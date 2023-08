escuchar

El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde un acto en la provincia de Neuquén y ofreció declaraciones respecto de los robos y ataques a supermercados en distintos puntos del país. Durante su discurso, el mandatario pidió “cuidar la convivencia democrática” y “la paz social” y explicó los motivos por los cuales no habló tras las eleciones PASO.

“Cuidemos nuestra convivencia democrática. Hemos visto hechos que estuvieron organizados”, reclamó el Fernández desde Neuquén, en su primera reaparición pública tras las PASO, durante un acto de entrega de 251 viviendas en la provincia.

“Escuché hoy al gobierno de la provincia de Buenos Aires y lo que estaba pasando allí. Les pido a todos los argentinos que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social. Nosotros vamos a ocuparnos de resolver los problemas de los argentinos y sus ingresos, pero les pido por favor que preserven la paz social, es muy importante. Yo sé que cuento con cada gobernador”, sostuvo el Presidente.

Las declaraciones del mandatario se dan luego de que esta mañana el gobernador bonaerense, Axel Kicillof denunciara más 150 intentos de saqueo en el conurbano y confirmara de detención de 94 personas.

Asimismo, durante su discurso Fernández explicó por qué no habló luego de las PASO y adelantó que entre este jueves y viernes el Gobierno anunciará una batería de medidas económicas para “para aliviar el efecto de la devaluación”.

“Hubo elecciones la semana pasada y todos están muy preocupados con mi agenda: ¿dónde está? ¿Por qué no habla? No hablé porque no soy candidato y soy Presidente y tengo que ir resolviendo los problemas de los argentinos, y como soy demócrata presto atención a lo que el pueblo vota”, señaló Fernández.

“He escuchado también lo que las urnas han dicho y veo una sociedad muy dividida en tres partes y entiendo que hay muchos reclamos que se nos hacen. Muchos los he podido resolver y muchos otros no. Nos ha tocado un tiempo muy ingrato. La verdad es que pasamos de la enorme deuda, ahí lo tenemos a Sergio en Washington, que acaba de resolverse el acuerdo con el FMI, pero en verdad destinando mucho tiempo a una trágica deuda que tomó la Argentina”, continuó el Presidente.

“Y aunque me da tranquilidad que hemos resuelto el problema hubiera sido mucho mejor que nunca nadie hubiera tomado esa deuda que condicione tanto el futuro de los argentinos”, advirtió el mandatario.

“Quiero que los argentinos sepan que tuvieron durante cuatro años un Presidente que dio todo para que la Argentina se ponga de pie, pero que soy muy consciente que hay necesidades que resolver”, agregó el mandatario. Y tras ello anunció: “A los que viven de un sueldo, en la informalidad o la formalidad, los que reciben la AUH, la Tarjeta Alimentar o el Plan Potenciar que estén tranquilos porque entre jueves y viernes hemos organizado una batería de medidas para remediar los efectos que ha generado la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores”.

La chicana contra Milei

Durante el acto que encabezó esta tarde en Neuquén el Fernández cruzó a Javier Javier Milei y apuntó contra su voluntad de reducir el gabinete a ocho ministerios.

“Cuando entregó las llaves a una familia siempre les pregunto a donde viven y algunos vienen con sus padres o alquilan y lo que siento es que cuando se están llevando las llaves de su casa están resolviendo una incertidumbre. Ese es el camino que hay que seguir. Cuando veo a algunos arrancando el cartelito del ministro de vivienda diciendo: ‘Se va’, digo por favor que siga porque muchos argentinos necesitan acceder a la vivienda”, apuntó Fernández en alusión directa al precandidato presidencial de La Libertad Avanza.

LA NACION