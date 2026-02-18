Antes del traslado a la Argentina, Samid le agradeció a Uruguay y volvió a apuntar contra la gestión de Scioli

El empresario Alberto Samid fue trasladado finalmente a Buenos Aires en un avión sanitario desde Punta del Este, Uruguay, donde se encontraba internado por una infección y un cuadro viral que, según él, requería su inmediato regreso a la Argentina.

Samid logró viajar de vuelta a Buenos Aires este martes por la tarde tras contratar los servicios de una empresa privada, según dijeron fuentes del sector aeronáutico. El empresario de la carne había pedido ayuda al gobierno nacional y provincial y finalmente logró que el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, intercediera por él.

En declaraciones al medio local Montevideo Portal, “El Rey de la Carne” agradeció a los profesionales del país vecino por su atención y volvió a apuntar contra la gestión del secretario Daniel Scioli. “Acá me atendieron bárbaro. De aquel lado (por la Argentina), más o menos... La Secretaría de Turismo de allá no sirve“, marcó.

Samid, antes de irse de Uruguay

En las imágenes, que se volvieron virales, se ve al empresario acostado en una camilla mientras un grupo de enfermeros lo sube a una ambulancia para luego transportarlo hasta el aeropuerto de Punta del Este.

“Estoy agradecido del Uruguay, me atendieron de primera”, reiteró y detalló sobre su diagnóstico: “Me dio un virus de acá que no saben qué es. Me tenía que rajar rápido para allá, me volví loco por 40 minutos para que venga un avión que lo pagaba yo. ¿Para qué mierda tenemos la Secretaria de Turismo si no es para ayudar?“.

Y, con un breve saludo, cerró: “Estoy estable, tranquilo, pero sigo con el virus y tengo que irme rápido para que me detecten qué es porque acá no me lo pudieron detectar”.

El empresario —que cumplió una condena por liderar una asociación ilícita para evadir impuestos— ya había cruzado en redes sociales al gobernador Kicillof y a Scioli por no enviarle un traslado sanitario de urgencia y argumentó que él mismo se ofrecía a pagar el avión. Desde el gobierno bonaerense le respondieron que habían intermediado con su empresa prepaga para facilitarle el vuelo.

Samid tenía prohibida la salida del país porque enfrenta un juicio por quiebra. Pero obtuvo un permiso del tribunal para pasar el día de los enamorados en Punta del Este con su esposa, donde se descompensó.

Los cruces y acusaciones

El posteo de Samid. X

El martes por la madrugada, su esposa, Marisa Scarafía, había confirmado que Samid permanecía internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este con un diagnóstico de un virus. Poco después, él mismo hizo uso de su cuenta para apuntar contra las autoridades.

“Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, pagando yo los gastos porque contraje un virus uruguayo que no saben qué es”, escribió este martes en su cuenta de la red social X.

“Tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos. Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... Pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono", se quejó.

La respuesta de Kreplak. X

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, había anunciado que el empresario sería trasladado. “Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!“, escribió.

Ante las críticas de algunos usuarios en redes que cuestionaban si Samid era un “ciudadano de primera” por el que el Gobierno intervenía de forma especial. “Siempre que puedo intervengo yo, o mi equipo, para ayudar. A cualquier ciudadano. Es parte del laburo de ser médico y más funcionario”, contestó.