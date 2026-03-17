Cristina Kirchner declara por la causa de los Cuadernos: en vivo, la presentación en Tribunales

Seguidores de CFK se manifiestan en la puerta de su casa en San José 1111 Marcos Brindicci

Con banderas, pasacalles y pintadas recién hechas, militantes de agrupaciones kirchneristas aguardan la salida de la expresidenta Cristina Kirchner en la puerta de su departamento, en el barrio porteño de Constitución, desde donde debe dirigirse a los tribunales de Comodoro Py para declarar en el juicio por los cuadernos de las coimas.

La concentración interrumpe el tránsito vehicular en la esquina de San José y Humberto Primo, donde se ubica la propiedad en la que Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad. En las veredas y sobre las calles, se distribuyen las columnas de militantes, que fueron convocados a las 7.