Santiago Cafiero, sobre la reunión de Alberto Fernández y Boris Johnson por las Malvinas: “El Presidente lo paró en seco”

Luego de asistir al G-7 en Alemania, el Canciller, Santiago Cafiero, se refirió a la reunión que tuvieron el presidente Alberto Fernández y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, para debatir la soberanía sobre las Malvinas. “El Presidente lo paró en seco”, dijo Cafiero, después de que Johnson planteara que se trata de un “tema resuelto 40 años atrás”.

A raíz de la respuesta del primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores explicó a qué se debió esta reacción: “Yo creo que la actitud es la de: ‘Pensé que íbamos a tener otra reunión’. Pensar que la reunión la pide Boris Johnson. El inicio de la reunión tuvo mucha verborragia, el premier británico empieza a comentar todas las potencialidades comerciales que existen en este contexto de incertidumbre de la provisión de suministros, de la provisión de energía, de la provisión de alimentos que tiene la Argentina”.

Cafiero sostuvo que Johnson encaró el comienzo de la conversación. “Cuando terminó de desarrollar toda su idea, básicamente porque había pedido la reunión, el Presidente lo paró en seco y le dijo: “No, no. A ver, usted no entiende. Si nosotros no logramos avanzar en la discusión de la cuestión de soberanía sobre las islas Malvinas, nada de toda la agenda que usted está planteando va a poder avanzar. Creo que no se esperaba esa respuesta del presidente argentino, creo que o lo asesoraron mal o pensaron que no se había una lectura distinta”, planteó Cafiero, en Radio Con Vos.

“Me parece raro porque estuvo justamente en el comité de descolonización la semana pasada, logrando el apoyo de la comunidad internacional, para que la resolución siga vigente y para que la cuestión de Malvinas siga siendo un caso de descolonización que se está tratando en el seno de las Naciones Unidas. Es algo histórico, de nuestros sentimientos y que no vamos a claudicar ni abandonar en ningún momento”, agregó el Canciller.

De hecho, Cafiero insistió en la sorpresa de Johnson cuando se planteó el tema: “Creo que ante esa reacción del presidente argentino, Boris Johnson queda como descolocado y entonces contesta de esa forma. Dice que bueno, que esto es un tema que en realidad ya está saldado y que deberíamos superarlo”.

Y continuó: “Ahí Alberto terminó explicándole cuáles son todas las razones por las que esto no está saldado. Razones que ya no son solo de la Argentina, sino de toda la comunidad internacional que le dice al Reino Unido que se tiene que juntar con la Argentina a resolver esta disputa de soberanía que todavía está abierta”.

“El Presidente, con mucha solvencia, lo primero que le dijo fue que las guerras no otorgan derechos y lo segundo que le dijo fue que en noviembre de 1982, después de terminado el conflicto del atlántico sur, hubo otra resolución con consecuentes resoluciones que justamente marcaban esto: que todavía estaba pendiente de resolución en el conflicto de soberanía, que la guerra no había arrojado ningún tipo de resultado sobre eso ni mucho menos, y que esto se tenía que hacer en el marco del respeto derecho internacional y de las relaciones diplomáticas”, recordó Cafiero.

En ese sentido, señaló: “Lo que la Argentina hace en este punto es perseverar. La Argentina utiliza la herramienta las herramientas diplomáticas de poder sensibilizar a la comunidad internacional e ir sumando países que empiezan a entender y a comprender la situación de las islas Malvinas”.

La reunión entre Fernández y Johnson

Alberto Fernández reunido con Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, durante el encuentro del G7 Presidencia

El pasado lunes, Fernández y Johnson se reunieron en el castillo de Elmau, en los Alpes bávaros. Si bien el tema de la soberanía sobre las islas Malvinas rigió la mayoría de la reunión, no se avanzó en nada concreto. El nuevo contrapunto se genera a 40 años del conflicto bélico.

Fuentes de la comitiva argentina dieron detalles de los planteos que hizo Fernández. “Retomar negociaciones sobre soberanía, considerando que la Argentina está lista para retomar el diálogo y las negociaciones sobre la cuestión de la soberanía de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas”.

“Planteamos el restablecimiento de vuelos regulares entre las islas y el territorio continental argentino con nuestra línea de bandera nacional es una prioridad para nuestro gobierno ya que lo consideramos un factor fundamental para consolidar la confianza en la relación bilateral entre ambos países”, dijeron cerca de Fernández.