Santiago Caputo reapareció con nuevo look en Pinamar y le respondió a Guillermo Francos

PINAMAR (enviada especial).-Santiago Caputo, el principal asesor del presidente Javier Milei, reapareció esta tarde en la costa bonaerense. El consultor interrumpió su descanso en Cariló para participar de la inauguración de una estación de servicio de YPF en Pinamar Norte.

Ritondo y Caputo, en Pinamar Marcelo Alguilar - LA NACION

Allí, Caputo se mostró de buen humor y sorprendió a los asistentes con un nuevo look. Estuvo charlando con el jefe de bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo, quien viene de protagonizar un fuerte cortocircuito con Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados y adversario de Caputo en la interna de La Libertad Avanza (LLA), por el nombramiento de los representantes de la Auditoría General de La Nación (AGN), en la misma sesión en que se trató el Presupuesto 2026. Ritondo no solo acusó a LLA de haber pactado con el kirchnerismo para cubrir las vacantes, sino que denunció ante la Justicia que la maniobra fue inconstitucional.

Ritondo charla con Caputo, el principal asesor de Milei Marcelo Alguilar - LA NACION

Caputo supo construir un vínculo de confianza con Ritondo desde el inicio de la gestión de Milei. Según pudo saber LA NACION, el asesor se encuentra hace unos días en Cariló. Fue después de que el Presidente los habilitara a sus ministros y colaboradores para que se tomaran días de descanso. Entre los funcionarios y dirigentes que concurrieron al acto se destacan el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; Daniel Scioli, secretario de Turismo, y el intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren, cercano a Ritondo y Martín Yeza.

El primero en llegar fue Scioli, quien recorrió el predio junto al intendente. Durante la visita, manifestó que estaba “contento” por la apertura de la estación y por el avance del proyecto en Pinamar Norte. Minutos después se sumó Marín, con quien continuaron la recorrida por las instalaciones, deteniéndose en distintos sectores de la estación y dialogando con los equipos técnicos de la compañía. Luego de un breve intercambio con la prensa, se dirigieron al sector donde se realizó el corte de cinta que marcó la inauguración formal.

En ese momento se incorporó Ritondo, que se sumó al grupo para la foto institucional y participó del acto de apertura. Mientras se desarrollaba la actividad, Caputo apareció de manera breve por el predio. Se encontraba desde hacía unos días en Cariló y no participó del acto formal. Al ingresar, saludó de manera efusiva tanto a Scioli como a Ritondo, y luego permaneció algunos minutos en el lugar.

Ritondo, Marín y Caputo, durante el acto en Pinamar Marcelo Aguilar - LA NACION

YPF es uno de los lugares donde llegan los tentáculos de Caputo: Guillermo Garat, uno de sus excompañeros en la consultora Move, es el actual responsable de Relaciones Institucionales.

Fiel a su estilo, el asesor intentó esquivar los micrófonos. Pero LA NACION lo encaró para preguntarle sobre la postura de Guillermo Francos, exjefe de Gabinete, quien prefirió no hablar de Caputo cuando el diario Clarín lo encontró en Punta del Este. “Mejor pasemos de tema, hablemos de otra cosa”, respondió Francos cuando lo consultaron sobre sus diferencias con el consejero presidencial.

Ante la consulta de LA NACION, Caputo dijo que tiene una “muy buena relación” con él y que tiene una buena opinión de Francos, quien conservó el cargo como director de YPF tras su salida del Gabinete.

Francos y Caputo convivieron en un clima de tensión hasta las elecciones legislativas de octubre pasado. El último choque se produjo cuando Francos explicitó su enojo porque el asesor controlaba resortes clave, como la SIDE o la exAFIP o los ministerios de Justicia y Salud, y no asumía un cargo formal.

Caputo reapareció en Pinamar Marcelo Alguilar - LA NACION

En concreto, le recriminó elípticamente al consultor que se deslindara de poner la firma en proyectos, resoluciones, decisiones administrativas o decretos del Gobierno, algo que lo exime de dar explicaciones o lo blinda de futuras complicaciones en la Justicia.

El mensaje de Marín

Durante su discurso, Marín informó que Caputo estaba de visita en el predio. Consultado por LA NACION sobre Guillermo Francos, el exjefe de Gabinete, Caputo se limitó a señalar que mantiene “una muy buena relación” con él y que tiene “una buena opinión”. Tras esa consulta, se quedó conversando durante varios minutos con Ritondo, mientras el resto de los invitados continuaba con las actividades previstas.

En su intervención, Marín detalló el esquema de expansión de la red de estaciones de servicio de YPF. Según explicó, la compañía está desarrollando un formato de estaciones denominadas “de alta experiencia”, ubicadas en puntos estratégicos del país, que incorporarán marcas comerciales y una propuesta de servicios ampliada. “La idea es generar estaciones donde estén las principales marcas. Va a haber McDonald’s, es muy posible que esté Farmacity y también Petersen”, afirmó.

El titular de YPF indicó que este modelo se implementará en alrededor de quince estaciones distribuidas en distintos puntos del país, que convivirán con la red tradicional. Además, anunció una tercera línea bajo la marca “Refiplus by YPF”, orientada al autoconsumo, con menos productos, pero integrada al mismo sistema y aplicación de la compañía.

El evento se realizó en la estación ubicada en Pinamar Norte, una zona de crecimiento urbano y turístico del partido. Además de los dirigentes políticos, participaron ejecutivos de YPF, funcionarios municipales y representantes del sector de servicios que siguieron de cerca la reapertura de uno de los principales puntos de expendio de combustible de la ciudad.