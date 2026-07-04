Santilli: “Falta que el crecimiento llegue a los ciudadanos de a pie, al comercio de la esquina”

Diego Santilli arribó al Gobierno desde afuera, pero consiguió conquistar a los hermanos Javier y Karina Milei, al punto que lo eligieron jefe de Gabinete. El primero sin ADN libertario. Más allá de que formalmente todavía pertenece a Pro, Santilli afirma sin titubear a LA NACION: “Yo soy del proyecto del Presidente, quiero que reelija, quiénes son los candidatos de Pro es un tema de Pro”.

De saco y corbata azules, como suele vestir, responde sobre su antecesor Manuel Adorni -investigado por enriquecimiento ilícito- con frases cuidadas, como político profesional, desde su nueva y codiciada oficina de la Casa Rosada, que tiene dos dobles puertas, una extensa zona para moverse y vistas privilegiadas al microcentro de la ciudad y de Puerto Madero.

“Es la voluntad del Presidente y yo lo respeto, trato de no entrar en esa polémica”, afirma, sobre el abrazo triple que tuvo que darse con Adorni, el miércoles de su jura.

Abocado a su nuevo cargo, asegura que quiere en los próximos seis meses aprobar todo lo que el Gobierno tiene “on board”. De cara a 2027, cree que todos los que piensan “parecido” deberían confluir y, pese a que no oculta que le “encanta” la provincia de Buenos Aires, evita responder que todavía lo desvela ser gobernador.

“Falta que el crecimiento llegue a los ciudadanos de a pie, al comercio de la esquina”, admite el flamante jefe de Gabinete, pero se entusiasma: “Con todo lo que se está haciendo eso tiene que suceder; les tiene que llegar”.

A los 59 años, Santilli consiguió llegar a las oficinas de la Jefatura de Gabinete de la Casa Rosada Hernan Zenteno - La Nacion

-Usted dijo que Adorni iba a dar explicaciones en la Justicia, que se quedó sin fueros y que ahora puede ser juzgado...

-Y sin privilegios.

-¿Usted cree en la honestidad de Adorni?

-Yo creo que Manuel tiene que ir a dar las explicaciones en la Justicia. Y eso es lo que va a hacer. Como lo dije para cualquier otro funcionario, no solo de un símbolo político, sino de todos. No soy yo el que tiene que definir quién está bien, quién está mal; es la Justicia. Y en este caso la Justicia actuó rápido, no como en otros casos, y Manuel va a ir a defenderse en la Justicia.

-Eso de “no como en otros casos”, ¿lo señala por algo puntual? ¿Cree que hubo celeridad adrede?

-¿Cuántas veces tuviste...? No, adrede no. Creo que siempre la Justicia tiene que actuar de la misma manera.

-Adorni cuando fue a la Cámara de Diputados dijo que en sus DD.JJ. no había ocultamiento. El Presidente estaba escuchándolo ahí. Pero después en una entrevista reveló que mintió y que omitió en su DD.JJ. US$500.000. ¿Qué opina? ¿Usted hubiera expuesto así al Presidente?

-El Presidente le dio el tiempo de la presentación de la declaración jurada. A partir de ahí, vencido el plazo, el que dio un paso al costado fue Adorni, planteando que este tema le había entrado en su familia, en sus hijos. Ahora lo que resta es... No quedó en ningún lugar del Estado, porque vieron que hubo especulaciones... que algunos preguntaban...

-Por YPF.

-Por YPF quiero ser claro: los jefes de Gabinete van en función de la acción de oro y cero salario.

Santilli asegura que Adorni dará sus explicaciones en la Justicia y que el abrazo triple fue una decisión de Milei Hernan Zenteno - La Nacion

-Durante su jura estuvo Adorni y surgió ese abrazo triple junto al Presidente. ¿Fue un momento incómodo para usted?

-Funcionario entrante, funcionario saliente, siempre es en ese marco. Y es la voluntad del Presidente; y es el Presidente el que te abraza en su saludo afectivo de bienvenida y el que te despide de alguna manera, a su manera. Entonces, yo respeto ahí la voluntad del Presidente y lo que planteó, así que...

-¿Más allá de la polémica?

-Más allá de toda la polémica, sí, trato de no entrar en esa polémica.

-¿Cómo se define Diego Santilli?

-Como un hombre de gestión, que le pone muchas horas. Mis tres tareas centrales son: coordinar el Gabinete para que los ministros lleven adelante las políticas que tienen en cartera; retomar la agenda pública; y seguir siendo el gobierno más reformista de la historia, para que la Argentina crezca por 20, 30, 40 años.

Diego Santilli en su escritorio principal Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Usted es santilista, mileísta, karinista?

