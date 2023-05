Elecciones en La Rioja: el peronismo, optimista, “no espera sorpresas” y Alberto Fernández se prepara para nacionalizar el resultado

escuchar

LA RIOJA (enviada especial).- Con las puertas de los centros de votación ya cerradas, los primeros datos de los resultados electorales en La Rioja empezarán a aparecer oficialmente alrededor de las 20. Fuentes cercanas al kirchnerista Ricardo Quintela, quien va por la reelección, aseguran, optimistas, que no esperan “sorpresas” y el presidente Alberto Fernández se prepara para intentar “nacionalizar” el resultado.

En Juntos por el Cambio (JxC) -llevan al larretista Felipe Álvarez como candidato- sostienen que hicieron una “muy buena” elección y Martín Menem, con La Libertad Avanza, espera un resultado “fuerte” en la ciudad capital.

Cerca del mediodía se veía gente limpiando los balcones del primer piso de la Casa de Gobierno frente a la plaza central, donde Quintela festejará su reelección, si es que se da. Antes, estará en la residencia de los gobernadores.

Felipe Álvarez

Desde el viernes a la noche se habla de la llegada del presidente Alberto Fernández, aunque no está confirmado si será esta noche (el escrutinio es lento) o mañana. En cambio, ya desde Interior descartaron que Eduardo “Wado” de Pedro regrese.

El arranque de la votación fue lento, hubo inconvenientes con urnas que no tenían todas las boletas, discusiones sobre si las podían sumar directamente los fiscales y falta de espacio en las mesas para desplegar las boletas. Muchos de quienes fueron temprano a votar se volvieron por la espera. Recién a partir de las 12 empezó el flujo mayor de electores.

El auto del diputado Hugo Páez fue atacado esta madrugada

A medida que avanzaba la jornada fueron acumulándose denuncias en la Justicia Electoral por presuntas irregularidades. JxC hizo unas 30 presentaciones y La Libertad Avanza denunció el “robo de boletas” en “muchos colegios” y apuntó directamente a una concejal de JxC.

En la elección de 2019 Quintela se impuso por 44,8% sobre Julio Martínez, el candidato de JxC, quien sumó 30,9%. Entonces, el exgobernador peronista Luis Beder Herrera alcanzó 20% con la Alianza Nuestra Rioja. Los votos en blanco alcanzaron el 8,51%. Con 289.934 electores habilitados (12.938 menos que hoy), la participación fue del 80,87%. En los comicios para diputados nacionales del 2021 votó casi 71% del padrón; entonces, el FdT se quedó con el 56,09% y JxC, el 27,99%.

Eduardo y Adrián Menem.

El gobernador -quien tuvo una crisis cardíaca que lo llevó a la internación- prácticamente no hizo campaña, aunque empleó los actos oficiales para, por ejemplo, anunciar pases a planta de empleados públicos. En los dos últimos meses tuvo conflictos en las áreas de educación, salud y seguridad. Sin embargo, en su administración están convencidos de que la “gestión” realizada desde que asumió fue la mejor “carta electoral”.

Después de votar, Quintela respondió varias preguntas respecto de la estrategia nacional que debe seguir el kirchnerismo. Insistió sobre que el país debe rediscutir su estructura institucional para ser “más federal” a la vez que sostuvo que Cristina Kirchner “tiene muchísimo para dar” e indicó que “siempre marca caminos posibles para salir de esta situación”.

El larretista Álvarez planteó que hoy era el día “para hacerse escuchar” y pidió a todos que “cuiden todos los votos, que cuiden las urnas, que cuiden cada sobre”.

Menem, aliado a Javier Milei, dijo que vivió una campaña “con mucha presión por parte del gobierno y municipio”. Afirmó: “Es como que nos cuesta ser libres a la hora de poder decir libremente qué es lo que podemos decidir, entonces se siente la presión en una provincia muy chica”.

Martín Menem, candidato a gobernador.

El opositor que se mostró más directo en sus declaraciones -y quedó al borde de romper la veda electoral- fue Guillermo Galván, candidato a vicegobernador de JxC. Pidió a sus conciudadanos votar “para que mañana no venga el presidente Alberto Fernández a sonreír”. Y añadió: “No quiero que venga. ¿Qué va a festejar? ¿La inflación? ¿Los bajos salarios? No hay nada que festejar en este modelo de pobrismo”.