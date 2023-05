Santiago Maggiotti: “Cristina, el Presidente y Massa deben juntarse y definir cuál es nuestra estrategia”

escuchar

Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti es uno de los hombres del Gabinete que exhibe un raro privilegio en la dinámica interna del Frente de Todos: tiene buena relación con las tres terminales del oficialismo. Por eso mismo, cree que una foto de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa sería clave para la estrategia electoral, en la que considera que tampoco pueden faltar las PASO en todos los distritos, incluida la provincia de Buenos Aires.

Maggiotti es intendente en uso de licencia de Navarro, distrito bonaerense que gobernó entre 2011 y 2020, cuando recaló en la cartera entonces liderada por Jorge Ferraresi. Hoy se muestra orgulloso de haber entregado la vivienda N°104.000, mientras aspira a entregar 50.000 viviendas más en lo que resta de su gestión. Pero no tiene definido su rumbo personal: “ Faltan sesenta días para las elecciones, no sé qué va a pasar mañana”.

–¿Cómo es gestionar en una coalición atravesada por diferencias internas tan grandes entre sus referentes?

–En nuestro caso, sin problemas, porque la cuestión esencial de la vivienda creo que es una política pública que se garantizó siempre que hubo un gobierno peronista . Desde que gobernó Juan Domingo Perón, luego con Néstor y Cristina Kirchner. Después las viviendas se paralizaron y cuando llegó el gobierno de Alberto y Cristina la política de vivienda volvió a ser una política pública.

–Usted es uno de los pocos funcionarios que tiene buena relación con los tres referentes de la coalición oficialista, casi una excepción en el Gabinete.

–Claramente en nuestra coalición de gobierno hay mucho debate público que debería ser más a puertas cerradas, pero es una coalición. Tenemos claro que el enemigo a vencer es la oposición que gobernó hasta hace tres años y medio la Argentina y que sabemos el dolor que le hizo sufrir a nuestro pueblo. Cuando nos eligieron en 2019 fue por varios motivos: mucho desempleo, pérdida de capacidad económica, cierre de industrias, pymes con menos producción, inflación, tarifazo. Muchas de esas cuestiones las fuimos solucionando: tema de empleo, situación económica, puestos de trabajo. Tenemos que resolver el tema inflacionario, es verdad . Pero también tenemos el equipo económico buscando la mejor solución al problema

–En seis meses el equipo de Massa no logró dominarla, sino todo lo contrario

–Pero el contexto vale. A nosotros en un momento de la gestión anterior nos vendieron como la panacea haber acordado con el FMI. Nosotros asumimos un gobierno con un endeudamiento histórico, que el mismo FMI dijo que era el más grande que le dio a un país y nosotros sabemos que esos 50.000 millones de dólares fueron para que los amigos de ese momento de ese presidente saquen los dólares y fuguen la plata. A eso se le suma la pandemia, la guerra y la sequía. ¿Es todo lo que hay que tener en cuenta? No, hay que hacer el esfuerzo para ver como se acomoda la economía.

–Massa asumió en agosto, después puso como meta una inflación alrededor del 4% en abril. La de marzo fue del 7,7% y la de abril se prevé peor. ¿No es un fracaso?

–No, no lo tomaría como un fracaso. Claramente nos está costando más tiempo que el que pensamos que nos iba a costar , pero nosotros, cuando hablamos con ministros de otros países (estuvo con representantes de 28 países de América Latina y el Caribe por un encuentro del área en el país) lo que reconocen de Argentina, es un país con inflación de hace treinta años y que ha tenido la capacidad, seguramente por lo gremios, de que rápidamente se pueden discutir paritarias y reacomodar el salario a la inflación que va pasando en los diferentes meses. Esto no pasa en el mundo.

–¿Qué se le puede ofrecer a un votante que sufre la inflación?

–Creo que los argentinos necesitan un líder que conduzca los destinos de la Argentina y creo que ese líder está dentro de nuestro espacio político. Con toda la problemática que existe hoy, pero la realidad es que cuando uno mira lo que propone la oposición, que gobernó hasta hace 3 años y medio, y viene con la misma receta, mismo modelo económico, mismas caras, pero mucho más rápido. La gente nos confió el gobierno por 4 o 5 puntos muy específicos. Varios de esos puntos los hemos resuelto y claramente los empresarios que invirtieron durante estos cuatro años quieren que sus industrias sigan produciendo, no que venga un gobierno que le diga que ahora cierre y eche a toda la gente y que sea una oficina de importación-exportación para que todos los productos se produzcan afuera y lo único que hagan sea pasar el producto importado.

–¿Sergio Massa puede ser ese líder que usted dice?

–Sergio puede ser candidato claramente, como pueden ser otros candidatos dentro de nuestro espacio. No está definido quién va a ser el líder de nuestra coalición. Sergio ha dicho que es incompatible el cargo de ministro de Economía con el del Presidente de la nación. ¿Podría ser candidato? Claramente puede ser. Daniel Scioli dijo que le gustaría competir en las próximas PASO. Wado de Pedro ha dicho que le gustaría ser candidato. Creo que nuestro Frente tiene que juntarse: Cristina con nuestro Presidente y con Sergio, que son las tres patas de este frente, y definir cuál es la mejor estrategia para la elección. Si es la PASO, es la PASO y si el consenso da que es un candidato único, será un candidato único . Pero a mí no me cabe ninguna duda que el mejor candidato que tenemos para ofrecer a la Argentina y que puede seguir esta discusion de que un Estado tiene que garantizar el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, va a ser alguien que surja del peronismo.