-(Risas) No sé. Creo en los proyectos colectivos. Toda mi vida fue así. Estoy muy agradecido al Presidente por su confianza, igual que a Karina Milei. Vengo construyendo una relación con el Presidente hace dos años y medio, desde cuando la sociedad tomó la decisión de, entre las dos opciones de cambio, optar por Javier Milei. Desde ese día acompaño todas las medidas porque estaban dentro de nuestra plataforma. No puedo decir “soy santillista”. Creo que si le va bien a Javier Milei, le va bien a los argentinos.

-Usted hablaba de ese 2023 en que gana LLA, pero en los papeles usted sigue siendo de Pro. ¿O no?

-Yo soy del proyecto del Presidente. Y mi tarea es llevar adelante toda la plataforma que ha planteado el Presidente, que ya está en mucho sobrecumplido; y otras cosas faltan, por supuesto. Yo quiero que reelija el presidente Milei.

-¿Se va afiliar a LLA?

-No me parece que sea un detalle importante. No tiene que ver con colores.

-Pro en la Ciudad va por la reelección de Jorge Macri. ¿Usted está dispuesto a apoyarlo? Algunas voces del oficialismo lo ven como candidato en la Ciudad en 2027, más que en la Provincia.

-¿En serio? Desde el minuto uno yo siempre dije que estoy agradecido a Pro por todo el acompañamiento que nos ha dado en el Parlamento, también el radicalismo. Quiénes son los candidatos de Pro en la Ciudad o en los diferentes distritos es un tema de Pro, que Pro tiene que resolver. Sí creo que todos los que pensamos de una manera parecida tenemos que estar juntos. Porque la batalla es cultural: si volvemos a la Argentina pendular, si vuelve el pasado -con el esfuerzo que hicieron los argentinos estos dos años y medio, que ha sido fuerte-, volvemos a 1147% de inflación, a la pobreza, a lo que nos ha destruido. Yo no quiero volver a eso.

Santilli considera que LLA debe acordar con espacios que piensen "parecido" para ir a pelear por la reelección de Milei en 2027 Hernan Zenteno - La Nacion

-En 2025 fue un tema de discusión dentro del Gobierno si ir a acuerdos con los gobernadores o si era la boleta violeta pura. ¿Cree que de cara a 2027 el Gobierno tiene que tender alianzas para conseguir la reelección de Milei?

-En 2025 hubo acuerdos también, yo soy fruto de ese acuerdo en la provincia de Buenos Aires. No en la totalidad de las provincias. Cuando agredieron con leyes en el Congreso para romper la columna del programa del Presidente se decidió la prevalencia de la lista violeta. Son dos elecciones distintas. Una fue de medio término, otra es ejecutiva. Todos aquellos que pensamos de forma parecida debemos estar juntos para no tener riesgos.

-¿Bajo el mote de LLA? ¿O puede haber flexibilidad?

-Lo vamos a trabajar entrado el año electoral con los presidentes de los partidos. Me encantaría que sean los que nos están acompañando en el Parlamento. Yo vengo hablando con muchos gobernadores del radicalismo, de Pro, y con otros que no son ni del radicalismo, ni de Pro.

-¿Para una coalición?

-Bajo el liderazgo de la LLA y de Javier Milei.

-¿Hay voluntad de los gobernadores de ir bajo el liderazgo de Milei? ¿Y en los libertarios de crear consenso para bloquear una vuelta del kirchnerismo o del “riesgo kuka” como dice el Presidente?

-Sí. En la emisión de títulos que hizo Toto Caputo, el bono que vence en octubre de 2027 tiene un riesgo país implícito de 60 puntos. ¿Por qué la otra emisión, que va al 2028, tiene de riesgo país implícito entre 400 y 500 puntos? Ahí tienen la clave.

-Entonces, ¿Macri y Milei tienen que volver a comer milanesas?

-(Risas). Bueno, ellos se encontrarán su formato, no sé si una milanesa, una pasta, pero...

-¿Pero tienen que volver a juntarse, a hablar?

-Yo tengo una posición y lo pongo en términos no personales; sino políticos. Mi trabajo debiera ser intentar tener un acuerdo para que la Argentina esté menos preocupada por quién viene en el futuro.

-¿Y ese trabajo incluiría gestionar el encuentro entre Macri y Milei? Como un celestino.

-Bueno, celestino no sé, por ahí es demasiado. Muchos titulan que soy un hombre de diálogo. Sí, pero, ¿para qué y por qué? Diálogo por dialogar, no. Porque el chamuyo para que todo siga igual no sirve. Ahora, si vamos a dialogar para tener una modernización laboral, un régimen penal juvenil, un Código Penal nuevo, un régimen de inversiones, para que la Argentina no vuelva atrás, tener Súper RIGI, RIGI, ley de reiterancia, para temas que los argentinos discutimos 50 años y nunca los resolvimos... para eso yo sí estoy para dialogar.

