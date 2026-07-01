Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF

Manuel Adorni renunció este miércoles a su cargo en el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Su salida se formalizó a través de una carta que envió al presidente de la compañía petrolera, Horacio Marín. Y es una secuela de su dimisión a la jefatura de Gabinete, en medio de una investigación judicial que pesa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Adorni dejó así su puesto de director titular en representación de las acciones clase A del Estado, lugar en el que había sido designado formalmente el 30 de enero de 2026.

La oposición había pedido que Adorni diera un paso al costado y no pasara a percibir honorarios por su rol en YPF. Los sueldos en el directorio están en 95 millones de pesos al mes, aproximadamente.

“Me dirijo a usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A. Sin otro particular, saludo a usted y por su intermedio a los miembros del directorio”, escribió en la carta a la que tuvo acceso LA NACION.

La renuncia de Manuel Adorni al directorio de YPF

Para aplacar las versiones, el presidente Javier Milei lo había dado por renunciado el domingo en LN+. “Ya está afuera”, había dicho, en diálogo con Luis Majul.

Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que el nuevo jefe de Gabinete Diego Santilli será quien reemplace a Adorni por las acciones de Clase A. El ahora exfuncionario nunca cobró el sueldo de YPF porque era funcionario nacional.

El directorio de YPF tiene 11 cargos titulares y seis suplentes. Quienes sí siguen en el directorio, pero en representación de las acciones clase D, son el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y su segundo, Lisandro Catalán. Además de los miembros del Ejecutivo hay representantes de las provincias.

Pese a la situación judicial de Adorni, Milei afirmó que confía en su inocencia y el martes, después de tomarle juramento a Santilli como nuevo jefe de Gabinete, el Presidente y Adorni se fundieron en un abrazo.

Manuel Adorni y Javier Milei durante la jura de Diego Santilli jura como nuevo jefe de Gabinete Presidencia

Tras su salida de la Jefatura de Gabinete, la oposición ejerció una fuerte presión para exigir que el exfuncionario renuncie también a su lugar en YPF. Esto se debía a que, al no ejercer ya la función pública, quedaba habilitado para percibir las remuneraciones millonarias de la petrolera estatal.

Su puesto implicaba una serie de importantes responsabilidades. Al ser miembro del máximo órgano de gobierno corporativo, las tareas incluían la administración, supervisión y toma de decisiones estratégicas de la compañía al representar a los accionistas.

La renuncia de Adorni y la llegada de Santilli

La jura del nuevo ministro coordinador tuvo una muestra de apoyo con la presencia de 14 gobernadores. Santilli juró frente a Milei y su antecesor, con los cuales se fundió en un triple abrazo. Mientras, el Presidente le dio un pellizco cariñoso a Adorni en la mejilla, como un gesto de despedida. El exfuncionario estuvo presente porque estaba pactada una reunión de “transición” con el nuevo ministro.

Santilli es el cuarto jefe de Gabinete de la gestión libertaria en dos años y medio, después de Nicolás Posse, Guillermo Francos y el propio Adorni.

El triple abrazo entre Santilli, Milei y Adorni Captura

Adorni renunció a su cargo el pasado sábado en medio de una complicada situación política y judicial por la investigación en curso sobre su crecimiento patrimonial desde que ingresó a la administración pública.

Su derrotero llevó más de tres meses, en los que creció el hastío en las distintas terminales del oficialismo, que en la última semana coincidieron en sentir “alivio” y mirar con buenos ojos la llegada de Santilli al cargo de ministro coordinador. “Oxigenación” era la palabra más repetida en los distintos despachos.