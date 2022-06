Tras su paso por el G-7, Alberto Fernández retomó el seguimiento de la situación económica desde Olivos

Apenas minutos después de las 8 de la mañana, el avión de Aerolíneas Argentinas que trajo de regreso al presidente Alberto Fernández piso suelo argentino, en el aeropuerto de Ezeiza. Fue el fin de un periplo por Alemania, a la que llegó invitado por el canciller Olaf Scholz, para participar como invitado en la Cumbre del G-7. Allí, además de intervenir en los plenarios y emitir dos discursos, Fernández sumó una serie de bilaterales con los primeros ministros de Inglaterra, Italia e India, además de con Scholz, y representantes europeos. Todo en unas 30 horas fuera de la escena local, atravesada por las internas y los graves problemas económicos, a las que volvió Fernández tras su paso por tierras germanas.

Después de su arribo, Fernández se dirigió rumbo a la quinta de Olivos, donde pasará el resto de la jornada. Desde allí sigue con atención la evolución de las variables monetarias a partir de la suba del dólar y las nuevas medidas desde el Banco Central y el Ministerio de Economía. Consultado precisamente por ellas, Fernández descartó ayer desde Alemania, que se avanzara en alguna otra medida restrictiva sobre el dólar. Su declaración fue precisamente en el fin de su gira relámpago, en la que tanto él como su comitiva, evitaron por todos los medios hablar sobre la situación local.

Tras la jornada de trabajo y previo a subirse al avión, Fernández participó de la cena para jefes de Estado en castillo de Elmau, donde se realizó la Cumbre. Allí el mandatario charló con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. “Hablaron mucho. Tocaron todos los temas”, afirmaron cerca de Fernández. Tras lo que detallaron que luego se sumó Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos y charlaron sobre la guerra en Ucrania, principal tema de preocupación del encuentro de este año de los siete líderes mundiales: Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, Italia y Japón. También de los invitados, Argentina, India, Indonesia, Senegal, Sudáfrica y Ucrania.

Cerca de Fernández explicaron que luego se sumó Scholz y siguieron dialogando sobre la guerra, en el que la avanzada de Rusia sobre Ucrania ya lleva cuatro meses.

El mandatario también dialogó durante la cena con Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional estadounidense, quien según detallaron, “le agradeció la presencia en la Cumbre de Los Ángeles”, a la que Fernández concurrió a comienzos de este mes. El funcionario de Joe Biden también le hizo saber a Fernández que “ya estaba todo ordenado” para su visita el próximo 25 de julio a Washington, donde tendrá una bilateral con Biden, y que “estaban ordenando la agenda para avanzar en cosas concretas que nosotros le planteamos”, dijeron cerca del presidente argentino.

Alberto Fernández llegó a Múnich para participar del G-7

También, durante la cena, Fernández dialogó con la primera dama francesa, Brigitte Macron, de temas familiares, “Fabiola y fundamentalmente Francisco”, detallaban. Y también del plan de salud mental post pandemia que impulsa el gobierno. “Se mostró muy interesada en el tema”, aseguraban tras lo que acotaban que Fernández también estuvo rato charlando con Mario Draghi, primer ministro italiano. “Siguieron en la misma sintonía de la bilateral” , afirmaron.

En el Gobierno había satisfacción por la gira y la “agenda internacional” que Fernández lleva en el último tiempo y por estas horas en Alemania en particular. En tanto afirmaban que las preocupaciones que trae el mandatario tienen que ver con la guerra y la percepción de los líderes del G-7 “que no ven una salida. Ven que esto se va a extender y no para pronto. Además, ven que la única salida es fortalecer a Ucrania y que gane Ucrania”. Allí, cerca del mandatario distinguen su postura, que se basa en la necesidad de buscar una salida dialogada del conflicto, a la que aseguran, adhieren Scholz y Macron. “No es que hay que expulsar a Rusia, hay que sentarla a dialogar”, insisten.

En el balance de las bilaterales, en la comitiva también evaluaban como “muy fuerte” lo que pasó con el primer ministro británico Boris Johnson, y el contrapunto por el tema Malvinas. Así como aseguran que “con Macron y Draghi se avanzaron en acuerdos” y valoraban que Fernández tuvo también espacio para charlar con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Entre lo positivo también resaltaban que el mandatario pudo plantear el tema de los DEG’s y que Europa “antes hablaba de África y ahora mira también a Latinoamérica”.

Tras la cena hubo cambio de planes y Fernández y su comitiva, que debían trasladarse en helicóptero desde el castillo de Elmau al aeropuerto de Múnich para volver a Buenos Aires, debieron hacerlo por vía terrestre porque las nubes en los Alpes bávaros estaban muy bajas e impedían la navegación.

Una vez en el avión el presidente dialogó, entre otros con Sergio Massa, miembro de la comitiva que lo acompañó y quien la semana pasada se transformó en un nuevo factor de preocupación en la interna oficialista, en medio de supuestos pedidos de su sector para que emplace al mandatario a introducir cambios en la gestión. Tras la charla, ambos se retiraron a dormir, como el resto de la comitiva.

De vuelta en el país, Fernández se retiró a la Quinta de Olivos, donde pasará todo el resto de la jornada y mañana retomará su agenda pública. Un escenario que le depara menos satisfacciones.