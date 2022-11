Santiago Cafiero dio detalles de su charla con Joe Biden y se refirió a la presidencia del BID

escuchar

MADRID (enviada especial).– Santiago Cafiero se volvió un personaje clave en las últimas horas. En medio de la conmoción que se desató tras la descompensación de Alberto Fernández en el marco del G-20, en Bali, el canciller tomó el mando de la situación a nivel del evento y dio el discurso que el mandatario tenía planeado dar. No fue solo allí que Cafiero lo reemplazó. También lo hizo en el almuerzo de mandatarios, en los dos plenarios, y en el encuentro de cierre, en el que charló, entre otros, con el presidente estadounidense, Joe Biden y el canciller alemán, Olaf Scholz.

Fue durante una actividad de cierre del encuentro -que reemplazó a la foto de familia, que no se hizo por la guerra en Ucrania- para concientizar sobre el cambio climático, en el bosque de Manglares, en otro de los eventos en el que reemplazó a Fernández, pero que se demoró porque hubo una reunión de urgencia de los miembros de la OTAN que estaban en el G-20 por el misil que cayó en Polonia.

“Me preguntaron por la salud de Alberto, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, con el que estuve conversando mucho porque estábamos sentados al lado”, contó Cafiero en diálogo con LA NACION. “Muchos de ellos estaban y se corrió el comentario de lo que había sucedido, pero todos se quedaron tranquilos porque Alberto ya estaba bien e incluso Pedro Sánchez y Macron que se habían mandado mensajes con él también asentían que ya estaba mejor y que estaba superada la situación”, agregó.

Cafiero junto al canciller alemán, Olaf Scholz

En medio de esa agenda también siguió de cerca la candidatura de Cecilia Todesca Bocco, su amiga y funcionaria tanto en la Cancillería como en su paso previo por la jefatura de Gabinete, para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sobre el tema precisamente habló también estos días con su par de México, Marcelo Ebrad, país que se vuelve estratégico en la votación del próximo 20 de noviembre.

- ¿Van a bajar el candidato de ellos al BID?

- Estamos trabajando para lograr el consenso. Es el trabajo que estamos haciendo y hay que seguir haciéndolo. Le fue muy bien a Cecilia (Todesca Bocco) en su presentación del domingo, quedaron todos muy sorprendidos. Cecilia ya se juntó durante toda esta semana con directores que ocupan las sillas. Las sillas no la ocupan todos los países sino que se agrupan por director o directora, y Cecilia tuvo muy buenas entrevistas durante esta semana. También estuvo en el Tesoro. Ahí le fue muy bien también.

- ¿Le dieron alguna certeza de que lo están analizando?

- Ellos entienden que tenemos que trabajar en una candidatura de consenso porque sino nadie va a llegar. La idea del consenso es que hoy nosotros seguimos apuntalando a nuestra candidata que es la única mujer. Eso es algo que hablé con el secretario de Estado de Estados Unidos en Bali. Hablé con varios sobre el tema de Cecilia.

- Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se había comprometido a bajar su candidato, ¿Qué dijo de eso?

- AMLO se comprometió a apoyar una candidatura de consenso, lo que seguimos construyendo es esa candidatura de consenso. Para nosotros la más adecuada es Cecilia. Hasta el 19 hay tiempo de generar consenso.

- Miembros de la comitiva decían que tenían que darle 48 horas para que digan qué van a hacer...

-Las relaciones exteriores con los países soberanos no se ejercen de ese modo.

- ¿Estuvo con Antony Blinken, lo habló con él también?

-Fue en la segunda ronda, cuando hablamos de salud. El 15 a la tarde. Hablamos de América Latina, y dijo que le gustaba que sea una mujer. Pero no vota Antony Blinken, vota Janet Yellen.

El canciller Santiago Cafiero junto al presidente estadounidense, Joe Biden ESTEBAN COLLAZO

- ¿Qué va a pasar con el candidato de Brasil?

- El de Brasil es el candidato de (Jair) Bolsonaro entonces hay que ver como continúa construyendo. El que vota ahí es Paulo Guedes, el ministro de Economía de Bolsonaro. La discusión ahí es si es si es legal o legítima. Es legal como candidatura, ahora, ¿es legítima? A nosotros nos parece que no. Brasil es un socio importante.

- ¿Alberto Fernández viajará a México el próximo 24 de noviembre?

- Vamos a ver como está y si los médicos se lo permiten. [Ese día AMLO convocó a un encuentro informal a referentes del progresismo en la región y podrían asistir Lula y el chileno Gabriel Boric].

- Estuvo con Joe Biden en el evento en los Manglares ¿Sobre qué hablaron?

- Le dejé un saludo de parte del Presidente, le comenté que se sentía bien, que hubiera querido estar, pero que estaba en el hotel descansando por el tema de salud que había tenido y le conté algo que Alberto me había dicho que conversemos sobre las elecciones de medio término. Le dije el alivio de que él haya tenido el resultado que tuvo que fue una buena noticia para muchos. Que eso no es solo un alivio para la Argentina sino para toda América Latina. De ese modo pensamos que se puede continuar construyendo una agenda positiva para la región y la Argentina. Estaba (Donald) Trump como contrafuerza en ese momento donde buscaba capitalizar la victoria, se proyectaba una victoria de los republicanos y eso no sucedió…

"A Biden le dije el alivio de que él haya tenido el resultado que tuvo que fue una buena noticia para muchos." Santiago Cafiero

- ¿Cuál fue su respuesta?

- Que estaba muy conforme, muy contento con la elección, que agradecía la mirada que teníamos nosotros y que efectivamente había que hacer un trabajo de abordaje constructivo con América Latina que era muy importante sobre todo en este momento donde hay que buscar integrar y no desintegrar. Hablamos en términos generales de la región. Hablé de la CELAC, del trabajo que estábamos haciendo nosotros, de trabajar con todos los países y que ese era el abordaje que había que llevar adelante.

- ¿Qué balance hace de la gira?

- La gira tiene tres partes: la primera es la de Francia en el que ambos presidentes (Fernández y Emmanuel Macron) tuvieron un acercamiento estrecho con miradas similares sobre como abordar la política exterior, pero con diferencias sobre temas puntuales, o sea los dos no hacen la misma hoja de ruta, pero sí se mostró mucha sintonía en buscar entender la mirada del otro. No sólo por la reunión bilateral que fue muy buena sino porque Macron es alguien que está incorporando a su visión de la política exterior la agenda del Sur Global, donde uno de los pilares es Alberto Fernández según la óptica de Macron, porque es quien trae la visión de América Latina y el Caribe. Macron la incorporó cuando conoció a Alberto Fernández, no antes. Esa agenda del Sur Global busca abordajes distintos, no sólo el conflicto de Ucrania y Rusia, sino también en cómo se resuelven conflictos entre países, y cuáles son las implicancias que a veces decisiones unilaterales tienen en otros países.

La segunda parte es cuando llegamos al G-20, con la participación de las reuniones y la cuestión de salud del Presidente. Y la tercera parte es que la agenda continuó, que el Presidente nos instruyó a (Sergio) Massa y a mí para que continuemos con las agendas que estaban previstas (algunas pudieron continuarse, otras no porque es la agenda presidencial y no se lo puede reemplazar). Había reuniones bilaterales con Alemania, Italia y Arabia Saudita, pero no se pudieron hacer.