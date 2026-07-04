Adorni deberá avisar a la Justicia para salir del país en medio de la causa por su patrimonio

Ya afuera del Gobierno, sin fueros y tras su salida también del directorio de YPF, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni deberá avisar a la Justicia si quiere salir del país, en medio de la investigación judicial en su contra por enriquecimiento ilícito. La noticia se conoce luego de que en las últimas horas existieran versiones de un posible traslado suyo a Uruguay, pero fuentes de su entorno lo descartaron, tal como publicó LA NACION.

Según pudo saber este medio, el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a cargo el expediente, hizo lugar a un dictamen del fiscal que conduce la investigación Gerardo Pollicita, que si bien descartó un peligro de fuga, pidió que el también exvocero de Javier Milei le notifique a la Justicia si va a abandonar el país para que se evalúe la pertinencia y razonabilidad del viaje.

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