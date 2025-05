Santoro votó y condenó la difusión de videos falsos: “En la democracia no se juega al fleje”

Leandro Santoro, candidato de la coalición peronista Es Ahora Buenos Aires, condenó la difusión de videos con noticias falsas difundidos en redes sociales por cuentas libertarias para perjudicar al Pro.

Al votar en un colegio de Almagro, Santoro dijo: “Lo que pasó anoche no tiene antecedentes en la democracia. Me refiero a las fake news, me refiero a la trampa. Quiero expresar mi más enérgica condena. Se han vulnerado principios elementales de la democracia. En la democracia no se juega al fleje".

El voto de Santoro Tadeo Bourbon

Santoro, que para la mayoría de los encuestadores llega como favorito a las elecciones legislativas, reclamó “responsabilidad” a toda la clase política para evitar engaños a la ciudadanía.

“Esto no es el deportivo de un presidente; es la república Argentina y hay 45 millones de personas que necesitan que la dirigencia política sea responsable y esté a la altura. Estamos viviendo un proceso de desconsolidación de la democracia y necesitamos responsabilidad”, añadió.

Cuestionó a Javier Milei por nacionalizar la campaña a la Legislatura porteña. “Lo hizo incluso recién cuando fue a votar”, indicó, en relación a las declaraciones del Presidente contra Mauricio Macri, a quien acusó de “llorón” por sus denuncias vinculadas a los videos falsos.

"Se los ve muy de cristal". Milei le respondió a Pro por su denuncia por el video falso de Macri

“Entiendo las redes sociales, que hay zonas grises. Pero un dirigente político tiene que mandar un mensaje claro. Hay cosas que no se hacen: la democracia la defienden los dirigentes con sus actitudes. Es una responsabilidad de todos, de los que están en el gobierno y los que están en la oposición”, enfatizó Santoro.

Y añadió: “Hay espacios políticos que aprovechan para contaminar. Hay cosas que pueden ser graciosas para los adolescentes o para gente que se comporta como adolescentes. Pero hay que respetar a los votantes”.

La apuesta del kirchnerismo

Bajo el sello “Es Ahora Buenos Aires”, el peronismo aspira a revivir el sabor de una victoria electoral en la Capital Federal luego de 32 años. Con el diputado nacional Santoro al frente de su lista de legisladores, el frente justicialista porteño se ilusiona con concretar los guarismos de las encuestas para superar a Pro en el principal bastión macrista, y también a la apuesta fuerte que se juega La Libertad Avanza. Así como en la campaña Santoro estuvo ajeno a la interna central del peronismo, que protagonizan Cristina Kirchner y Axel Kicillof, tampoco se espera en las filas peronistas que el resultado electoral derrame sobre la pelea que se libra en territorio bonaerense.

“Después de 32 años, ganar ya no es imposible”, subrayó a LA NACION una fuente de la campaña porteña de Es Ahora Buenos Aires. El último triunfo peronista en la ciudad fue en los comicios legislativos de 1993, con Antonio Erman González a la cabeza de la boleta.

El peronismo pone en juego ocho bancas de su bloque Unión por la Patria (de 18 integrantes, el más numeroso de la Legislatura porteña). Para obtener esos ocho lugares, en las elecciones de 2021 consiguió un 25,4% de los votos. Son comicios comparables a los que se realizarán este domingo, puramente legislativos, aunque se desarrollaron en simultáneo con los nacionales (este año, son desdoblados).

En 2023, con Santoro como candidato a jefe de gobierno y la actual candidata a legisladora Bárbara Rossen como su compañera de fórmula, el por entonces postulante de Unión por la Patria logró diez bancas, con el 32% de los votos. Fueron elecciones en la misma fecha que las presidenciales.