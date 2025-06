¿Se suma la CGT a la marcha por Cristina Kirchner?

Con Cristina Kirchner ya cumpliendo la pena de prisión domiciliaria por la causa Vialidad en su domicilio del barrio porteño de Constitución, el Partido Justicialista (PJ) confirmó que de todas maneras, este miércoles desde las 14, se realizará la marcha contra la condena.

Si bien no se decidió por un paro general para facilitar la concurrencia, la CGT informó, a través de un comunicado, que da “libertad de acción” a sus gremios para decidir si asisten y si disponen paros parciales para sumar más participantes. “Los trabajadores y trabajadoras estaremos al lado de nuestra compañera injustamente condenada”, agregaron en el texto difundido horas antes de la marcha.

La CGT emitió este martes un comunicado

Este martes, llamó la atención que las máximas autoridades de la central obrera no se acercaran a la sede partidaria del PJ. El senador José Mayans dijo que el encuentro no se realizó porque “era inminente el fallo” y destacó que los dirigentes de la central obrera “sacaron un comunicado”. Sin los jefes de la CGT presentes, no obstante, en el PJ hubo representantes gremiales como Mario “Paco” Manrique, Sergio Palazzo, Víctor Santa María y Hugo Yasky.

En el caso de la CTA Autónoma, dirigida por Hugo “Cachorro” Godoy, y la CTA de los Trabajadores, que encabeza Hugo Yasky, anunciaron un paro para este miércoles tras reunirse ayer con el Consejo Nacional del PJ para confirmar su adhesión a la caravana.

Preparativos para la marcha

Desde primera hora de este miércoles, se llevaban adelante operativos especiales en la autopista Riccheri para controlar a los micros que se dirigen hasta la Plaza de Mayo para participar de la marcha en favor de Kirchner.

En tanto, continúa la concentración de simpatizantes en la puerta de la casa de la exmandataria, donde ya se encuentra como presa, en la calle San José 1111. Este martes, el juez Jorge Gorini le otorgo la prisión domiciliaria, con el uso de tobillera electrónica, a la expresidenta en la causa por Vialidad, en la cual fue condenada a seis años de cárcel.