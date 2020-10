Santiago Cafiero le respondió a Mauricio Macri: "No hace una autocrítica del desastre que fue su gobierno" Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le respondió hoy al expresidenteMauricio Macri, quien aseguró ayer que el "el peronismo está secuestrado" por Cristina Kirchner y criticó la cuarentena.

"La lectura que hace sobre lo que sucedió en las elecciones es ridícula. No hace una autocrítica del desastre que fue su gobierno, les echa la culpa a otros", afirmó Cafiero, en diálogo con Radio Continental.

Los que se manifestaron ayer no son la gente, no son el pueblo

Tras el masivo banderazo contra el Gobierno de Alberto Fernández, el jefe de Gabinete sostuvo que la oposición "no acepta" el resultado de las elecciones del año pasado.

"Creemos en el derecho a manifestarse, es parte de la democracia. También es parte de la democracia aceptar la diversidad. Estos argentinos y argentinas que se manifestaron ayer no son la gente, no son todos, no son el pueblo, no son la Argentina. El país es mucho más grande y diverso", lanzó.

Para el funcionario, la protesta de ayer "fue fogoneada por los principales dirigentes de Juntos por el Cambio".

Además, negó que la vicepresidenta imponga los temas de la agenda oficial y advirtió que el Ejecutivo no cambiará el rumbo por las protestas. "Es la agenda con la que nos comprometimos. Esa agenda no va a cambiar por más que se haga el banderazo. Ellos están enojados porque logramos suprimir diferencias y encontramos la posibilidad de juntarnos para ganar las elecciones", aseguró Cafiero.

Durante una entrevista en el programa Desde el llano, Macri mostró su voluntad de que Juntos por el Cambio llegue a un acuerdo de gobernabilidad con Fernández, pero aseguró que es imposible hacerlo con un peronismo que "está secuestrado por Cristina Kirchner", a quien equiparó con la "irracionalidad" política.

En ese marco, Cafiero dijo que Fernández y el PJ "no se van a pelear" con la vicepresidenta. "Exigen que Alberto o el peronismo se peleen con Cristina Kirchner. Eso no va a pasar. Los argentinos votaron esa fórmula para que cambie la realidad del país, no para que se peleen", apuntó el ministro coordinador.

Según Cafiero, Macri "no acepta que el Frente de Todos se haya unido en la diversidad para derrotarlo". "Tiene una negación de la realidad de lo que sucedió en la elección", insistió.

