Desde 2017 y tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, la titularidad de la Procuración General de la Nación quedó en manos de Eduardo Casal, de forma interina. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reafirmó hoy que el juez federal Daniel Rafecas "es el candidato del Gobierno" para procurador y se refirió a un "bloqueo de parte de la oposición" en el Congreso para tratar su designación.

"La discusión hoy está centrada en el Congreso. Lo que nosotros sufrimos es un bloqueo de parte de la oposición con respecto a darle tratamiento a Rafecas como posible procurador y a que pueda explicar cuál era su proyecto y cuáles eran sus propuestas. Ese bloqueo lo sufrimos durante todo este año, la oposición se negó a darle tratamiento", aseguró el jefe de los ministros.

Cafiero también dijo que trabajan en proyectos de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal"que tienen mucho consenso" y "también consenso de la oposición". En cuanto a ello, indicó: "Muchas de las propuestas se nutren de proyectos anteriores que había presentado la oposición, así que es parte del debate que se tiene que dar en otro poder, es parte del debate democrático y republicano que tenemos".

El jefe de Gabinete aseguró que Rafecas "hoy es el candidato del Gobierno", pero aclaró que "son dos caminos distintos": por un lado, "cuál es la intención del Gobierno" y, por otro, que "las leyes las discuten y se debaten en el Poder Legislativo".

Otro de los proyectos que deberá tratarse en el Congreso es el de legalización del aborto, el que la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, confirmó que se girará para su debate este mes."Nuestra posición es pública hace tiempo, desde antes de ser gobierno, incluso en las calles. Con respecto a los tiempos legislativos, en el medio pasó la pandemia y eso ralentizó la programación de agenda pública que teníamos. Hoy queremos dar la posibilidad de que se debata en el Congreso nuevamente este proyecto que es importante. Por eso nos parece importante que se dé el debate franco en el Congreso", sostuvo Cafiero en cuanto a ello.

Además, defendió la labor de los miembros del Gabinete, tras la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la que habló de "funcionarios que no funcionan":"Este gabinete lleva 11 meses, de esos 11 meses, ocho son en pandemia. Ha trabajado con mucho compromiso y sigue trabajando con mucho compromiso". Además, puntualizó en que "el que termina decidiendo su equipo de colaboradores, así como lo hizo el 10 de diciembre, es el Presidente".

La negociación con el FMI

Por otro lado, Cafiero se refirió a la entrante negociación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró: "Le toca nuevamente al peronismo, al Frente de Todos, a Alberto Fernández, empezar a resolver esto nuevamente. Le toca sentarse a negociar con el FMI, que tiene que entender que en la Argentina no hay lugar para ajustes, no hay lugar para un modelo distinto que no sea el que los argentinos y argentinas expresaron el año pasado, con Alberto y Cristina a la cabeza, que es un modelo de producción y empleo. Los cambios estructurales tienen que ir en esa línea, no estamos para recetas viejas".

El funcionario también sostuvo que "las jubilaciones de la mínima crecieron por encima de la inflación ocho puntos" y que "es la primera vez en el último tiempo que las jubilaciones le ganan a la inflación". Sobre ello, comentó: "Qué casualidad que [el expresidente Mauricio] Macri, que había puesto una fórmula distinta que supuestamente perseguía la inflación, nunca le ganaba".

La despedida a Evo Morales

Ayer, en la frontera con Bolivia, el presidente Fernández despidió al exmandatario Evo Morales, quien regresó a su país natal, luego de denunciar un golpe de Estado y pasar once meses en la Argentina. "En ese momento nadie decía nada, nos invadía el silencio. Después de una larga tradición de defensa de los derechos humanos, [en] los cuatro años de Macri se llamaban a silencio con un golpe de estado es un país vecino y eso es muy penoso, es algo más de la triste página en la historia que deja Mauricio Macri", refirió el jefe de ministros, en cuanto a la gestión de Cambiemos.

Sobre la actitud de Fernández, Cafiero expresó: "El presidente puso un testimonio muy distinto de lo que venía siendo la Argentina en ese momento, la Argentina que miraba a Europa, que miraba a los Estados Unidos, que trataba de congraciarse y agradarle a las grandes potencias, pedirle perdón al Rey de España. Esa Argentina de entrega, individualista. Veníamos de ese tiempo y Alberto dejó un testimonio distinto, sin ningún compromiso más allá de sus convicciones y sus valores".

