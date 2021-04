Santa Cruz: suspenden los remates de los bienes de Lázaro Báez por la segunda ola de coronavirus

SANTA CRUZ.- La justicia suspendió las subastas de bienes de Lázaro Báez por la segunda ola de Covid-19 apelando así a dar cumplimiento a las restricciones dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Alberto Fernández que apela a disminuir la actividad por los próximos 15 días. De este modo, se frenan tres subastas millonarias sin fecha cierta de cuando se retomarán las mismas.

Se trata de tres subastas del centenar de incidentes que reúne la abultada quiebra de Austral Construcciones -en cada incidente hay un lote de activos que van en camino a ser subastados- y ya estaban en condiciones de recibir ofertas: el esqueleto de hormigón de un edificio de cuatro plantas frente al hotel Sheraton de Pilar; dos autos de lujo estacionados en la sede de la empresa en Río Gallegos, y unos departamentos en la calle Roosevelt en CABA. Los interesados, por ahora, deberán esperar.

La jueza en lo comercial María José Gigy Traynor a cargo de la quiebra de Austral Construcciones informó la semana pasada que decidió diferir la realización del procedimiento de”oferta de compra” de las tres subastas “hasta que se encuentren dadas las condiciones sanitarias para la celebración segura de los actos”.

Horacio Córdoba - Archivo

La quiebra de Austral Construcciones ya había aprobado un mecanismo mixto en el que se presentarían ofertas por correo electrónico y una posterior puja ilimitada en una audiencia presencial, reducida y con protocolo COVID-19 y de esta forma sortear la imposibilidad de ejecutar los remates en las oficina de subastas de la Corte, avanzar en los remates de los activos del empresario y pagarle a los acreedores, entre ellos el estado nacional.

Sin embargo, todo el sistema que se encontraba ya a punto de publicar edictos, quedó suspendido, “la factibilidad de realizar tal procedimiento debe ser sopesada con la situación general motivada por la pandemia producida por el Covid 19, la cual, en estos momentos, se ha visto seriamente agravada por la denominada “segunda ola” que se ve reflejada en un aumento considerable de contagiados los cuales, según algunas predicciones habidas en los medios de comunicación, podrían hacer colapsar el sistema sanitario”, sostuvo la jueza Gigy Traynor en la resolución suspendiendo los remates.

La jueza consideró también que la actual situación sanitaria, “no sólo pone en peligro la salud de los funcionarios judiciales, auxiliares e interesados en participar en el procedimiento de compra, sino, además, puede atentar contra el resultado económico de la operación pues estimo que la situación sanitaria, las medidas restrictivas y la gran cantidad de contagiados conllevan a una eventual disminución de interesados en realizar inversiones de gran envergadura, como la que aquí nos ocupa”.

Los abogados de Báez en esta quiebra, Federico Gil y Monica Perez, solicitaron que el mismo criterio resuelto por la justicia para la subasta del edificio de la calle Roosevelt sea tomado en cuenta en los demás incidentes que se encuentran avanzadas las acciones. Ante lo cual, la propia justicia respondió en el expediente que la decisión tenía alcance a todos los incidentes donde los remates eran inminentes.

Sistema mixto

Cuando se retome la acción en el expediente, el esquema aprobado se realizará en dos fases: en la primera se publicarán edictos para informar los detalles, se dará un plazo para efectuar ofertas directas sobre el bien a rematar que se recibirán por correo electrónico en el juzgado que lleva adelante la quiebra comercial. Allí deberán incluir el depósito del 10% de la base establecida en al subasta, en moneda estadounidense en una cuenta a nombre de la quiebra, y la aceptación de las condiciones para la venta, como condición para ser aceptada la subasta.

Una vez vencido el plazo, debe haber oferentes que cumplan con las condiciones, se procederá a la fijación de una audiencia presencial para la apertura de sobres donde se podrá mejorar la oferta presentada que podrá ser una puja ilimitada hasta lograr el mejor precio. De no haber puja, ganará la oferta de mayor valor y de haber ofertas iguales, deberá asignarse como comprador a la oferta que ingresó primero en el tiempo.

Ahora bien, en base a los oferentes en condiciones de competir, la justicia tendrá a su cargo fijar la fecha y lugar de la audiencia o lo que también se conoce como “acto de mejora de oferta”, que podría ser tanto en la sede de la sala de audiencias del Tribunal o en la planta baja del edificio al aire libre y con distancia social, pero no se descartar alquilar un salón mas amplio para mantener el protocolo Covid-19.

Las subastas que quedaron suspendidas

Un edificio de la calle Franklin D. Roosevelt entre los números 1813/1815 entre las calles Once de Septiembre de 1888 y Tres de Febrero en el Barrio de Nuñez , que no se encuentra subdivido en propiedad horizontal, y tiene 795,87 metros cuadrados cubiertos. La base de es d U$S 850.000 .

Inmueble de la calle Franklin D. Roosevelt 1813/1815. Imagen captura de Google Maps.

Una estructura de hormigón de cuatro pisos ubicada en una ochava entre las calles Valentín Gomez y Los Almendros de la localidad de Pilar, frente a uno de los laterales del hotel Sheraton de esa localidad. Mientras unas chapas rodean el predio para protegerlo de posibles daños, se estableció una base de U$S 2.990.000 millones para el remate.

Captura de pantalla de Google Maps. Inmueble de Lázaro Báez que va a remate

En tanto que dentro del lote de autos de lujo que se encuentran depositados en el Obrador Central de Austral Construcciones de Río Gallegos, se rematará un AUDI 2013 con una base de U$S 30.750 y una pick-up Ford F-250, 2007 sale al remate con una base de U$S 18.000