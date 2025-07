Se abren negociaciones y en Pro esperan un gesto de última hora de los Milei para pactar la lista porteña

Los Macri, Mauricio y Jorge, esperan una respuesta nítida de la Casa Rosada para resucitar la chance de que Pro y La Libertad Avanza (LLA) puedan compartir listas en las legislativas de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora, Karina Milei, la principal armadora política del Presidente, daba indicios de que el oficialismo nacional se encaminaba a competir en soledad en la Capital. Sin embargo, en estas horas se activaron negociaciones subterráneas y en el macrismo se ilusionan con un gesto de último momento para pactar.

Cuando faltan nueve días para que cierre el plazo legal para inscribir las alianzas rumbo a los comicios del 26 de octubre, la titular de LLA, Pilar Ramírez, la delegada de Karina Milei en el distrito porteño, no suelta prenda. Ella es la única persona autorizada por la hermana del jefe del Estado para definir la oferta electoral en la ciudad. “Todavía no nos sentamos a discutir el esquema, pero hoy no existe la opción de ir con Pro. Pero es imposible saber lo que va a pasar en los próximos días”, remarcaron desde el cuartel general de los libertarios.

Quienes habitan cerca de “El Jefe” en Balcarce 50 insisten en que es difícil imaginar que macristas y libertarios confluyan en la Capital, pero admiten que hubo un giro en los últimos días. “Puede andar, la chance está latente. Karina podría dar el visto bueno”, afirmó uno de los integrantes del círculo de confianza de la hermana del Presidente.

La líder del bloque de LLA en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, junto a la Secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei

En el seno del macrismo hay un clima de nerviosismo e incertidumbre. Asumen que negocian a contrarreloj y afirman que no tienen pistas sobre cuál será el veredicto final de los Milei. Les dieron un plazo para responder y aguardan con ansias la resolución de los libertarios.

En plena crisis interna, Pro se divide en dos grupos: los representantes de la resistencia -encabezada por María Eugenia Vidal- y los supervivientes pragmáticos. En el sector del macrismo que alientan la alternativa de pactar con el Gobierno se aferran a la última esperanza: “Nada es imposible en política. Primero tenemos que ver si ellos quieren o no y cuáles son los términos”, dijo uno de los articuladores de Pro en la Capital. Mañana, la asamblea partidaria autorizará a Ezequiel Sabor a firmar una alianza con otros partidos. Y los macristas estiman que el tiempo para explorar una convergencia con LLA vence el próximo fin de semana. “No hay nada definido. El acuerdo no está muerto, pero está difícil”, remarcó uno de los colaboradores estrechos del jefe porteño. Entre los acuerdistas de la fuerza amarilla -incluso Mauricio Macri- le prenden velas a la estampita de Cristian Ritondo, quien viajó al exterior después de que cerrara la convergencia con LLA en la provincia de Buenos Aires para la competencia del 7 de septiembre.

De forma remota -y sin demasiado entusiasmo-, Ritondo entró en acción para acercar posturas, aunque sus laderos visualizan que no será sencillo que haya fumata blanca. El jefe de Pro en Diputados, que logró unos diez puestos “entrables” en la provincia e hizo valer su rol de garante de la gobernabilidad en el Congreso, considera que el Presidente sacaría rédito de un pacto porteño con Pro, porque le allanaría el camino para lograr un arrasador triunfo en la Capital, uno de los terruños más poblados, clave para aumentar la tranquilidad en los mercados respecto del rumbo del Gobierno. Se ganó la confianza de los Menem, consejeros de Karina Milei, y tiene llegada a la cúpula de la administración nacional. “Cristian tiene la interlocución”, señalan en Pro.

Empero, Ritondo sabe que en el macrismo hay fuertes tensiones internas. Vidal, que difundió informes críticos de la Fundación Pensar sobre la gestión de los libertarios, ya avisó que no figurará en la boleta de diputados si el macrismo se fusiona con Milei en el bastión amarillo. Pro renueva cuatro legisladores de la ciudad: tres de la Cámara baja y uno del Senado. “No podemos pedir lo que no tenemos. Y Pro solo puede sacar dos diputados. Sería conveniente que nos los den”, calculan en el macrismo.

Buenos Aires City Mayor Jorge Macri (L) greets Argentina's President Javier Milei (R) during the Argentine Rural Society's expo in Buenos Aires on July 26, 2025. (Photo by AFP) STRINGER - AFP

Mauricio Macri luce en una posición expectante. Por ahora se mostró conforme con las condiciones pactadas y el resultado que consiguió Ritondo en el pacto bonaerense. “Pro estaba con respirador y lo mantuvimos vivo”, se ufanan los acuerdistas de Pro. En los últimos días, el expresidente confesó ante sus interlocutores partidarios que presume que la razón por la cual los Milei se negarían a autorizar un frente conjunto en la Capital está vinculada a Patricia Bullrich, posible candidata a senadora nacional en el distrito. “La verdad es que no le quieren dar a Patricia el 55% de los votos”, transmitió. En el búnker de LLA rechazan esas versiones: “Este partido no toma decisiones con la lógica de la política tradicional”, sintetizan.

Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem tendrán la última palabra a la hora de delinear el armado electoral. Aún no se concretó la cumbre con Ramírez, brazo ejecutor de “El jefe” en la Capital. Pero todo indica que la Casa Rosada apostará a presentar una lista propia de diputados y senadores nacionales para enfrentar a los Macri. Es sabido que el vínculo entre Javier Milei y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, está roto desde que terminó la campaña para las elecciones locales del 18 de mayo pasado. Es que el primer mandatario acusa al primo del titular de Pro de haberlo traicionado cuando contrató al consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, a quien responsabiliza de haber orquestado una supuesta campaña sucia en su contra en la compulsa presidencial de 2023, cuando el especialista español trabajaba para Sergio Massa. “Roma no paga traidores”, suelen jactarse en las Fuerzas del Cielo.

Macri, junto a Donald Trump, en Nueva York Getty Images

Milei también le reprocha a Jorge Macri que haya tomado desdoblado los comicios en la Capital –lo consideró una maniobra rupturista y unilateral- y se haya entrometido en la interna libertaria, cuando conversó con Ramiro Marra y Eugenio Casielles, dos integrantes de la vieja guardia de LLA que fueron desterrados por Karina Milei, para conseguir votos en la Legislatura para aprobar el presupuesto. El sábado último, Milei volvió a enrostrarle su enojo al alcalde: le negó el saludo en la inauguración de la exposición en La Rural. En cambio, Jorge Macri se conformó con haber podido estrecharle la mano a “El Jefe”. Anoche, en diálogo con A24, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el rostro amigable de la gestión libertaria ante gobernadores u opositores, sentenció que no ve reconciliable la relación entre Milei y Jorge Macri.

Un dato que llama la atención en Pro. Últimamente, Mauricio Macri pondera un poco más a Santiago Caputo, con quien estuvo enemistado, que a la hermana del Presidente, según relatan sus interlocutores habituales. En los reportes que le llegaron desde sus lugartenientes de Buenos Aires, se la describía a la hermana como una dura negociadora. “¡Sabe de los pisos, eh! Y te pelea los concejales. No es ninguna boluda”, se sorprendieron en el equipo de Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro.

Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, también se acerca a conseguir el beneplácito de “El Jefe” para aliarse con LLA.

¿Plan B?

A sabiendas de que Karina Milei, la dueña de las llaves del eventual entendimiento con Pro, no había exhibido hasta ahora ningún interés en aceptar una tregua con Jorge Macri para converger en las listas porteñas, los colaboradores del jefe porteño pusieron en marcha una jugada defensiva. En la última semana iniciaron las tratativas para reciclar la alianza con los radicales que responden a Daniel Angelici o Emiliano Yacobitti y la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, y competir en octubre con el vehículo de Juntos por el Cambio. Al pacto de la nueva tercera vía se sumarían Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña (Confianza Pública) y el GEN, de Margarita Stolbizer. ¿Lograrán convencer a Horacio Rodríguez Larreta de que se incorpore a ese eventual conglomerado? Larreta, que también viajó al exterior, habla con todos los actores, pero su foco está en la disputa por la ciudad en 2027 y no trabaja en un armado para octubre.

“Sería un rejunte. Tampoco está fácil armarlo. Y no podemos salir terceros de nuevo”, admitió uno de los consejeros de Jorge Macri. En Parque Patricios deslizan que el alcalde se inclinaría más por reeditar al extinto JxC que por pactar con LLA, pero no desecha ninguna alternativa. Su supervivencia política está en juego. En Pro dicen que la alianza podría hacer con uno o dos partidos. No descartan nada. Eso sí: en caso de que se rearme JxC o no haya pacto con LLA, Vidal irá como candidata.

En rigor, los radicales que conducen Angelici, cada vez más influyente en Uspallata, y Martín Ocampo, procurador de la Ciudad y titular de la filial del centenario partido en la Capital, activaron sondeos para presentar una propuesta alternativa a los polos de Milei y el kirchnerismo. Incluso ya circula un menú de potenciales postulantes para las nóminas, como Martín Tetaz, Martín Lousteau y Graciela Ocaña. Son especulaciones porque aún no hay nada definido. “Nos podríamos quedar con el tercer senador [que se renueva en la ciudad] y desplazar a Mariano Recalde”, calculan.

En el rompecabezas de los promotores de la reedición de JxC aparecen varios enigmas. ¿Carrió aceptará el trato con Angelici o espera una negociación mano a mano con Jorge Macri? El nombre de Fernán Quirós, ministro de Salud, como opción para encabezar la boleta de senadores conformaría a los lilitos, que promueven a Hernán Reyes para la nómina de diputados. Hubo charlas con Vidal y Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño. “El de Pro y LLA es un amor no correspondido”, bromean en la CC. Entre los amarillos, en tanto, se entusiasman con que Jorge Macri consiga que Milei le aplique la tabula rasa.