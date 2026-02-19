La dura crítica de Samid al sistema de salud uruguayo: “Si me quedaba, hoy estaría en un cajón”

Luego de su internación de urgencia en Punta del Este por una infección urinaria y un cuadro viral que derivó en un traslado sanitario a Buenos Aires, el empresario Alberto Samid cuestionó con dureza el sistema de salud de Uruguay. Además, destacó la intervención del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak quién agilizó su traslado.

El “Rey de la Carne”, que había viajado al país vecino con un permiso judicial para celebrar su aniversario de bodas, aseguró que su cuadro no pudo ser resuelto por los profesionales uruguayos.

“Si me quedaba en Uruguay, hoy estaría en un cajón”, manifestó en una video publicado en X.

Y añadió: “A mis compatriotas les digo, si alguna vez tienen algún problema en Uruguay, rajen para Buenos Aires. No se queden ni un minuto porque ahí van a tener problemas. No tienen medicamentos ni máquinas modernas, los médicos son inexpertos”.

Horas antes había cuestionado el sistema de salud del país vecino en diálogo con América TV desde la cama hospitalaria del Sanatorio de La Trinidad Mitre donde permanecía internado.

“Toda la vida veraneamos en Pinamar y Mar del Plata. Al cumplir 45 años con mi esposa de casados me solicitó ir a Punta del Este. Por desgracia fue ahí y fue una desilusión porque me enfermé, no tienen medicina. No tienen nada”, criticó en dialogo

Y agregó: “Si me quedaba en Uruguay, no sé si hoy estaría vivo. No me curaron a mí. Tenía un problema, me pusieron una sonda y me sacaron el líquido que tenía al 40%. No aguantaba más sino venía”.

En ese sentido, agradeció al equipo médico del Sanatorio La Trinidad liderado por el doctor Claudio Apóstalo.

“Me hicieron un tratamiento que recomendó el doctor y hoy me alivié. Yo estaba muy mal, cuando vos tenés la orina y no te sale, te sentís muy mal. Sentí un alivio extraordinario“, celebró.

Asimismo, volvió a criticar la gestión del secretario de Turismo Daniel Scioli por no enviarle el traslado de urgencia y resaltó la intervención del gobierno bonaerense que, tras sus denuncias de inacción en redes, intermedió con su empresa prepaga para facilitarle el vuelo.

Alberto Samid permanece internado en el Sanatorio de La Trinidad de Mitre

“El avión sanitario me lo pago mi obra social. La respuesta de La Nación de Daniel Scioli fue negativa y el que me dio una mano fue Kreplak. De acá le quiero mandar un agradecimiento, también a los pilotos y a los muchachos de Ambulancia”, destacó Samid.

Previo a ser llevado en ambulancia para ser trasladado a Argentina, Samid había agradecido a Uruguay.

En declaraciones al medio local Montevideo Portal, el “Rey de la Carne” había expresado: “Acá me atendieron bárbaro, de primera”. Sin embargo, había manifestado su preocupación por no saber qué virus padecía.

“Estoy estable, tranquilo, pero sigo con el virus y tengo que irme rápido para que me detecten qué es porque acá no me lo pudieron detectar”.