Scioli apuró una foto que envidia la Casa Rosada

Lo decía en los días previos, mientras asistía a varios de los partidos que alimentaban el sueño argentino. “Los muchachos están enchufadísimos, nos van a dar una alegría”, repetía Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil, durante el proceso que desembocó el sábado en la gran alegría para el futbol nacional: la conquista de la Copa América, jugada en ese país. Fanático futbolero y antiguo número 9 de su equipo de La Ñata, Scioli se mostró cerca del seleccionado durante el torneo, e incluso asignó personal de la embajada para que asistiera “en todo lo que necesitaran” a la selección de Leonel Messi. En el Maracaná, y cuando todo era festejo y lágrimas, Scioli se acercó a saludar a los jugadores, y un fotógrafo estratégicamente ubicado inmortalizó sus sonrientes instantáneas, no sólo con Messi, sino con otros integrantes del equipo como Sergio Agüero, Damián “Dibu” Martínez y Angel Di María. Fotos que valen oro en materia política y que, seguramente, envidiaron desde la Casa Rosada. “Estaba tremendamente contento, como un chico que gana su primer trofeo en el barrio, increíble”, le comentó el embajador a sus colaboradores luego de su encuentro con Messi, a quien le dijo “te lo merecés” cuando lo saludó en la cancha, y a quien conoce desde sus años como gobernador gobernador bonaerense. La que terminó fue, para Scioli, una semana agitada, ya que en los días previos a la cumbre virtual de presidentes del Mercosur trajinó despachos del gobierno brasileño “para explicarles la posición argentina”, según un allegado, posición renuente a la baja total de aranceles que propone Brasil y apoya Uruguay. Las discretas tratativas, que incluyeron una nueva reunión no concretada con el presidente Jair Bolsonaro, no pudieron evitar que el propio mandatario brasileño reiterara sus críticas a las “visiones arcaicas y defensivas” que atribuyó, sin mencionarlo, al gobierno de su par argentino. “Daniel es optimista, la relación con Brasil va a mejorar”, dicen cerca del embajador, que festejó como fan pero con acceso directo, la victoria argentina.ß

A disposición “24 por 7” del presidente Alberto Fernández , su vocero Juan Pablo Biondi logró “pertrecharse” para las largas jornadas que le tocan en la Casa Rosada. En su amplio despacho de la planta baja, Biondi ubicó una pequeña heladera, “que se compró con su sueldo” según un funcionario cercano y en la que se distinguen quesos de valor superior, frutas y gaseosas light, que suele convidar a sus ocasionales invitados. No todo es comida sana: arriba de la heladerita, Biondi ubicó un par de botellas de whisky, destinadas, según puntualizan cerca suyo, al final de “días de tensión” que ocurren con bastante frecuencia. Además de refaccionar el despacho, por el que apenas asumió pasaron antiguos ocupantes como el radical José Ignacio López (vocero de Raúl Alfonsín) y Raúl Delgado (gobierno de Carlos Menem), Biondi se hace un lugar para varios pares de los “zapatos justicialistas”, fabricados por jóvenes empresarios cordobeses, y que usan también el Presidente y el jefe de gabinete Santiago Cafiero. “Los tres calzan 43”, cuentan en el Gobierno, aunque desmientan que el “intercambio de zapatos” sea otra de las muestras de unidad del equipo que rodea a Fernández. ß

Efusivo y al ataque se lo vio a Juan Grabois en la última emisión televisiva de La Trama, que conduce Laura Di Marco en LN+. Durante el tenso reportaje, el dirigente de la CTEP defendió a los referentes de movimientos sociales y dijo que no conocía ninguno que se hubiera enriquecido de manera ilegal. De todos modos, a diferencia de otros dirigentes como Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie, Grabois rechaza tener un lugar en las listas del Frente de Todos. “No entiendo para qué quieren ser candidatos”, viene sosteniendo el joven referente en conversaciones reservadas, mientras sigue de cerca el trabajo de Fernanda Miño, encargada del registro nacional de barrios populares (Renabap), una millonaria caja cedida por el ministro Daniel Arroyo para mejorar la infraestructura de más de 4000 barrios carenciados de distintas partes del país. Con su negativa, Grabois se mostrará lejos de la unidad entre “los cayetanos” (el Movimiento Evita, la CCC y Somos Barrios de Pie), que el miércoles harán un “acto de lanzamiento” de la postulación de Menéndez y otros refrentes en el teatro ND Ateneo, con la participación (aún no se sabe si virtual o presencial) del propio presidente Alberto Fernández. ß

