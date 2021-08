Santiago Cafiero y el festejo en Olivos: “Yo creo que no fue un delito”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, buscó hoy dejar atrás el escándalo por el festejo del cumpleaños de la mujer del presidente Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos, “Yo creo que no fue un delito, porque si bien hubo una reunión, no hubo propagación”, aseguró.

“La foto es un tema terminado para el Gobierno. No abundamos mucho más en detalles. Las preocupaciones de la gente están en otro lado”, señaló Cafiero en declaraciones a Radio Mitre.

“No coincido en que la reputación de un gobierno que arrancó con un país fundido, defaulteado y se tuvo que hacer cargo de una pandemia, una gestión que se tuvo que hacer cargo de traer todas las vacunas, porque el jefe de Gobierno porteño aplica las vacunas que trajo el Presidente. El Presidente no se ocultó, pidió disculpas, me parece que está sobredimensionado. Es un tema terminado para el Gobierno y para la mayoría de la sociedad”, afirmó el jefe de Gabinete. “No me pasó que me hablen de la foto. La cabeza de la gente está en otra cosa. Y la reputación del Gobierno no se juega por una foto o una frase, es un reduccionismo que no tiene sentido”, completó.

Cafiero volvió a atacar a la oposición por el cumpleaños celebrado por Elisa Carrió a fines de 2020. “Me parece que hay una doble vara con el cumpleaños de Carrió. Ahí estuvo Mario Negri, que impulsa el juicio político del Presidente. También estuvieron Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta. Había una prohibición de reuniones sociales de más de 20 personas y Carrió hizo una fiesta con mariachis. ¿Van a pedir disculpas ellos o no?”, se preguntó.

“Eso (el festejo en Olivos) ya tiene un fiscal que lo está investigando y se fijarán las sanciones. Yo creo que no fue un delito, porque si bien hubo una reunión no hubo propagación. Cuando Vidal hizo un asado después se contagiaron todos. El Código Penal dice que tuvo que haber propagación”, cerró Cafiero.

El jefe de Gabinete también señaló que el acuerdo con el FMI aún no está cerrado y que la economía crecerá este año un 7 por ciento. “La inflación golpea, pero tenemos un sendero a la baja”, afirmó el jefe de Gabinete.

LA NACION

