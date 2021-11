“Se oponen a todo”, dijo Victoria Tolosa Paz sobre la oposición y pidió un acuerdo político

La candidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, volvió a apuntar contra la oposición esta vez al referirse al congelamiento de precios como medida para mitigar la inflación.

En diálogo con TV Pública, Tolosa Paz sostuvo que en Juntos “no pueden poner un paréntesis en una medida que cuida un poco a los argentinos” y calificó que se manejan con “virulencia y violencia”.

En esta línea, manifestó: “Hicimos el congelamiento e inmediatamente la oposición salió a decir: ‘No creemos en el congelamiento va a haber desabastecimiento’. Buscan el fracaso del Gobierno como si fuese eso y no en todo caso el riesgo de la vida de todos los argentinos y argentinas”.

Sobre esta medida paliativa, explicó que busca poner un freno al precio de la canasta básica que afecta a los sectores más vulnerables. “No tomamos las medidas para ganar la elección sino para que puedan palparse, sentirse”, dijo. Y agregó: “No hay explicación de por qué aumenta en ese nivel la canasta básica, va más arriba de la curva de la inflación y esto afecta a todos los que viven de un salario”.

Asimismo, expresó una vez más que no se arrepiente de decir que la oposición lleva adelante un “golpe blando”. “Lo dije y lo sigo opinando”, insistió. A pesar de esto, llamó a una especie de conciliación con la oposición política: “Tiene que haber un intento de acuerdo que nos lleve a un mismo lugar”.

“Yo me animo a decir que tiene que haber una instancia de diálogo para construir las certezas en los precios de los medicamentos genéricos de consumo masivo. Para una población que le tiene que alcanzar para la canasta básica de alimentos, para los medicamentos genéricos y alcanzarle para vestimenta, textil y transporte y nafta. Son los datos que te piden en la calle”, afirmó.

Para la candidata a diputada por la provincia, la oposición ha criticado todas las medidas del Gobierno. “No hubo ninguna medida de las que tomó el Gobierno que haya sido puesta en valor. Uno se puede oponer a un proyecto de país, pero se oponen a todo. Esto que califique como golpe blando es el intento constante de intentar desestabilizar y llevar miedo. Hay un intento de que el congelamiento de precios no funcione. Hay una población que no sé si cree que esto va a ser la solución pero por lo menos dice basta, porque su salario no da para más”.

Victoria Tolosa Paz, sobre el video de Macri que se hizo viral

“No me sorprende nada de Mauricio Macri”, lanzó sobre el video que se viralizó con rapidez, del expresidente Mauricio Macri en donde se definió como un “tipo raro” y generó múltiples comentarios cuando, en un intento por configurar una humorada, relató que no fuma ni bebe alcohol, y remató con la frase: “Lo mío es solamente la heroína o el crack”.