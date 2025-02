Se debilita en la Justicia la acusación de Melody Rakauskas contra Fernando Espinoza

La acusación por abuso sexual contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se debilita en los tribunales bonaerenses. El fiscal ante la Cámara del Crimen, Mauricio Viera, se expresó a favor del sobreseimiento del jefe comunal en las acusaciones de abuso sexual que le formuló una ex empleada, Melody Rakauskas, y convalidó el pronunciamiento de la fiscal de primera instancia Mónica Cuñarro.

Fernando Espinoza Nicolás Suárez

De todos modos, Espinoza puede ir a juicio oral y público como lo solicitó la supuesta víctima, pero solo con la acusación particular de Melody Rakauskas como querellante, y sin la acusación del fiscal.

El fiscal de Cámara, no obstante, consideró que se debe hace una transcripción completa de un audio aportado por Rakauskas, pues pone en duda la credibilidad de sus acusaciones originales. La querellante aportó un corte de 58 segundos pero la grabación completa es de casi 5 horas y 56 minutos.

El fiscal ante la Cámara indicó que, en este caso, le corresponde como superior jerárquico de la fiscal Cuñarro, revisar el pedido de sobreseimiento como mecanismo de control y convalidación.

El fiscal analizó un audio aportado por Melody Rakauskas en el que señala que hay contradicciones con el testimonio de Gustavo Cilia, donde se discute un posible acuerdo con Espinoza para dejar sin efecto la denuncia.

Se menciona que Rakauskas ofreció grabar un video de la firma del acuerdo y sugirió realizar un documento donde diga que malinterpretó los hechos. Así, la mujer aparece como “negociadora”, aludiendo a as condiciones del convenio e incluso se menciona que “teatralizaría una situación de miedo en la fiscalía si no se cumplía el acuerdo”.

El fiscal Viera dijo que “hay un impacto en la credibilidad de la querellante ” y que ”las conversaciones grabadas contradicen varias de [sus] afirmaciones y “sin duda quitan seriedad y credibilidad a las acusaciones”.

Otro párrafo significativo es uno donde Melody Rakauskas señala: “Cuanto te apuesto a que el tipo [por Espinoza] todavía piensa que me puede coger”, y que “si una cogida vale en cambio poder (SIC), vamos”, donde parece aludir que aceptaría ese encuentro si ello la beneficiaba.

Melody Rakauskas y Gustavo Cilia

Por eso, el fiscal sugirió la transcripción total del material audible, más allá del recorte que aportó la denunciante.

La joven había denunciado que fue víctima de abusó sexual “mediante tocamientos” en el interior del departamento donde vivía en la Capital Federal, el 10 de mayo de 2021.

El intendente había ido a su casa después de decirle que quería cenar con ella. Ella contó que había comenzado a trabajar en la municipalidad el 28 de abril de 2021, que la contratación fue “en negro” dado que nunca la registraron, que la llamaban por un nombre falso “desconociendo las razones a las que ello obedecía y que debía desempeñarse como secretaria privada con una remuneración prometida de $150.000 mensuales”.

En su denuncia afirmó que el 3 de mayo, durante una jornada de trabajo, el imputado le refirió que esa noche cenarían en su casa, lo que la tomó por sorpresa porque parecía una imposición.

A los pocos días la escena se repitió. Incluso creyó que el imputado le ponía “algo” en la bebida, pero que durante esa noche no se “propasó”, sino que solo le hizo preguntas de carácter muy personal. La tercera vez fue cuando ocurrió el supuesto abuso.

La denuncia apunta a la madrugada del día 11 de mayo. Según relató la denunciante, el imputado refirió tener dolores cervicales y de espalda. Afirmó que estaba contracturado y ella le ofreció un remedio. Pero Espinoza le pidió masajes. Ella le dijo que no y lo mando a descansar, pero la respuesta fue: “No tengas miedo, dale”. De manera intimidante se desabrochó la camisa, afirma la denuncia. Le dijo que no tuviera miedo porque “las mujeres de sus amigos tenían bigote”.

“Fernando, no sé qué vas a hacer pero te pido que no, te pido que te vayas de mi casa” y “que estaba todo bien pero no se sentía cómoda “, le dijo la joven, según su denuncia. Pero Espinoza “una vez dentro de la habitación se quitó el pantalón, la camisa que previamente se había desabotonado y quedó en ropa interior”. Cuando volvió a pedirle que se fuera, “el imputado la sujetó fuertemente, indicando la víctima que no recordaba exactamente cómo pasó, pero que él logró terminar encima de ella en la cama”. Y durante ese lapso, el imputado comenzó a besarle la zona de sus pechos y a tocarla por encima de la ropa.

El relato no se corroboró, y la fiscal Cuñarro destacó que la denunciante tenía antecedentes de grabar a hombres casados y pedirles luego dinero. Además de resaltar las conclusiones de un peritaje psicológico que no favorecen la credibilidad de la denunciante.

Hernán Cappiello Por