"El chamuyo para que todo siga igual no sirve", dice Santilli cuando se refiere a si Macri y Milei deberían volver a juntarse Hernan Zenteno - La Nacion

-Milei fue muy duro respecto al default de Macri. Dijo que eso fue una estafa a la gente. ¿Qué considera?

-El Presidente siempre muestra los números: buenos y malos, aunque sean de su propio periodo. A mí en diciembre de este año me dijo “vamos a tener un enero difícil, un febrero peor y un marzo peor”. “¿Pero vamos a ganar la elección?“, le dije. ”Abril va a ser piso, mayo va a salir hacia adelante", sostuvo y nos mostró esos números. A mí me van a ver en encontrar los puntos que nos lleven a esa convergencia bajo el liderazgo de LLA y del Presidente.

-¿Pero considera lo mismo que el Presidente o no respecto de Macri y el default?

-El Presidente muestra los datos.

-Pero fue crítico. ¿Coincide?

-El Presidente expresa datos. Tiene su forma de expresar los datos y hay que respetarla. No nos tenemos que enojar en la Argentina con los datos, incluso si son malos para el propio gobierno. El ataque especulativo del año pasado generó un impacto en la inflación. Y el Presidente explicó: “Odio lo que está pasando, voy a trabajar para que vuelva a bajar”. Y empezó a bajar de nuevo: 2,6 abril, 2,1 mayo; vamos a ver junio.

-¿Por abajo de 2%?

-Ojalá, sería lo deseable.

-¿Sigue con intenciones de ser gobernador de la Provincia?

-Me apasiona la provincia de Buenos Aires, me encanta. Tengo mil ideas. Ahora... estoy en el desafío más importante de mi carrera.

-Usted va a estar en un lugar de alta exposición. ¿Eso puede fogonear su participación electoral en 2027?

-No sé, no especulo con eso. Yo creo en el proyecto colectivo. En la Argentina seis meses es una eternidad.

-¿Pero no descarta competir como gobernador por la Provincia?

-No es una decisión mía.

-¿Y si le dicen “venga a la Ciudad a competir”?

-¿Y por qué me quieren cambiar?

-Lo dicen en el oficialismo.

-¿Quién en el oficialismo lo dice?

-Un sector del oficialismo considera que si hay que buscar una persona de sintonía con LLA y Pro, que garantice ganar la Ciudad, puede ser usted.

-Yo soy jefe de Gabinete, intentaré estos próximos seis, siete meses, que todo lo que el Gobierno tiene on board -las concesiones viales, las privatizaciones, las rutas que se enviaron a las provincias, los US$120.000 millones de RIGI- se aprueben. Esa es mi tarea.

Santilli no pertenece ni al karinismo ni al caputismo, un atributo que sumó puntos para su designación Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Habló con el Presidente la posibilidad de ser candidato en PBA?

-Hablé con el Presidente el día que ganamos la elección a diputados en octubre. Me lo dijo él, me lo dijo Karina... pero de ahí en más estamos en otra.

-¿Cómo se relanza una gestión que viene de casi cuatro meses empantanada?

-Decían que estaba empantanada, que no podíamos sesionar. Fijate la semana pasada: media sanción del Súper RIGI en Diputados y resolvimos los holdouts de la crisis de 2001. Sacamos un montón de leyes estos meses.

-¿La reforma política va a ser prioridad?

-Hay un montón de leyes que son prioritarias y te pongo adentro también la reforma política. Vos tenés que tener una reforma política este año, no digo mañana o pasado. El Presidente dice “la reforma es para la gente, no para los dirigentes”. ¿Qué significa? Uno, que no vayan a votar seis veces. Dos, que no le cueste al erario público entre US$250 y 300 millones. Tres: que la gente no apague más el televisor porque están todos los días “espacio cedido a tal partido político”.

-Pero ustedes también quieren sacar las PASO porque les vendría bien para el camino a la reelección.

-El Presidente tiene valores y no los modifica. Con la boleta única todo el mundo decía: “¿Cómo va a poner la boleta única si no le conviene al Presidente?“. Y sacó boleta única. Y el Presidente desde el comienzo dijo que las PASO había que eliminarlas porque no habían cumplido su rol.

-Pero sin PASO el peronismo tendría más problemas para ordenar su interna.

-¿Y qué va a hacer la Casa Rosada con los partidos políticos que estaría bueno que, como pensamos lo mismo, estemos juntos?

-¿Va a habilitar colectoras?

-Es una discusión que hay en el Parlamento, que todavía no discutimos, pero lo vamos a analizar.

-¿Usted lo ve bien?

-Depende, si sirve para unificar todo en una elección y no tener que ir a una PASO antes y que la gente vaya a votar... puede ayudar, lo vamos a analizar.

