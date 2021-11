Tras rechazar un café, una desafortunada broma de Mauricio Macri se hizo viral

En un video que se viralizó con rapidez, el expresidente Mauricio Macri se definió como un “tipo raro” y generó múltiples comentarios cuando, en un intento por configurar una humorada, relató que no fuma ni bebe alcohol, y remató con la frase: “Lo mío es solamente la heroína o el crack” .

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas de medio término, Macri tenía previsto visitar ayer las localidades santafesinas de Rufino y Venado Tuerto, pero las actividades se vieron frustradas por el mal tiempo.

Finalmente se quedó en Rosario, donde brindó una entrevista a medios locales y luego fue a almorzar al bar Antártida, ubicado en el barrio Fisherton.

La desafortunada broma de Mauricio Macri sobre el consumo de drogas

Secundado por el diputado nacional santafesino Federico Angelini, Macri dialogó en el bar con vecinos de la zona y se tomó fotografías con sus seguidores. Fue allí donde uno de ellos grabó un video con su teléfono móvil , en el que el fundador del Pro se definió como “un tipo raro” porque, dijo: “Nunca tomé café en mi vida”.

Previo a eso, Macri había pedido un vaso de jugo y una de las personas del lugar le preguntó por qué no café. El video se volvió viral hoy en las redes sociales porque el expresidente afirmó, a modo de ironía: “Lo mío solamente es la heroína o el crack”.

“Nunca tomé café en mi vida, nunca. Soy un tipo raro... No tomo alcohol, no fumo”, dijo.

El diputado Angelini, del PRO Santa Fe, dejó registrada la actividad con un posteo en la red social Twitter, que acompañó con fotografías del expresidente junto a vecinos. “Con Mauricio Macri en el bar Antártida de Rosario. Charlando con los rosarinos. Mucha alegría y gran recibimiento”, escribió el parlamentario.

Tras su paso por el bar de la zona oeste rosarina, el exmandatario visitó empresas de la ciudad en una actividad de campaña que compartió junto a los candidatos locales para el Congreso nacional, Carolina Losada y Mario Barletta, ambos de la UCR, quienes se impusieron en la interna santafesina de Juntos por el Cambio.

La crítica de Sedronar

El desafortunado comentario del ex primer mandatario se dio durante un almuerzo en Rosario y le valió múltiples críticas en distintos canales. “Parece un comentario frívolo de una persona con responsabilidad pública que nunca ha realizado políticas de cuidado porque, si no, no se trataría un tema así tan livianamente”, consideró la titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Gabriela Torres.

Asimismo, la funcionaria remarcó que desde el Sedronar se está haciendo un “fuerte trabajo” para darle mayor visibilidad “a los tratamientos disponibles, a la red con la cuenta el organismo y a difundir la idea de que, por un lado, nadie puede ser definido por lo que consume y, por el otro, a diferenciar un consumidor de un narcotraficante”.

“Las declaraciones son de mal gusto porque estigmatiza y frivoliza la problemática del consumo de sustancias; es necesario recordar que los consumos problemáticos y las adicciones son problemas que las personas padecen y no son temas graciosos”, agregó Torres.

El Sedronar cuenta con la línea telefónica 141, nacional y de primera escucha, que funciona en todo el país y todos los días del año para dar un primer asesoramiento y contención a quien necesite información sobre consumo problemático.

