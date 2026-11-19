MENDOZA.- En medio del alivio oficial por el avance del proyecto de suspensión de las PASO en el Senado, aún con la exclusión de las listas colectoras, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, visitó la tierra cuyana para celebrar el movimiento legislativo y seguir negociando el escenario electoral 2027 con los gobernadores, a quienes les agradeció el apoyo en el Congreso.

En esta oportunidad, acompañado por el titular de la cámara de Diputados, Martín Menem, la excusa fue la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible Mendoza 2026, que reunió a mandatarios de provincias productoras de cobre, encabezados por el local Alfredo Cornejo. También estuvieron Marcelo Orrego, de San Juan, y Carlos Sadir, de Jujuy, además de sumarse el santafesino Maximiliano Pullaro. De hecho, el gobernador mendocino reclama definiciones a la Nación sobre la puja por la sucesión, ya que pretende correr de la carrera al diputado mileísta Luis Petri.

Por lo pronto, el jefe de ministros buscó separar la agenda nacional de la local, asegurando que se definirá más adelante, quizás con una primaria provincial. “Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el gobernador Cornejo en materia nacional, tiene que ver con la integración del Senado y de Diputados. Y seguimos trabajando en el tema provincial que será más adelante”, aclaró Santilli. En tanto, se centró en festejar el dictamen obtenido con la reforma electoral en la cámara Alta, luego de las diferencias con la titular del cuerpo, Patricia Bullrich, quien terminó dando su aval al desarrollo de la iniciativa, que llegará al recinto el jueves 26 de noviembre.

Cumbre de Minería Sostenible en Mendoza Prensa Mendoza

“En el Senado dimos el puntapié a algo que la sociedad demanda, que es no ir a votar seis veces en un año. Es un paso enorme en el dictamen que dimos, ya que además habrá Ficha Limpia. Gracias gobernadores por acompañarnos”, expresó Santilli.

Por su parte, Menem aseguró que está “harto de ir a votar tantas veces en el año” y anhela terminar con esta instancia para avanzar hacia un “sistema más normal” y acabar con gastos innecesarios y escandalosos. “Las internas las tienen que resolver los partidos”, agregó.

Asimismo, los gobernadores también avalaron la suspensión de las PASO. “No han resuelto nada en el orden nacional”, indicó Pullaro, quien sí defendió las primarias locales. “No estamos en tiempos de derrochar dinero”, aportó Orrego, quien destacó el avance de la provincia en el sector de la minería, con el impulso del gobierno nacional en el incentivo a las inversiones.

En esta línea también se expresó Menem, quien dijo que espera que el efecto de la minería también se extienda a las provincias vecinas como La Rioja y Chubut.

Así, más allá de la apuesta oficial al desarrollo minero para afrontar también la transición energética, la visita tuvo trascendencia política, con reuniones privadas para avanzar en las discusiones y estrategias de cara al plan de reelección presidencial pero también a las conveniencias de cada jurisdicción.

Cumbre de Minería Sostenible en Mendoza Prensa Mendoza

Por caso, en Mendoza, Cornejo negocia un punto central para buscar la continuidad de la gestión del radicalismo con algún delfín: dejar afuera de la competencia a Petri, al menos adentro de la alianza de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza. El exministro de Defensa sueña con sentarse en el sillón de San Martín, después de perder las PASO de 2023 frente a Cornejo pero con una destacada performance. En esas elecciones se quedó con 4 de cada 10 votos del oficialismo.

En este sentido, la presencia del jefe de Gabinete fue también una oportunidad para ahondar en el diálogo con los mandatarios provinciales después de conseguir el avance legislativo con las Primarias, gracias al respaldo de los legisladores que les responden, por lo que se profundizaron reclamos electorales, de recursos e inversiones.

Bajo este escenario, Santilli marcó postura y buscó diferenciar los debates nacionales de las pujas electorales locales. En el caso puntual de las aspiraciones de Petri, el funcionario dijo que existen acuerdos programáticos “sobre una agenda común a nivel nacional” con la UCR y el PRO pero las competencias provinciales se resolverán más adelante, quizás con una Primaria local.

“En muchas provincias hay competencia, hay PASO, y ahí se dirimirá y se resolverá cómo será el futuro”, expresó el jefe de Gabinete, evitando dejar alguna definición sobre las candidaturas en la provincia cuyana, que tampoco decide aún si mantendrá las primarias, establecidas por ley.