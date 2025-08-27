Samid habló sobre el video viral de una mujer desnuda en el Aeropuerto de Ezeiza y reconoció que es una de sus hijas

El empresario de la carne Alberto Samid se refirió este miércoles por la tarde a un video que se viralizó en redes sociales en las últimas horas y que muestra a una mujer que camina desnuda por la zona de check-in en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En un breve posteo, reconoció que se trata de una de sus hijas.

“Una de mis seis hijas está en tratamiento psiquiátrico. Es una persona excepcional y una excelente madre de dos criaturas hermosas. Le dieron un medicamento a prueba y la desequilibró, por eso las imágenes que vieron del otro día en Ezeiza. Gracias a Dios ella está bien. Gracias a todos por preocuparse”, escribió en X.

Según supo LA NACION, el incidente ocurrió el pasado martes. Como muestran las imágenes, cuya autenticidad fue además confirmada desde el entorno de Aeropuertos 2000 a este medio, una mujer camina por la cinta transportadora de equipaje -detrás del puesto de facturación- ante la mirada de viajeros.

Mientras tanto, personal de la aerolínea dominicana Arajet se comunica con personal de Seguridad. Integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuario (PSA) fueron quienes intervinieron para controlar la situación.

Samid está casado con Marisa Scarafía. Juntos tuvieron cuatro hijos: María del Sol, María Belén, José Alberto y María Luz. Además, en 2019 se hizo pública la existencia de Sasha, a quien reconoció como hija extramatrimonial.

El “rey de la carne” tampoco es ajeno a episodios con repercusión pública. El más recordado ocurrió en 2002, cuando protagonizó una violenta pelea en vivo con el periodista Mauro Viale durante un programa televisivo. El cruce terminó a los golpes y lo marcó en el imaginario popular como una figura polémica e imprevisible.

Años más tarde, Samid buscó mostrarse en una faceta distinta: en 2015 aceptó participar en el programa “Bailando por un Sueño”, conducido por Marcelo Tinelli. Su paso por la pista de ShowMatch consolidó su exposición en el mundo televisivo, donde se transformó en un personaje habitual de la farándula.

En el plano judicial, Samid fue condenado en 2018 a cuatro años de prisión por integrar una asociación ilícita dedicada a la evasión impositiva en la comercialización de carne. La Justicia comprobó que el grupo había omitido pagar millonarios tributos al fisco mediante maniobras fraudulentas.

Tras un tiempo prófugo en Belice, fue deportado y, finalmente, se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, en 2021 volvió a ocupar las portadas cuando violó esa restricción: fue sorprendido comiendo en un restaurante de Ramos Mejía, lo que derivó en nuevas medidas judiciales.

Con respecto a su trayectoria política y laboral, fue diputado provincial bonaerense entre 1987 y 1991 y años más tarde ocupó la presidencia del Club Deportivo Morón (2000–2001).

En 2014 asumió la vicepresidencia del Mercado Central de Buenos Aires, cargo que mantuvo hasta 2016. Durante la década del ’90 también se desempeñó como asesor ad honorem del entonces presidente Carlos Menem.

Hoy continúa ligado al negocio que lo convirtió en una figura conocida: la venta de carne. Es propietario de la cadena “El Rey de la Carne”, que llegó a tener varias sucursales en el conurbano bonaerense y el interior del país.