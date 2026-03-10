Comenzó Expoagro: el Gobierno reiteró su compromiso para seguir con la baja de las retenciones y un intendente dejó un fuerte mensaje

SAN NICOLÁS.- En una mañana fresca a pleno sol, con el clásico corte de cintas y ante la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, gobernadores y referentes del sector agropecuario, se inauguró una nueva edición de Expoagro edición YPF Agro. La muestra se extenderá durante cuatro días en el predio ferial y autódromo de esta ciudad bonaerense, con horario de 8.30 a 18.30, excepto el viernes, cuando finalizará a las 15.

Entre otros, participaron de la ceremonia el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y el expresidente Mauricio Macri. Además, acompañaron el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez; el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman; el titular del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuattromo; el titular del INTA, Nicolás Bronzovich, y la presidenta del Senasa, María Beatriz “Pilu” Giraudo.

En su participación, Iraeta recordó el compromiso del Gobierno de seguir con la baja de las retenciones mientras lo permita la cuestión fiscal. “Con responsabilidad fiscal, en la medida que nos permita el tema fiscal, vamos a continuar con la baja de las retenciones en la Argentina”, dijo. En tanto, Passaglia tuvo un discurso duro contra la grieta e hizo advertencias al gobierno nacional por algunas de sus políticas económicas.

Estuvieron también los directivos de LA NACION Fernán, Luis y Alejandro Saguier; Dolores Mitre; y de Clarín, Marcela Noble Herrera, José Antonio y Héctor Aranda y Martín Etchevers.

Macri, Pullaro, Iraeta, Fernán Saguier y José Aranda durante el acto de corte de cintas de Expoagro

Al acto también asistieron los integrantes de la Mesa de Enlace: Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria Argentina (FAA); Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y Lucas Magnano, presidente de Coninagro.

Tras la entonación del Himno Nacional, el primero en tomar la palabra fue Passaglia (Hechos, un sello que debutó en la última elección por fuera de la alianza PRO-LLA), quien destacó el crecimiento de la exposición y el impacto que tiene para la ciudad. “Las ciudades del interior solo se hacían conocidas cuando pasaba algo malo, cuando había una tragedia o explotaba algo”, afirmó el jefe comunal al iniciar su discurso.

Para Passaglia, el desarrollo productivo es el eje de esa transformación: “Mientras muchos se hacen conocidos por gritar o insultar nosotros elegimos algo menos ruidoso pero más efectivo, hablar con hechos y demostrar con resultados” Marcelo Manera - LA NACION

En ese sentido, recordó un episodio que marcó la historia reciente del distrito: “En San Nicolás nunca tuvimos tanta repercusión nacional cuando Moyano nos quiso tomar la ciudad disconforme por un fallo judicial y obviamente no lo dejamos”. El intendente señaló que la comunidad eligió otro camino para posicionarse a nivel nacional. “Pero también puedo dar fe que elegimos el camino más largo, el más difícil, que San Nicolás sea conocida por algo bueno y positivo”, sostuvo. En esa línea, remarcó el impacto que tiene la exposición en la región. “Hoy ver acá miles de personas recorriendo nuestra ciudad, ver a Expoagro crecer año tras año, ver a todos ustedes, rompimos con esa lógica”, expresó.

Para Passaglia, el desarrollo productivo es el eje de esa transformación. “Mientras muchos se hacen conocidos por gritar o insultar nosotros elegimos algo menos ruidoso pero más efectivo, hablar con hechos y demostrar con resultados”, señaló.

Planteó una mirada sobre el debate político y económico del país. “Hoy en la Argentina nos quieren hacer creer que solo existen dos caminos. No creemos en eso, hay otro camino, un camino donde se administra con responsabilidad y se gestiona con resultados”, afirmó.

El jefe comunal sostuvo que la discusión debe centrarse en la productividad. “Mientras la grieta discute ideología, de agrandar o achicar el Estado, nosotros discutimos productividad. Mientras nos llevan de un proteccionismo necio a una apertura total, nosotros creemos en integrarnos al mundo de manera inteligente, porque la libertad sin estrategia es ingenuidad y en el mundo actual la ingenuidad se paga con trabajo argentino”, enfatizó.

“Y, si vamos a admirar lo que hacen afuera, perfecto, pero copiemos también la parte donde defienden lo suyo porque, si queremos que la Argentina salga adelante, tenemos que hacer lo que hace el campo todos los días: trabajar, invertir y producir. Por eso, no desaprovechemos esta oportunidad histórica porque la Argentina no va a salir adelante discutiendo más; va a salir adelante trabajando y produciendo más, confiando más en su gente porque cuando el trabajo vuelve a ser el motor, la Argentina funciona", cerró.

Passaglia concluyó su intervención destacando el rol del campo y la agroindustria. “Expoagro es el mejor ejemplo de la Argentina que tiene que venir. Acá no hay relato, no hay grieta, no hay batalla cultural sino que hay valor agregado, fierros, tecnología, conocimiento e innovación”, afirmó.

Cuattromoremarcó la necesidad de superar divisiones históricas entre sectores productivos Marcelo Manera - LA NACION

Luego fue el turno de Cuattromo, quien remarcó la necesidad de superar divisiones históricas entre sectores productivos. “Nuestro país tiene que superar algunas discusiones y que no existe tal cosa como el campo contra la industria o la ciudad contra la ruralidad”, sostuvo. Para el titular del banco bonaerense, todas las actividades forman parte de un mismo proyecto de desarrollo. “Es todo parte de una misma comunidad, de un mismo desafío y de un mismo proyecto de país”, afirmó.

Además, subrayó la importancia de las políticas públicas en el contexto internacional actual. “Sin buenas políticas públicas y sin un Estado que articule esas políticas públicas que acompañe, es muy difícil que esta estrategia de desarrollo nacional pueda prosperar”, indicó.

Rodríguez destacó el rol del sector productivo en la economía argentina Marcelo Manera - LA NACION

En tanto, Rodríguez destacó el rol del sector productivo en la economía argentina. “Como gobierno de la provincia de Buenos Aires es una enorme satisfacción estar acá celebrando la vigésima edición de Expoagro”, afirmó. Remarcó que la muestra refleja el potencial de la cadena agroindustrial. “Es una exposición que muestra sin ninguna duda el motor y la fuerza productiva que involucra tanto la producción agropecuaria como la producción industrial”, señaló.

En el final del acto, antes del corte de cintas, Iraeta habló en lo que definió como un “día machazo”, una expresión habitual del ámbito rural para describir una jornada de clima espectacular. “Un día que refleja el ánimo, el estado de situación actual”, expresó.

El secretario de Agricultura aseguró que la mirada del Gobierno hacia el agro cambió en los últimos tiempos. “No podemos negar que ha cambiado el paradigma respecto de la visión que tienen las autoridades nacionales con el sector agropecuario argentino”, sostuvo.

En ese sentido, recordó el compromiso del Ejecutivo de continuar con la reducción de derechos de exportación. “Con responsabilidad fiscal, en la medida que nos permita el tema fiscal, vamos a continuar con la baja de las retenciones en la Argentina”, afirmó.

Para Iraeta, el contexto global representa una oportunidad para el país: “Es una oportunidad histórica, inédita" Marcelo Manera - LA NACION

Para Iraeta, el contexto global representa una oportunidad para el país. “Es una oportunidad histórica, inédita; todo está muy convulsionado, pero nosotros estamos para producir, trabajar y alimentar. El Gobierno está para ayudar a que todo eso ocurra, pero además de todo eso, la pasión y el amor por la tierra que anidan en el corazón de los productores agropecuarios argentinos", concluyó.