-Como jefe de Gabinete, ¿está conforme con el organigrama que le quedó, piensa traer su gente, tiene en carpeta algún área que tal vez no existe?

-Voy a armar el mejor equipo posible. Armé dos vicejefaturas con rango de secretarios. Una con una persona que no conocía, Ignacio Devitt, que lo conocí en el trabajo en el Congreso. Y hemos construido un... lo vi trabajar allí en estos meses. Y otra con Gustavo Coria, que va a hacer toda la función de Interior, que venía acompañándome. Y las estructuras para abajo las voy a mirar y voy a tomar decisiones, por supuesto.

Santilli tiene un portarretratos con una foto junto a su esposa, Analía Maiorana, el día en que asumió como Ministro del Interior, también del gobierno de Milei Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Prevé visitar a los gobernadores en las provincias?

-Sí, hablo mucho con ellos.

-Respecto del periodismo, ¿va a haber un cambio de tesitura de parte del Gobierno?

-¿En qué sentido?

-Por ejemplo, sobre las restricciones en la sala de prensa de la Casa Rosada.

-El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo que estaba en revisión esa temática y que iba a informar. El área de Vocería, más la Secretaría de Medios, están trabajando en eso.

-Hubo algún rumor de que usted habló con el Presidente y le dijo “aflojemos un poco con el periodismo”. ¿Eso es cierto?

-No, yo no soy quién parece decirle al Presidente lo que tiene que hacer. El Presidente es el que manda y yo estoy acá para acompañar su visión y avanzar en los temas que te planteé.

"El Colo", como le dicen, fue hasta ahora uno de los principales negociadores políticos del oficialismo Hernan Zenteno - La Nacion

-¿No cree que sería saludable para el ejercicio de la libertad de expresión que haya un mejor vínculo con la prensa, en lugar de las descalificaciones? El Gobierno dice priorizar la libertad.

-Adrián está haciendo un trabajo en esa dirección, Fabián Fernández... Yo voy a los programas, respondo cada vez que puedo. A mí me parece que, cada uno en sus formas, pero hay una visión de que cada uno pueda expresarse.

-Hay sectores, sobre todo urbanos, más ligados a la industria, por ejemplo en el conurbano, que todavía no perciben el impacto del plan, como sí el agro o la minería. ¿Usted cree que de acá hacia 2027 puede haber un empujón para estos sectores, algunos que votaron al Presidente incluso?

-De los 16 sectores de la economía, 12 ya están en crecimiento, parejo y sostenido. ¿Obviamente que le falta un poco más? Sí, que ese crecimiento en esos sectores llegue a los ciudadanos de a pie, al comercio de la esquina. Pero yo veo que con todo lo que se está haciendo -inflación a la baja, poder adquisitivo a la alza, tasas de interés a la baja, riesgo país a la baja, US$120.000 millones de RIGI, las concesiones viales- eso tiene que suceder. Nuestra tarea es que eso suceda. Les tiene que llegar.

-¿Tiene vínculo con Kicillof?

-Dialogo con la mayoría de los gobernadores.

-Bianco dice que usted no le responde.

-Bianco es el ministro de Gobierno de Kicillof, que no fue al Pacto de Mayo, que no aprueba el RIGI, que va contra la ley de reiterancia, la ley penal juvenil, bajar impuestos... ¿Quién es el que no quiere hablar?

-¿Kicillof lo felicitó por la designación?

-Tengo 1400 mensajes, les juro por Dios. (Muestra el teléfono). Miren, 1443. Este fin de semana voy a empezar a responder. Pido disculpas a todos lo que me escribieron. Por favor, esto publíquenlo.

Santilli muestra que recibió más de 1400 mensajes para felicitarlo por la designación Hernan Zenteno - La Nacion

-Los antecesores jefes de Gabinete se vieron hackeados por la fricciones internas dentro del Gobierno. ¿Lo preocupa o entiende que debe matizarlas para llevar adelante la gestión sin sobresaltos?

-Yo fui ministro del Interior y no tuve fricciones. Lo que intento es, a partir de la posición del Gobierno, que es la posición del Presidente, salir hacia adelante. Esa es mi tarea.

-¿Cómo fue la propuesta del Presidente?

-El viernes y sábado estaba en todos lados, y a todo el mundo le dije la verdad: “El Presidente no me dijo nada”. Me citó el domingo, a las cinco de la tarde, me pidió Karina que fuera a Olivos. Fui a Olivos y me dijo: “Quiero que seas el próximo jefe de Gabinete”.

-¿Quién fue la primera persona a la que le dijo “soy yo”?

-¿Cómo es ese refrán que dice “ladra, tiene cola, cuatro patas”? Le dije a mi mujer: “Me parece que si me citaron a Olivos, es para esto”. Cuando terminó la reunión, lo primero que hice fue llamar a mi mujer.