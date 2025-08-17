Santiago del Estero | El peculiar anuncio del candidato del Frente Renovador: “¿En serio me estás diciendo o es joda?"

SANTIAGO DEL ESTERO.- De un lado Pablo Mirolo, referente local del Frente Renovador en Santiago del Estero y muy cercano a Sergio Massa. Del otro, Verónica Larcher, actual diputada provincial por ese espacio. En el medio es Parque Aguirre, un termo, un mate y un ofrecimiento, que al mismo tiempo fue un innovador anuncio, a una candidatura para gobernar la provincia norteña.

“Te buscaba porque quería que hablemos de algo importante”, arranca Mirolo, mientras ceba un mate, y agrega “es algo importante, no solo para el partido, sino sobre todo para vos. Es algo que vos tenés que decidir”, dice mientras Larcher asiente y da el primer sorbo.

“Hemos estado haciendo un sondeo con todos los compañeros y ha salido clarito, casi unánime, que todos quieren que vos seas la candidata a gobernadora”, sostiene Mirolo.

“¿En serio me estás diciendo, Pablo, o es joda?”, fue la primera reacción de Verónica Larcher, la legisladora santiagueña y ya oficialmente candidata del Frente Renovador, que buscará ponerle fin a 20 años del gobierno del Frente Cívico el actual gobernador Gerardo Zamora, quien ya confirmó que irá como candidato a senador nacional por su espacio, al ya no poder reelegir.

“¿Te animas?”, fue la pregunta de Mirolo. Larcher le respondió “la verdad que lo que me estás diciendo me sorprende. Gracias… feliz y orgullosa”. En el final del particular, novedoso y original video que circula por las redes sociales aparece con letras celestes y un fondo blanco: “Hay que renovar Santiago. Frente Renovador”.

Inmediatamente, el video se volvió viral con cientos de reproducciones en las redes como Instagram y Facebook, las dos que más se usan en esta provincia y todo tipo de comentarios, tanto de apoyo como de críticas, tanto a Mirolo, quien fuera dos veces intendente de La Banda, la segunda ciudad en importancia en Santiago, como así también a Larcher.

El 26 de octubre los santiagueños no solo votarán senadores y diputados nacionales, sino que también elegirán gobernador, vice, 40 legisladores provinciales y comisionados municipales. Los sondeos y encuestas dan como victorioso al candidato del oficialismo, el actual jefe de Gabinete Elías Suárez, delfín de Zamora, de vasta trayectoria política, perfil bajo, pero de crucial importancia en la gestión.

Todo el mundo esperaba que Zamora postulara a su esposa, Claudia Ledesma, para los próximos cuatro años y hacer así una “sucesión matrimonial”, pero el caudillo santiagueño bendijo a Suárez.

El Frente Renovador, con la postulación de Larcher y de Mirolo como primer candidato a diputado provincial, buscará quedarse con el segundo lugar y peleará por eso con La Libertad Avanza, que llevará como candidato a gobernador a Italo Cioccolani, actual jefe de la Anses en esta provincia, y a Tomás Figueroa como candidato a senador.

Gerardo Zamora encabezará la lista de su espacio y José Emilio “Pichón” Neder, presidente del PJ local, hará lo propio con “Fuerza Patria Peronista”.