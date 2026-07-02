Se cayó en Santa Fe la sesión para sancionar la ley que prohíbe a los trapitos
El debate no avanzó por diferencias en el oficialismo y continuará recién luego del receso invernal, que se extendería hasta fines de mes
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A diferencia del acuerdo que hubo en la Legislatura porteña, donde en junio se aprobó el endurecimiento de penas para trapitos no autorizados, el Senado de Santa Fe no pudo convertir en ley el proyecto para prohibir la actividad de los cuidacoches en la provincia por falta de consenso en el oficialismo, por lo que el debate recién continuaría a fines de julio, luego del receso invernal.
La iniciativa había logrado media sanción en Diputados el pasado 5 de junio y se aprestaba a ser transformada en ley este jueves. Sin embargo, el interbloque Unidos no logró saldar sus diferencias y la jornada se postergó.
Está previsto que la actividad en la Cámara alta santafecina regrese a fines de mes debido al receso por las tareas de mantenimiento que se llevarán a cabo en las próximas semanas.
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