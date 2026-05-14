“El único dato que nos va a dejar cómodos es que sea cero”, dijo Milei sobre la inflación
El mandatario brindaba una entrevista en el canal de streaming oficialista Neura
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El presidente Javier Milei afirmó este miércoles que el único dato de inflación que va a dejar “cómodo” al Gobierno es que sea “cero”.
“Después vemos, pero hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada”, definió el mandatario.
También se preguntó, con ironía, si este miércoles había “salido algún dato”, en referencia al número de inflación de abril de 2,6%.
“Tanto ‘Toto’ (Caputo) como yo odiamos la inflación. Cuando uno mira otras experiencias, lograrlo demandó de 7 a 12 años”, señaló Milei sobre la baja de la inflación.
Y añadió: “Hoy estamos viendo que la demanda de dinero se está recomponiendo: de tener tasas de 250%, hoy están entre 20 y 22%. Al mismo tiempo, cayó el tipo de cambio”.
Luego de 10 meses consecutivos sin descender, la inflación fue de 2,6% en abril, un número que trajo algo de alivio al Gobierno tras un primer trimestre “complejo” para la economía. El alza de precios de marzo había sido de 3,4%.
El Presidente mantuvo una charla económica con el periodista Julián Yosovitch en el canal de streaming oficialista Neura.
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