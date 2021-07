Santilli a Manes: “No se puede hacer política mirando por el espejito retrovisor”

En el inicio de la campaña electoral, el precandidato a diputado nacional de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli , se mostró en una recorrida por San Isidro junto al intendente de ese municipio, Gustavo Posse, y le bajó el tono a la áspera interna que por estas horas protagoniza Horacio Rodríguez Larreta con el neurocientífico Facundo Manes. En diálogo con LA NACION, ambos coincidieron en la importancia de valorizar la gestión de cara a las PASO y pidieron “no hacerle el caldo gordo al kirchnerismo”.

“Me parece que no se puede hacer política mirando por el espejito retrovisor, no te va a ir bien así” , advirtió de todos modos Santilli, en respuesta a las palabras de Manes que, en línea con lo expresado la semana pasada por el radical Alfredo Cornejo, reivindicó no haber formado parte del gobierno de Cambiemos. “La gente quiere que les resuelvas los problemas de hoy y del futuro, que sus hijos estén en el colegio para poder proyectar sus sueños, no quiere hablar del pasado”, agregó Santilli.

Santilli y Posse se mostraron juntos en una recorrida por San Isidro Prensa Gustavo Posse

En ese sentido, consultado por las críticas de Elisa Carrió a la presencia del exintendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, en la lista de Manes, Santilli dijo que siente que con esas discusiones “le estamos haciendo el caldo gordo al kirchnerismo”. Y precisó: “Por eso nosotros tenemos que poder seguir mirando para adelante y seguir sumando. Esta debe ser una primaria, no una interna . La PASO debe ser una instancia que nos lleve a crecer para competir con nuestro verdadero adversario, que es el kirchnerismo”.

“Nuestro espacio nació en 2015 con una primaria democrática y republicana. Por eso yo creo que hay algo positivo en la PASO, y es que sirve para seguir sumando, para seguir ampliando, para seguir creciendo”, agregó el ahora exvice jefe de Gobierno porteño, en tanto que resaltó que “el valor de nuestra lista es la experiencia y el trabajo de personas que tenemos gestión, como Gustavo [Posse], Jorge Macri o también Horacio [Rodríguez Larreta]”.

Por su parte, Posse -cuya lista de candidatos a concejales acompañará a Santilli- consideró ante LA NACION que “someter a la gente a votar una lista única” en septiembre “hubiera sido un error”. Y, en ese sentido, argumentó: “Si la estatura que tienen Diego [Santilli] y Facundo [Manes] permite que se debatan ideas, que se demuestre la experiencia y que se ponga sobre la mesa qué proyecto presidencial se puede vislumbrar en ambos lados , es un ‘crecemos todos’. Ahora bien, si después de la elección uno de los candidatos termina con los dientes rotos, el otro con la nariz desviada o habiendo perdido un ojo, eso no sirve. Nosotros apostamos a que todos ganemos”.