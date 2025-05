El PJ espera conseguir la victoria en un distrito esquivo, con estrategia local y sin contaminarse con la interna

Bajo el sello “Es Ahora Buenos Aires”, el peronismo aspira a revivir el sabor de una victoria electoral en la Capital Federal luego de 32 años. Con el diputado nacional Leandro Santoro al frente de su lista de legisladores, el frente justicialista porteño se ilusiona con concretar los guarismos de las encuestas para superar a Pro en el principal bastión macrista, y también a la apuesta fuerte que se juega La Libertad Avanza. Así como en la campaña Santoro estuvo ajeno a la interna central del peronismo, que protagonizan Cristina Kirchner y Axel Kicillof, tampoco se espera en las filas peronistas que el resultado electoral derrame sobre la pelea que se libra en territorio bonaerense.

“Después de 32 años, ganar ya no es imposible”, subrayó a LA NACION una fuente de la campaña porteña de Es Ahora Buenos Aires. El último triunfo peronista en la ciudad fue en los comicios legislativos de 1993, con Antonio Erman González a la cabeza de la boleta.

El peronismo pone en juego ocho bancas de su bloque Unión por la Patria (de 18 integrantes, el más numeroso de la Legislatura porteña). Para obtener esos ocho lugares, en las elecciones de 2021 consiguió un 25,4% de los votos. Son comicios comparables a los que se realizarán este domingo, puramente legislativos, aunque se desarrollaron en simultáneo con los nacionales (este año, son desdoblados).

Santoro, al llegar al acto de lanzamiento de su candidatura, a comienzos de abril Valeria Rotman - LA NACION

En 2023, con Santoro como candidato a jefe de gobierno y la actual candidata a legisladora Bárbara Rossen como su compañera de fórmula, el por entonces postulante de Unión por la Patria logró diez bancas, con el 32% de los votos. Fueron elecciones en la misma fecha que las presidenciales.

“Que Santoro salga primero con 25 puntos va a ser más por la fragmentación de la derecha que por su estrategia vecinal de campaña. Si saca 33 puntos, es otra cosa”, especuló un hombre del kirchnerismo porteño. “Conseguir entre ocho y diez bancas es la expectativa que se tiene, pero renovar todas las que se ponen en juego ya es una buena elección”, completó.

La apuesta de campaña de Santoro tuvo como claros contrincantes al presidente Javier Milei y al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. La grieta interna del peronismo estuvo ausente en el armado porteño y en su campaña. En las listas, definidas bajo la influencia del dirigente Juan Manuel Olmos (presidente de la Auditoría General de la Nación), hay presencia de las distintas vertientes del peronismo, incluidas La Cámpora y el incipiente kicillofismo. En los primeros diez lugares de la nómina de 30, también se anotan dirigentes alineados con Olmos, con Juan Grabois, con Víctor Santa María y con Sergio Massa. En el reparto, aunque con puestos más bajos en la nómina, se incluyen candidatos cercanos a Matías Lammens, actual legislador y excandidato a jefe de gobierno en 2019.

El presidente de la Auditoría General de la Nación y referente del PJ porteño, Juan Manuel Olmos Hernán Zenteno

“La interna se zurció. Es lo más ponderable de todo esto, no es normal en el peronismo”, evaluaron cerca de Santoro. Según coincidieron fuentes porteñas del justicialismo, se acordó que las definiciones de la estrategia en la ciudad se tomaran bajo la influencia de Olmos, mientras Cristina Kirchner haría su aparición para tallar en el turno electoral nacional de octubre, en el que suena como candidato a senador por la ciudad Mariano Recalde, identificado con La Cámpora y que actualmente integra la Cámara alta.

“Hubo un acuerdo en Unión por la Patria de entregarle a Olmos la estrategia local y al cristinismo, la nacional. Le dieron el bastón [a Olmos] para hacer la estrategia vecinal, utilizar el color verde, etcétera. En una de las primeras reuniones, se definió no hablar de Cristina”, contó a LA NACION una fuente del PJ. “Esa interna [la de Cristina y Kicillof] no se reflejó en el armado porteño. Por ejemplo, Berenice Iañez, que entró por La Cámpora y hoy integra el axelismo, renueva la banca. Eso lo manejó Olmos como un gesto al axelismo, que no tiene armado acá [por la ciudad de Buenos Aires]”, señalaron en el justicialismo porteño.

Si se concreta la victoria que el peronismo espera desde hace más de tres décadas en la ciudad, el resultado será exclusivamente capitalino y no influirá en la tensión que se vive del otro lado de la General Paz y del Riachuelo, entre Cristina y Kicillof. Al menos, en ese punto coincidieron dirigentes del bando de la expresidenta y del gobernador consultados por LA NACION. “No se está mirando [la elección porteña] en esa clave. Aunque, obviamente, es importante que ganemos”, indicó una fuente cristinista bonaerense.

En el círculo de confianza de Kicillof tampoco ven cambios a partir de un hipotético triunfo peronista en Capital Federal. “La ciudad de Buenos Aires es un escenario muy particular, muy distinto a la provincia. La definición central va a ser si se consolida, o no, la fagocitación de La Libertad Avanza sobre Pro. Un triunfo siempre es bueno, pero hay que ser cautelosos. La discusión en la provincia pasa por otro lado, porque lo central es respaldar la gestión y consolidar a Axel. Acá somos oficialismo”, argumentó un dirigente kicillofista. “No parece tener incidencia. Las situaciones son muy distintas y, además, la campaña de Santoro fue ultramunicipal”, reforzó otra fuente del sector. “La ciudad es un mundo; la provincia, otro muy distinto”, concluyó un alfil del mandatario provincial.

El búnker que Santoro tendrá para esperar los resultados estará en el microestadio del club Ferro Carril Oeste, en el barrio de Caballito. En caso de victoria, no se prevé que se acerquen a celebrar figuras como Cristina Kirchner, Axel Kicillof o Sergio Massa. Por el sector del gobernador, podría estar en el lugar Augusto Costa (ministro de Producción bonaerense), que, según indicaron en el entorno del mandatario bonaerense, “estuvo participando activamente en la campaña”. Desde el Frente Renovador, no descartaron que Malena Galmarini se acerque, dado que el noveno candidato de la lista de Santoro, Francisco Caporiccio, milita con ella.