Santiago Cafiero: “A mí también me complica que la yerba valga una luca”

Convencido de que la evaluación de la gestión del presidente Alberto Fernández es “muy positiva”, su ladero, el canciller Santiago Cafiero, alegó que hubo “adversidades únicas” en estos cuatro años y aseguró, sin embargo, que siente el impacto de la inflación por cómo aumenta el precio de la yerba. También envió dardos al kirchnerismo, que lo acusó de quedarse con el lugar en la lista de diputados que le correspondía al embajador Daniel Scioli, y sin dar nombres propios sostuvo que una parte de la coalición hizo una “escenificación” del cierre de listas, apeló a los agravios y lo puso a él como el “medio de un tiro al blanco”.

Al analizar la administración económica del Gobierno -con 7,8% de incremento de precios registrados por el Indec en mayo y un acumulado de 114,2% en 12 meses-, Cafiero expresó: “La evaluación es muy positiva, con todas estas adversidades... Quiero ser honesto, a mí también me complica que la Playadito valga una luca”. No obstante, acotó inmediatamente: “Pero hay que seguir laburando”.

Entonces, para intentar justificar los traspiés, Cafiero se refirió primero al endeudamiento “brutal” que dejó el gobierno de Mauricio Macri. “No se podía pagar, necesitábamos un programa nuevo. Es el que es, es el posible, no es el deseable”, afirmó en Radio Futuröck sobre un pacto sellado por el exministro de Economía Martín Guzmán que generó fuertes fricciones puertas adentro del oficialismo. “Después la pandemia, la sequía, lo que fue sucediendo... En esas adversidades el Presidente logró poner de pie un Estado, un músculo estatal. Hay muchísimo que se hizo, queda mucho por hacer”, afirmó.

“No soy boludo, sé que fui un tiro al blanco”

Principal apuntado por la terminal K antes de que se definiera la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi como el binomio con respaldo mayoritario en la coalición, Cafiero quiso imprimir primero la idea de que ese era un capítulo cerrado pero después apuntó contra las metodologías de sus compañeros de espacio. “Los cierres de listas son así, se dicen un montón de cosas y después baja la espuma, hoy trabajamos todos juntos”, sostuvo al principio. Pero luego indicó: “No soy boludo, sé que fui un tiro al blanco durante una semana, pero ya está, no pasa nada. No contesté, se aclararon los puntos. Los que saben cómo fue el cierre saben que nada de lo que se contó posteriormente, con las descalificaciones personales, ninguna de esas cosas ocurrieron”.

Así apuntó directamente contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien lo criticó fervientemente desde Aeroparque tanto a él como al Presidente y a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por insistir con las PASO antes de sellar un pacto de unidad.

“Yo tengo mis ideas. A veces caen bien, caen mal. Sé que es parte de la política. Tampoco hay que ofenderse. Algunos utilizan el agravio, escenifican cosas que no sucedieron, no pasa nada. Tenemos que alinearnos en la estrategia de Sergio, que nos pidió a todas las partes que trabajemos en unidad porque lo que está enfrente no es si tal me dijo, si me ofendí un día, si no me dio chocolatada o un mate frío; no funciona así. Lo que está enfrente es un modelo de represión y ajuste”, señaló.

Y bajo esa postura siguió: “Nos vamos todos a anécdotas, armamos como una cosa de escenificación de la política y para esa persona que está en [barrio] La Cava mirando, y ve ese espectáculo, se debe preguntar: ‘¿A mis problemas quién los resuelve?’. Porque si estos tipos se están ocupando de esto, de contar anécdotas y sedimentos de anécdotas de un cierre, de tal y cual se enojó, y armamos una suerte de show televisivo de la política, no solo la banaliza, sino el mensaje que le damos a aquel que está esperando...”.

