Jorge Macri no descartó la candidatura de Mauricio Macri en 2027 y negó que beneficie al kirchnerismo

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió este domingo al rol de Pro en la política actual y de cara a las elecciones de 2027, sin descartar una candidatura de Mauricio Macri a la presidencia. En una entrevista radial, ofreció respuesta al planteo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien aseguró que la sola postulación del expresidente en los comicios “le haría un favor al kirchnerismo”.

“Pro, sin dudas, tiene lugar en la política argentina: gobernamos tres provincias, considerando a la Ciudad como una, aunque a algunos gobernadores no les guste; gobernamos muchas intendencias. Pasamos por el gobierno haciendo mucho aporte; no queremos volver al pasado; y aplicamos altas dosis de cambio y transformación", enumeró en Radio Mitre sobre la importancia del partido liderado por su primo y expresidente.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri Nicolás Suárez

Consideró que “le gustaría” que Pro tenga candidato en las próximas elecciones y que “seguramente” será así. Al ser consultado sobre la opinión del titular de la Cámara baja, fue tajante: “No comparto. Todo el mundo tiene derecho a ser candidato y a ser soporte”. “Vamos a hacer todo lo posible para que el kirchnerismo no vuelva. Nosotros vamos a estar, vamos a estar garantizando ir al futuro y que no volvamos al populismo”, sentenció.

En otro tramo de la entrevista, el alcalde porteño respaldó el accionar de la Policía de la Ciudad en el operativo que tuvo lugar el jueves por la tarde en los principales asentamientos de la Ciudad y que resultó en la detención de 27 personas, el cierre de cuatro puntos de venta de droga y 25 comercios clausurados.

“Solemos hacer operativos en varios lugares, en barrios en general: puede ser en Constitución, en Retiro o en Devoto. En este caso lo hicimos con mucho despliegue, con la Justicia y los fiscales en el Centro de Monitoreo”, detalló el funcionario, que presenció el despliegue en el Barrio 31.

Jorge Macri estuvo en el operativo

Más de 1500 efectivos formaron parte del procedimiento, de acuerdo con la información oficial. “Hay que combatir el prejuicio de que todo lo que pasa afuera de la villa es bueno y todo lo que pasa dentro es malo. Queremos garantizar un estilo de vida que respete al otro. No lo hacemos solo en las villas, lo hacemos en todos lados”, siguió Macri y subrayó: “Hay que entender que la Ciudad es una sola y que la política que llevamos durante un tiempo en las villas fracasó”.

El despliegue se realizó en forma simultánea en los barrios 31, 1-11-14, 21-24, Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, la Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrio 15, INTA-Bermejo, Padre Múgica, Cildañez y Barrio Mitre.

“Urbanizar una villa es importante, ¿por eso hay que regalar la vivienda? No, es injusto porque afuera hay una clase media que trabaja hace años y dice ‘a mí no me regalaron nada. También se dejó que la villa crezca; en Palermo no se puede construir en cualquier lado y ahí sí. Si construyen sin permiso es que no te importa, no hay norma ni ley", consideró.

Los operativos terminaron con, al menos, 20 detenidos Policía de la Ciudad

Por último, el jefe de Gobierno se refirió a la situación de las viviendas ocupadas en la Ciudad y aseguró que ya se devolvieron 782 en todo el territorio porteño. “Cada vez que voy a una reunión de vecinos me cuentan de más situaciones de este estilo. Cada vez que hay algo ocupado se instala el mal, es muy importante dar la batalla y que no vuelvan”, remarcó.

“Nosotros no permitimos construir en la villa. ¿Por qué? Porque uno lo hace en contra de otro. Por ejemplo, vos tenías una ventanita en la habitación y te construyen arriba. Entonces prohibirlo es una manera de proteger a la gente buena que vive ahí. Mi objetivo es proteger a la gente buena que vive en la Ciudad, viva en donde viva, y proteger un estilo de vida que está permanentemente siendo agredido por un mecanismo mafioso, corrupto que se instaló en las peores zonas del conurbano y que quiere entrar en la Ciudad", sentenció.