–Mencionó la necesidad de una reunión de los tres, una foto de ellos.

–Creo que tiene que pasar para terminar de definir la estrategia. A ver: cuando en una casa hay discusión entre los padres, los hijos no entienden muy bien hacia dónde van. A uno le puede gustar la política, tener una responsabilidad, pero claramente la estrategia es llevada adelante por los referentes. Por eso la gente nos volvió a elegir: por la estrategia, por lo que venimos a hacer y porque es una coalición más amplia. Creo que hoy la estrategia también la tienen que marcar ellos.

–¿Cree que eso puede darse antes del congreso del PJ, el 16 de mayo?

–No sé si debería darse antes, también es importante que faltan casi 60 días para cerrar las listas y la estrategia puede ser en el último momento . En 2019 nos enteramos del candidato a presidente en una estrategia que se había armado antes, pero pasando mediados de mayo. Creo que todavía estamos con tiempo y también esto nos sirve porque al haber más candidatos cada uno ya está caminando el territorio, rearmando su equipo de trabajo y eso va a fortalecer a nuestros candidatos. Creo que a nosotros las PASO nos va a dar volumen y le vamos a poder contar a los argentinos lo que queremos hacer.

–¿Considera que tienen que haber PASO en todos los niveles?

–Creo que las PASO van a generar volumen en todos los niveles y mayor oferta electoral.

–¿Incluida la provincia de Buenos Aires?

–Sí, creo que en todos los lugares. Si la estrategia es a nivel nacional, tiene que haber PASO en todos los lugares y sectores . Y aunque la estrategia después sea que haya un solo candidato, tiene que haber PASO para que todos los referentes de la coalición en las provincias y municipios puedan expresarse dentro de nuestro frente electoral.

–¿Ya no va la estrategia del dedazo o la lapicera?

–No, creo que no. De hecho, si uno escucha a Cristina, las últimas veces que habló está diciendo que cada uno agarre el bastón del mariscal para que no le pidan más esfuerzos a ella. Digo, el bastón del mariscal para salir a convencer no para pegarle garrote a los compañeros. Lo dijo claramente en la última charla que dio en La Plata. Creo que lo que nos pide es la responsabilidad de salir a armar y que busquemos cuáles son los mejores candidatos para los diferentes niveles de gobierno: para el presidencial, para el de la gobernación, municipios.

–¿Cree que debería ser candidata?

– Creo en lo que dijo ella, que no va a ser candidata. Le creo .

–¿Considera que está proscripta?

–Hoy se puede presentar, sí, pero al otro día que se presenta la lista la Justicia puede fallar en contra y la proscribe o la saca de juego. Pasó con Lula en Brasil. Creo que por eso ella dijo que no va a ser candidata, creo que en realidad el planteo que hace es “me puedo presentar y al otro día me pueden proscribir y sacar de la cancha con una decisión judicial”.

–Pero técnicamente hoy no lo está

–No, pero yo creo en lo que dijo ella que no va a ser candidata, porque siempre ha hecho lo que dijo.

–¿Cómo es su relación con La Cámpora?

–Buena.

–¿Cómo vivió las críticas al Presidente?

–Siempre lo conversamos, creo que las discusiones son como en las casas y se tienen que dar puertas adentro , ponernos de acuerdo hacia dónde vamos. Es difícil una coalición. Argentina no tiene experiencia en coaliciones y la agenda por ahí se hace pública, pero vuelvo a decir: el objetivo es cómo se puede mejorar, pero teniendo en claro quien es el que está enfrente y viene por una Argentina para unos pocos. Alberto también lo dijo siempre: él no iba a ser nunca responsable de una ruptura de nuestro frente electoral. Bregó siempre por la unidad y estamos entrando en poco tiempo en la definición de los candidatos en pos de la unidad y trabajando en ese sentido

–¿Cómo ve al Presidente después de haber renunciado a la reelección y transitado semanas muy difíciles, con disparada del dólar, polémicas y vacío de agenda?

–Lo vi compenetrado con terminar la mayor cantidad de viviendas posibles y con todas las obras públicas, con el tema educativo, con un Estado presente.

–¿Antes de la reunión de los tres deberían volver a hablar Alberto y Cristina?

–No sé si no hablan. No estoy en la cotidianidad ni con Alberto, ni con Cristina. No sé si hablan, no sé si tiene que ser público. Claramente quienes estamos dentro del frente tenemos que ver que esa estrategia que tenemos que tomar como frente tiene que estar consensuada y yo creo que eso va a pasar. Cuando quienes conducen este frente electoral se pongan de acuerdo en la estrategia, creo que va a ser mucho más fácil y se van a ampliar de una manera exponencial.

–¿Va a ser candidato a algún cargo?

– Faltan sesenta días para las elecciones, no sé qué va a pasar mañana .