destacó que hace 60 años reside en la misma casa, en esa zona de la provincia de Buenos Aires. “Ahora La Matanza es ingobernable y más si vivís en Puerto Madero. Es una vergüenza. Cómo no vas a vivir donde gobernás. Imaginate viajar de Puerto Madero a La Matanza. Tardás cuatro horas en ir y volver, ¿qué ganas tenés de solucionar el problema de la gente?’”, lanzó contra el actual jefe comunal.

Consideró necesario, en tanto, dividir el partido. “Al menos en cuatro. Es muy difícil gobernar 16 ciudades. No podemos tener un municipio de más de dos millones de habitantes cuando los demás tienen 100 mil personas. No se puede gobernar un distrito tan grande”, planteó. Entonces, creyó importante primero convocar a dirigentes de distintas fuerzas y de diversas ciudades que integran La Matanza para gobernar juntos en la etapa inicial de su gobierno, en caso de ser elegido. Entre ellos ponderó al referente de Juntos por el Cambio Toty Flores.

“La grieta nos hace mucho daño en el orden nacional. Como no puedo intervenir en lo nacional, quiero hacer un gobierno de unidad municipal. No importa de dónde vengan, los conozco. Es la única manera de sacar La Matanza adelante. Tenemos problemas de seguridad, de alimentación, de salud. Es muy difícil que una sola persona pueda solucionarlo. Los que somos matanceros tenemos que juntarnos y hacer un gobierno de unidad municipal para sacar La Matanza adelante. Dividirla en cuatro y después, sí, una sola persona la puede gobernar”, sintetizó Samid, quien aseveró que lo llaman de todos los sectores. “Todos quieren participar conmigo”, dijo.

LA NACION