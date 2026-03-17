Cristina Kirchner declara por la causa de los Cuadernos: en vivo, la presentación en Tribunales
La expresidenta concurre este martes a Comodoro Py por el juicio por los cuadernos de las coimas; el minuto a minuto de las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Cristina llegó a Comodoro Py
El posteo de Sabbatella
En Comodoro Py junto a Cristina frente a esta nueva barbaridad del partido judicial. Esta causa, la #FarsaCuadernos, es un verdadero mamarracho jurídico que debe ser declarado nulo.@CFKArgentina es perseguida, presa y proscripta porque es la gran líder del campo nacional y… pic.twitter.com/34K0Qy9M7w— Martín Sabbatella (@Sabbatella) March 17, 2026
La militancia en la puerta de la casa de Cristina
La militancia ya está apostada frente al departamento de Cristina
Con banderas, pasacalles y pintadas recién hechas, militantes de agrupaciones kirchneristas aguardan la salida de la expresidenta Cristina Kirchner en la puerta de su departamento, en el barrio porteño de Constitución, desde donde debe dirigirse a los tribunales de Comodoro Py para declarar en el juicio por los cuadernos de las coimas.
La concentración interrumpe el tránsito vehicular en la esquina de San José y Humberto Primo, donde se ubica la propiedad en la que Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad. En las veredas y sobre las calles, se distribuyen las columnas de militantes, que fueron convocados a las 7.
Cristina Kirchner apunta contra la Justicia y el Gobierno antes de ir a Comodoro Py
Horas antes de tener que presentarse a declarar por el juicio de los cuadernos, la expresidenta Cristina Kirchner abandonó un largo silencio público para marcar sus sospechas sobre el Gobierno y los jueces ante su obligada salida del departamento de San José 1111. “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al pueblo (…), el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo (…) No falla", escribió en la red X. Pero desde su entorno anticiparon que, igualmente, “va a declarar” ante el tribunal.
“El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada Cuadernos, que se viene tramitando vía Zoom, acató la exigencia mediática de ‘presencialidad’. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ‘show debe continuar’“, sostuvo la titular del PJ nacional.
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